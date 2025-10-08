రష్మిక మందన్న, ప్రముఖ క్రియేటర్లతో జతకట్టిన క్రాక్స్
సౌకర్యం, స్వీయ-వ్యక్తీకరణకు ప్రతీకగా నిలిచే గ్లోబల్ ఫుట్వేర్ బ్రాండ్, క్రాక్స్, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమ షేర్ ది జాయ్ ప్రచారంతో పండుగ సీజన్ను మరోసారి ప్రారంభిస్తోంది. గత సంవత్సరం పండుగ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ, ఈ సీజన్లో క్రాక్స్ గ్లోబల్ అంబాసిడర్ రష్మిక మందన్న నేతృత్వంలో ఈ బ్రాండ్ సరికొత్త శోభను సంతరించుకుంది. ఈ ప్రచారం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం పండుగ స్ఫూర్తి యొక్క నిజమైన సారాంశాన్ని చాటిచెప్పడం. ఇది లోపాలు లేని ప్రణాళికల గురించి కాదు, సహజంగా వెల్లువెత్తే ఆనంద క్షణాల గురించి. ఇది ప్రతిధ్వనించే నవ్వులు, పంచుకున్న అనుభవాల ఉత్సాహం, మరియు స్నేహితులు కలిసినప్పుడు అత్యంత ప్రకాశవంతంగా వెలిగే ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాల వేడుక.
యార్ బినా చైన్ అనే మధురమైన పాత పాటకు చిత్రీకరించిన ఈ చిత్రం, రెట్రో ఆకర్షణకు ఆధునిక జెన్ Z శక్తిని జోడిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో రష్మికతో పాటు జెన్ Z క్రియేటర్లు జాన్, యశ్రాజ్, అక్షర శివకుమార్, కునాల్ భోస్లే, నొహారిక గంగారామణి, లక్ష్మి శెట్టి పాలుపంచుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమదైన ప్రత్యేకతను, శైలిని మరియు సరదా సందడిని తెరపైకి తీసుకువచ్చారు.
ఈ కథ పండుగ వాస్తవికతలోని ఒక ఘట్టాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది: చివరి నిమిషంలో దీపావళి పార్టీ సన్నాహాల హడావిడిలో రష్మిక చిక్కుకుంటుంది. అలంకరణ లేని గోడలు, చెల్లాచెదురుగా ఉన్న స్వీట్లు, ఇంకా అసంపూర్తిగా ఉన్న పార్టీ. పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి ఆమె తన స్నేహితుల బృందాన్ని ఆహ్వానిస్తుంది. వారు అలంకరణ వస్తువులు, ఆహారం, మరియు దుస్తులతో ప్రవేశించి, ఆ హడావిడిని నవ్వులు, ఆత్మీయత, మరియు రంగురంగుల శైలితో నిండిన ఉత్సాహభరితమైన వేడుకగా మారుస్తారు.
ఈ ఉత్సాహపూరితమైన వాతావరణంలో, ఈ సీజన్ యొక్క కొత్త మెరిసే, ఎలివేటెడ్ జిబ్బిట్జ్ చార్మ్స్తో అలంకరించబడిన క్రాక్స్ క్లాసిక్ క్లాగ్స్, అత్యుత్తమ పండుగ యాక్సెసరీగా నిలుస్తాయి. ఇవి సమకాలీన భారతీయ పండుగ దుస్తులతో సంపూర్ణంగా సరిపోతూ, ప్రతి అడుగుకు ఒక ప్రత్యేకమైన మెరుపును అందిస్తాయి. కేవలం పాదరక్షలకే పరిమితం కాకుండా, అవి స్వీయ-వ్యక్తీకరణ మరియు సౌకర్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తూ, ప్రచారం యొక్క వ్యక్తిత్వం మరియు ఆనందం అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.