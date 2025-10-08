బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (22:51 IST)

రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్‌లతో జతకట్టిన క్రాక్స్

Rashmika Mandanna
సౌకర్యం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా నిలిచే గ్లోబల్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్, క్రాక్స్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమ షేర్ ది జాయ్ ప్రచారంతో పండుగ సీజన్‌ను మరోసారి ప్రారంభిస్తోంది. గత సంవత్సరం పండుగ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ, ఈ సీజన్‌లో క్రాక్స్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ రష్మిక మందన్న నేతృత్వంలో ఈ బ్రాండ్ సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పండుగ స్ఫూర్తి యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని చాటిచెప్పడం. ఇది లోపాలు లేని ప్రణాళికల గురించి కాదు, సహజంగా వెల్లువెత్తే ఆనంద క్షణాల గురించి. ఇది ప్రతిధ్వనించే నవ్వులు, పంచుకున్న అనుభవాల ఉత్సాహం, మరియు స్నేహితులు కలిసినప్పుడు అత్యంత ప్రకాశవంతంగా వెలిగే ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాల వేడుక.
 
యార్ బినా చైన్ అనే మధురమైన పాత పాటకు చిత్రీకరించిన ఈ చిత్రం, రెట్రో ఆకర్షణకు ఆధునిక జెన్ Z శక్తిని జోడిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రష్మికతో పాటు జెన్ Z క్రియేటర్లు జాన్, యశ్‌రాజ్, అక్షర శివకుమార్, కునాల్ భోస్లే, నొహారిక గంగారామణి, లక్ష్మి శెట్టి పాలుపంచుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన ప్రత్యేకతను, శైలిని మరియు సరదా సందడిని తెరపైకి తీసుకువచ్చారు.
 
ఈ కథ పండుగ వాస్తవికతలోని ఒక ఘట్టాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది: చివరి నిమిషంలో దీపావళి పార్టీ సన్నాహాల హడావిడిలో రష్మిక చిక్కుకుంటుంది. అలంకరణ లేని గోడలు, చెల్లాచెదురుగా ఉన్న స్వీట్లు, ఇంకా అసంపూర్తిగా ఉన్న పార్టీ. పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి ఆమె తన స్నేహితుల బృందాన్ని ఆహ్వానిస్తుంది. వారు అలంకరణ వస్తువులు, ఆహారం, మరియు దుస్తులతో ప్రవేశించి, ఆ హడావిడిని నవ్వులు, ఆత్మీయత, మరియు రంగురంగుల శైలితో నిండిన ఉత్సాహభరితమైన వేడుకగా మారుస్తారు.
 
ఈ ఉత్సాహపూరితమైన వాతావరణంలో, ఈ సీజన్ యొక్క కొత్త మెరిసే, ఎలివేటెడ్ జిబ్బిట్జ్ చార్మ్స్‌తో అలంకరించబడిన క్రాక్స్ క్లాసిక్ క్లాగ్స్, అత్యుత్తమ పండుగ యాక్సెసరీగా నిలుస్తాయి. ఇవి సమకాలీన భారతీయ పండుగ దుస్తులతో సంపూర్ణంగా సరిపోతూ, ప్రతి అడుగుకు ఒక ప్రత్యేకమైన మెరుపును అందిస్తాయి. కేవలం పాదరక్షలకే పరిమితం కాకుండా, అవి స్వీయ-వ్యక్తీకరణ మరియు సౌకర్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ, ప్రచారం యొక్క వ్యక్తిత్వం మరియు ఆనందం అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.

హవ్వ... కారుపై కూర్చుని నడిరోడ్డుపై వెళ్తూ జంట రొమాన్స్ (video)

హవ్వ... కారుపై కూర్చుని నడిరోడ్డుపై వెళ్తూ జంట రొమాన్స్ (video)పైత్యానికి వెర్రితలలు వేస్తే ఎలా వుంటుందో ఇటీవలి కాలంలో కొంతమంది చేస్తున్న పనులు చూస్తే అర్థమవుతుంది. పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని లుథియానాలో ఓ జంట నడిరోడ్డుపై రెచ్చిపోయి ప్రవర్తించింది. కారు టాప్ పైన కూర్చుని ఆ ఇద్దరు అసభ్యకరమైన పనులు చేసారు. రోడ్డుపై కారు కదులుతూ వుండగా వాళ్లిద్దరూ ఒకరికి ఎదురుగా ఒకరు కూర్చుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రొమాన్స్ చేస్తూ వెళ్లారు. రోడ్డుపై వెళ్లేవారంతూ వీరి చర్యలను చూస్తున్నారన్న స్పృహ కూడా లేకుండా వారలా ప్రవర్తించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. వారి చర్యలను వారి వెనుకే కారులో వస్తున్న కొంతమంది వాహనదారులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు.

