అగ్రశ్రేణి క్రియేటర్లతో ప్రత్యేక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్న శామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్
శామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్, భారతదేశంలోని అగ్రగామి ఉచిత ప్రకటన-ఆధారిత స్ట్రీమింగ్ టెలివిజన్ సేవ, ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని అగ్ర సృష్టికర్తలతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, వారి ప్రత్యేక FAST ఛానెల్లను నేరుగా ఇంటిలోని పెద్ద తెరపై తీసుకువస్తోంది. భారతదేశంలో ప్రారంభించిన ఆరు ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన ఛానెళ్లలో, మార్క్ రాబర్ యొక్క మొట్టమొదటి ఉచిత ప్రకటన-ఆధారిత స్ట్రీమింగ్ టీవీ ఛానెల్ ప్రపంచ ప్రీమియర్ కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం, శామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్ 160కి పైగా ఛానెళ్లను అందిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా 14 మిలియన్లకు పైగా శామ్సంగ్ స్మార్ట్ టీవీలలో అందుబాటులో ఉంది.
71 మిలియన్లకు పైగా సబ్స్క్రైబర్లను కలిగిన మార్క్ రాబర్, మాజీ నాసా ఇంజనీర్, ఆవిష్కర్త, విద్యావేత్త మరియు ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన సృష్టికర్తలలో ఒకరు. ఇప్పుడు టెలివిజన్ ప్రేక్షకులకు శాస్త్రం, సృజనాత్మకత, వినోదం కలగలిసిన అనుభవాన్ని అందిస్తున్నారు.
సైన్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ అనేవి ఆసక్తి, సృజనాత్మకతకు కేవలం అద్భుతమైన పదాలు మాత్రమే అని నేను ఎప్పుడూ నమ్ముతాను అని మార్క్ రాబర్ అన్నారు. ఈ ఛానల్ ఆ స్ఫూర్తిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత మందికి పంచే ఒక మార్గం. నేర్చుకోవడాన్ని సరదాగా, ఆసక్తికరంగా మార్చే ప్రయత్నం ఇది. మీరు చేయాలనుకునే విషయం, మీరు చేయాల్సిన పని కాదు.
క్రియేటర్ ఛానెళ్ల ఈ కొత్త కలెక్షన్లో మిచెల్ ఖరే యొక్క చాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్, ఎపిక్ గార్డెనింగ్ టీవీ, ది ట్రై గైస్, బ్రేవ్ వైల్డర్నెస్, ది సారీ గర్ల్స్ టీవీ వంటి ఛానెళ్లు ఉన్నాయి. ఇవి శామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్ స్ట్రీమింగ్ సేవ యొక్క సృజనాత్మకతను సవాలు చేసే కొత్త తరపు స్వరాలను తీసుకువస్తున్నాయి. ప్రపంచ స్థాయి సృష్టికర్తలకు ప్రీమియం గమ్యస్థానంగా టెలివిజన్ యొక్క తదుపరి యుగాన్ని మలచడానికి, అలాగే ఇంటి అతిపెద్ద తెరపై వినోదాన్ని కొత్తగా నిర్వచించడానికి శామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్ చేపట్టిన విస్తృతమైన గ్లోబల్ విస్తరణలో భాగంగా, ఈ రకమైన మొదటి కంటెంట్ ఒప్పందం కుదిరింది.
మార్క్ రాబర్ యొక్క సైన్స్, సృజనాత్మకత, ఆసక్తిల కలయిక ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది, అని మిస్టర్ సాలెక్ బ్రాడ్స్కీ, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్- గ్లోబల్ హెడ్, శామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్ తెలిపారు. మా పెరుగుతున్న సృష్టికర్తల జాబితాలో భాగంగా, మార్క్ రాబర్ టీవీ తరాలను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చే భాగస్వామ్య అద్భుతతను ప్రతిబింబిస్తుంది. శామ్సంగ్ టీవీ ప్లస్ ద్వారా మార్క్, మా విస్తృతమైన సృష్టికర్తల సమూహాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత మంది ప్రేక్షకులకు అందించడం పట్ల మేము ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాం అని ఆయన అన్నారు.