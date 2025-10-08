బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (10:13 IST)

Vijay Deverakonda: అందుకే సత్యసాయి బాబా మహా సమాధిని విజయ్ దేవరకొండ సందర్శించారా

Deverakonda visited Bhagwan Sri Sathya Sai Baba’s Maha Samadhi in Puttaparthi
Deverakonda visited Bhagwan Sri Sathya Sai Baba’s Maha Samadhi in Puttaparthi
విజయ్ దేవరకొండ కు ఈనెలలోనే వెంటవెంటనే రెండు సంఘటనలు జరిగాయి. హైదరాబాద్‌లో రష్మిక మందన్నతో నిశ్చితార్థం జరుపుకున్నారు. ఆ వెంటనే తెలంగాణాలో కారు ప్రమాదంతో బయటపడ్డారు. అది పెద్ద ప్రమాదం కాదని కారుకు డేష్ ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ ఉదంతరం తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ తన కుటుంబంతో కలిసి పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని సందర్శించారు.
 
విజయ్ PRO తన పుట్టపర్తి సందర్శన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ, విజయ్ దేవరకొండ దైవ ఆశీర్వాదం కోసం పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహా సమాధి వద్ద ఉన్నారు” అని రాశారు.
 
Vijaydevakonda his friends puttaparthi
Vijaydevakonda his friends puttaparthi
అయితే, పుట్టపర్తి రావడానికి కారణాలున్నాయి. రెండు సంఘటనలతోపాటు తన కుటుంబం సాయిబాబాభక్తులు. పైగా ఆయన చదువంతా పుట్టపర్తిలోని సాయిబాబా ఆశ్రమంలోనే జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అక్కడివారిని కలిసి తన ఆనందాన్ని విజయ్ పంచుకున్నారు. జీవితంలో మనం ఎలా మారుతామో తెలుసుకోవడంలో చాలా మంది వ్యక్తులు,  ప్రదేశాలు ఉంటాయి.  ఇది నా జీవితంలో అతి పెద్ద పాత్ర పోషించిన ప్రదేశం.  వీరు నా జీవితంలోనే అతి పెద్ద పాత్ర పోషించిన వ్యక్తులు.. అక్కడివారితో కలిసి ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ విజయ్ స్పందించారు. ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను, ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తాను  అంటూ తెలిపారు.
 
విజయ్ దేవరకొండ పుట్టపర్తి వెళ్ళినవారిలో అతని సోదరుడు  ఆనంద్ దేవరకొండ, తల్లిదండ్రులు, గోవర్ధన్ రావు, మాధవి ఉన్నారు. పుట్టపర్తి యాజమాన్యం నటుడిని స్వాగతించింది, వారు అతన్ని తీసుకునే ముందు అతనికి ఒక పుష్పగుచ్ఛం మరియు సత్యసాయి బాబా చిత్రాన్ని అందజేశారు. కానీ అభిమానులందరూ చూడగలిగేది అతని నిశ్చితార్థ ఉంగరం.
 
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న గత వారం హైదరాబాద్‌లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని అతని బృందం ధృవీకరించింది. ఈ జంట తమ సోషల్ మీడియాలో నిశ్చితార్థం గురించి పోస్ట్ చేయనప్పటికీ, విజయ్ నిశ్చితార్థం తర్వాత తన కుటుంబంతో పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని సందర్శించడం కనిపించింది.

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : పోటీకి దూరంగా ఉండాలని టీడీపీ నిర్ణయం

జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక : పోటీకి దూరంగా ఉండాలని టీడీపీ నిర్ణయంతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా దూరంగా ఉండాలని టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రాష్ట్ర పార్టీ నేతలకు సూచించారు. ఈ ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరాదని, పోటీకి దూరంగా ఉండాలని కోరారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన టీడీపీ నేతలతో మంగళవారం రాత్రి జరిపిన సమావేశంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ కీలక నిర్ణయం : కనీస పింఛను రూ.25 వేలు

ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ కీలక నిర్ణయం : కనీస పింఛను రూ.25 వేలుఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్) చందాదారులకు త్వరలో శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. సుమారు 11 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న కనీస పింఛను పెంపుపై ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) కీలక నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఇస్తున్న కనీస పింఛను మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచే ప్రతిపాదనపై కసరత్తు జరుగుతోంది.

విద్యార్థులను వేధించి రూ.కోట్లలో ఫీజులు వసూలు.. మోహన్ బాబు వర్శిటీ గుర్తింపు రుద్దు చేయాలి...

విద్యార్థులను వేధించి రూ.కోట్లలో ఫీజులు వసూలు.. మోహన్ బాబు వర్శిటీ గుర్తింపు రుద్దు చేయాలి...సినీ నటుడు డాక్టర్ మోహన్ బాబుకు చెందిన మోహన్ బాబు యూనివర్శిటీ (ఎంబీయూ) గుర్తింపు రద్దునకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. విద్యార్థులను వేధించి రూ.కోట్లలో ఫీజులు వసూలు చేసిందని, ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఫీజుల కంటే రూ.26.17 కోట్లను అదనంగా వసూలు చేసినట్టు కమిషన్ తన విచారణలో గుర్తించిది. అందువల్ల యూనివర్శిటీ గుర్తింపును తక్షణమే రద్దు చేయాలని యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ వంటి జాతీయ సంస్థలకు సైతం ప్రతిపాదన పంపించింది. దీంతో యూనివర్శిటీ మనుగడపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. పైగా, విద్యార్థుల భవిష్యత్ కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

ప్రాజెక్టు చీతా : ఆఫ్రికా నుంచి భారత్‌కు మరిన్ని చిరుత పులులు

ప్రాజెక్టు చీతా : ఆఫ్రికా నుంచి భారత్‌కు మరిన్ని చిరుత పులులుప్రాజెక్టు చీతాలో భాగంగా ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి భారత్‌కు మరిన్ని చిరుత పులులు రానున్నాయి. దేశంలో చిరుత పులుల పునరావాసం పేరుతో ప్రాజెక్టు చీతాను కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా దేశంలో చిరుత పులుల సంఖ్యను మరింతగా పెంచేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, మరో ఎనిమిది చీతాలను భారత్‌కు తీసుకొచ్చిందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇందులో నాలుగు చీతాలను న మీబియా నుంచి, మరో నాలుగు చీతాలను బోత్స్వానా నుంచి తీసుకురానున్నట్లు అటవీశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి.

నెల్లూరు జాఫర్ సాహెబ్ కాలువలో రెండు మృత దేహాలు...

నెల్లూరు జాఫర్ సాహెబ్ కాలువలో రెండు మృత దేహాలు...జిల్లా కేంద్రమైన నెల్లూరులో జంట హత్యలు జరిగాయి. ఈ రెండు మృతదేహాలను పెన్నా బ్యారేజీకి సమీపంలోని జాఫర్ సాహెబ్ కాలువలో స్థానికులు గుర్తించి, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ జంట మృతదేహాలు స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది. మృతులు చేపల వేటపై ఆధారపడి జీవించే సంచార జీవులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.

Watch More Videos

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com