కోల్డ్‌రిఫ్ దగ్గుమందు తయారీ కంపెనీపై చర్యలేవి? తమిళనాడు సర్కారుపై కేంద్రం ఆగ్రహం

కోల్డ్‌రిఫ్ దగ్గుమందు తయారీ కంపెనీపై చర్యలేవి? తమిళనాడు సర్కారుపై కేంద్రం ఆగ్రహంఅనేక మంది చిన్నారుల మృతికారణంగా ఉన్న కోల్డ్‌రిఫ్ పేరుతో దగ్గుమందును తయారుచేసిన కంపెనీపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. కోల్డ్‌రిఫ్ మందును తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్‌ తయారు చేసింది. ఈ దగ్గు మందు సేవించిన అనేక మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అయితే, ఈ దగ్గుమందును తయారు చేసిన శ్రేసన్ ఫార్మాపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది.

ఢిల్లీ - కోల్‌కతా హైవేపై 4 రోజులుగా భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ - ఆకలితో అలమటిస్తున్న ప్రయాణికులు (వీడియో)

ఢిల్లీ - కోల్‌కతా హైవేపై 4 రోజులుగా భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ - ఆకలితో అలమటిస్తున్న ప్రయాణికులు (వీడియో)ఢిల్లీ - కోల్‌కతా జాతీయ రహదారిపై గత నాలుగు రోజులుగా వాహన రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. దేశంలోనే అత్యంత రద్దీ జాతీయ రహదారిగా ఢిల్లీ - కోల్‌కతా హైవే (ఎన్.హెచ్-19)కు ఉంది. అయితే, ఈ రహదారిపై వాహనదారులకు, ప్రయాణికులకు ప్రమాణం ఓ నరక ప్రాయంగా మారింది. ఈ రహదారిపై గత నాలుగు రోజులుగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడివుంది. బీహార్ రాష్ట్రంలోని ఔరంగాబాద్ - రోహ్‌తక్ మధ్యలో భారీ వర్షానికి వరద నీరు జాతీయ రహదారిని ముంచెత్తింది. దీంతో 65 కిలోమీటర్ల మేరకు ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. గత నాలుగు రోజులుగా సరైన ఆహారం, నీళ్లు లేక వాహనదారులు, వాహనచోదకులు, ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

జీమెయిల్‌కు మంగళం ... జోహో ఫ్లాట్‌ఫామ్‌కు స్వాగతం... కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా

జీమెయిల్‌కు మంగళం ... జోహో ఫ్లాట్‌ఫామ్‌కు స్వాగతం... కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షాభారత్‌పై అమెరికా సుంకాల మోతం మోగిస్తోంది. దీంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వదేశీ పిలుపునిచ్చారు. దేశీయ ఉత్పత్తులు, సేవలను వినియోగించాలన్న ప్రధాని మోడీ కోరారు. స్వదేశీ టెక్నాలజీని ప్రోత్సహించేందుకు, డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా జోహో ఫ్లాట్‌ఫామ్ వైపు అనేక మంది సినీ రాజకీయ నిపుణులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, అశ్వనీ వైష్ణవ్‌లు గూగుల్ క్రోమ్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌కు మంగళంపాట పాడేశారు. ఇపుడు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కూడా మారిపోయారు. జోహో ఫ్లాట్ ఫామ్‌లో కొత్త మెయిల్ ఐడీని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్నిఆయన బుధవారం ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు.

వివాహేతర సంబంధం: ప్రియురాలు పరిచయం చేసిన మహిళతో ప్రియుడు కనెక్ట్, అంతే...

