Vijay Deverakonda: అందుకే సత్యసాయి బాబా మహా సమాధిని విజయ్ దేవరకొండ సందర్శించారా
Deverakonda visited Bhagwan Sri Sathya Sai Baba’s Maha Samadhi in Puttaparthi
విజయ్ దేవరకొండ కు ఈనెలలోనే వెంటవెంటనే రెండు సంఘటనలు జరిగాయి. హైదరాబాద్లో రష్మిక మందన్నతో నిశ్చితార్థం జరుపుకున్నారు. ఆ వెంటనే తెలంగాణాలో కారు ప్రమాదంతో బయటపడ్డారు. అది పెద్ద ప్రమాదం కాదని కారుకు డేష్ ఇచ్చారని అన్నారు. ఈ ఉదంతరం తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ తన కుటుంబంతో కలిసి పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని సందర్శించారు.
విజయ్ PRO తన పుట్టపర్తి సందర్శన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ, విజయ్ దేవరకొండ దైవ ఆశీర్వాదం కోసం పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహా సమాధి వద్ద ఉన్నారు” అని రాశారు.
Vijaydevakonda his friends puttaparthi
అయితే, పుట్టపర్తి రావడానికి కారణాలున్నాయి. రెండు సంఘటనలతోపాటు తన కుటుంబం సాయిబాబాభక్తులు. పైగా ఆయన చదువంతా పుట్టపర్తిలోని సాయిబాబా ఆశ్రమంలోనే జరిగింది. ఈ సందర్భంగా అక్కడివారిని కలిసి తన ఆనందాన్ని విజయ్ పంచుకున్నారు. జీవితంలో మనం ఎలా మారుతామో తెలుసుకోవడంలో చాలా మంది వ్యక్తులు, ప్రదేశాలు ఉంటాయి. ఇది నా జీవితంలో అతి పెద్ద పాత్ర పోషించిన ప్రదేశం. వీరు నా జీవితంలోనే అతి పెద్ద పాత్ర పోషించిన వ్యక్తులు.. అక్కడివారితో కలిసి ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ విజయ్ స్పందించారు. ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను, ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తాను అంటూ తెలిపారు.
విజయ్ దేవరకొండ పుట్టపర్తి వెళ్ళినవారిలో అతని సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండ, తల్లిదండ్రులు, గోవర్ధన్ రావు, మాధవి ఉన్నారు. పుట్టపర్తి యాజమాన్యం నటుడిని స్వాగతించింది, వారు అతన్ని తీసుకునే ముందు అతనికి ఒక పుష్పగుచ్ఛం మరియు సత్యసాయి బాబా చిత్రాన్ని అందజేశారు. కానీ అభిమానులందరూ చూడగలిగేది అతని నిశ్చితార్థ ఉంగరం.
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న గత వారం హైదరాబాద్లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని అతని బృందం ధృవీకరించింది. ఈ జంట తమ సోషల్ మీడియాలో నిశ్చితార్థం గురించి పోస్ట్ చేయనప్పటికీ, విజయ్ నిశ్చితార్థం తర్వాత తన కుటుంబంతో పుట్టపర్తిలోని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా మహాసమాధిని సందర్శించడం కనిపించింది.