వివాహేతర సంబంధం: ప్రియురాలు పరిచయం చేసిన మహిళతో ప్రియుడు కనెక్ట్, అంతే...బెంగళూరులో విషాదకర సంఘటన జరిగింది. తన స్నేహితురాలిని ప్రియుడికి పరిచయం చేస్తే అతడు కాస్తా ఆమెతో కనెక్టయ్యాడు. తన ప్రియుడితో తన స్నేహితురాలు ఏకాంతంగా వుండటాన్ని చూసి అది తట్టుకోలేని మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. గురువారం మాగడి రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కర్ణాటక హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలోని ఒక లాడ్జ్ సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. కామాక్షిపాళ్య నివాసి అయిన మృతురాలు యశోధకు భర్త, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఐతే ఈమె గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆడిటర్ అయిన విశ్వనాథ్‌తో వివాహేతర సంబంధం సాగిస్తోంది. విశ్వనాథ్‌కి కూడా భార్యాపిల్లలు వున్నారు.

Venky 77: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో మల్లీశ్వరీ సీక్వెల్ !

Venky 77: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో మల్లీశ్వరీ సీక్వెల్ !వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో సినిమా రాబోతుంది. ఆమధ్య రామానాయుడు స్టూడియోలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. తాజా సమాచారం మేరకు నిన్న హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. గతంలో వీరికలయికలో నువ్వునాకు నచ్చావ్ వచ్చింది. అయితే మల్లీశ్వరి సినిమాకు త్రివిక్రమ్ రచయిత. వెంకటేష్ కు 77వ సినిమా ఇది. దాదాపు 20 నెలల సుదీర్ఘ తర్వాత, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ గారు కెమెరా వెనుక తిరిగి వచ్చారు.

Janhvi : రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ పై పెద్ది కోసం పూణేలో సాంగ్ షూటింగ్

Janhvi : రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ పై పెద్ది కోసం పూణేలో సాంగ్ షూటింగ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది చిత్రీకరణ శర వేగంగా జరుగుతోంది. బుచ్చి బాబు సనా దర్శకత్వంలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానరపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భారీ స్థాయిలో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది.

నాలుగు జన్మల కథతో మైథలాజికల్ చిత్రంగా గత వైభవ: ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్

నాలుగు జన్మల కథతో మైథలాజికల్ చిత్రంగా గత వైభవ: ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్ఎస్ఎస్ దుశ్యంత్, అశికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఎపిక్ ఫాంటసీ డ్రామా గత వైభవ. స్టేజ్ షో లనుంచి కాలేజీ డేస్ లో నాటకాలు వేసిన అనుభవంతో దుశ్యంత్ వెండితెరకు పరిచయం అవుతున్న చిత్రమిది. ఈ చిత్ర టీజర్ ను చూస్తే, నాలుగు జన్మల కథగా అనిపిస్తుంది. గందర్వలోకం, బ్రిటీష్ కాలం, రాజుల కాలం, వర్తమానం ఇలా నాలుగు కాలాల నాటి కథగా దర్శకుడు సింపుల్ సుని తెరకెక్కించారు.

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి షాకిచ్చిన బాంబే హైకోర్టు

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి షాకిచ్చిన బాంబే హైకోర్టుబాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టికి బాంబే హైకోర్టు గట్టి షాకిచ్చింది. ఓ వ్యాపారవేత్తను మోసం చేసిన కేసులో శిల్పాశెట్టి దంపతులు అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కేసు విచారణ బాంబే హైకోర్టులో సాగుతోంది. శిల్పాశెట్టి దంపతులు దేశం విడిచి వెళ్లాలంటే రూ.60 కోట్లు డిపాజిట్ చేయాల్సిందేనని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆదేశాలను పాటించిన తర్వాతే ఈ కేసు తదుపరి విచారణ కొనసాగుతుందని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

KRamp: ఫ్లవర్ లాంటి లవర్ ఉంటే లైఫ్ సూపర్ రా అంటూ K-ర్యాంప్ గీతం

KRamp: ఫ్లవర్ లాంటి లవర్ ఉంటే లైఫ్ సూపర్ రా అంటూ K-ర్యాంప్ గీతంకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్. ఈ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి థర్డ్ సింగిల్ టిక్కల్ టిక్కల్. విడుదల చేశారు.
