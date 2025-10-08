బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (17:23 IST)

జీమెయిల్‌కు మంగళం ... జోహో ఫ్లాట్‌ఫామ్‌కు స్వాగతం... కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా

భారత్‌పై అమెరికా సుంకాల మోతం మోగిస్తోంది. దీంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వదేశీ పిలుపునిచ్చారు. దేశీయ ఉత్పత్తులు, సేవలను వినియోగించాలన్న ప్రధాని మోడీ కోరారు. స్వదేశీ టెక్నాలజీని ప్రోత్సహించేందుకు, డిజిటల్ ఇండియాలో భాగంగా జోహో ఫ్లాట్‌ఫామ్ వైపు అనేక మంది సినీ రాజకీయ నిపుణులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పటికే కేంద్ర మంత్రులు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, అశ్వనీ వైష్ణవ్‌లు గూగుల్ క్రోమ్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌కు మంగళంపాట పాడేశారు. ఇపుడు కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా కూడా మారిపోయారు. జోహో ఫ్లాట్ ఫామ్‌లో కొత్త మెయిల్ ఐడీని క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్నిఆయన బుధవారం ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. 
 
'హలో.. నేను జోహో మెయిల్‌కు మారాను. నా ఈమెయిల్ చిరునామాలో ఈ మార్పును గమనించండి. [email protected] నా కొత్త మెయిల్ అడ్రెస్' అని అమిత్‌ షా తన పోస్టులో రాసుకొచ్చారు. ఇకనుంచి మెయిల్స్ అన్నీ ఈ కొత్త అడ్రస్‌కే పంపాలని చెప్పారు. భారత్‌పై అమెరికా సుంకాల మోత, జీఎస్టీ సంస్కరణల వేళ ప్రధాని మోడీ 'స్వదేశీ' పిలుపు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. 'భారత్‌ బలమైన దేశంగా ఎదుగుతున్న వేళ.. కొన్ని సవాళ్లు తప్పవు. అటువంటి సమయాల్లో 'ఆత్మనిర్భర్' స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలి. ఈ నేపథ్యంలో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించండి' అంటూ ఆయన ఎన్డీయే ఎంపీలకు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో పలువురు కేంద్ర మంత్రులు జోహో సేవలను వినియోగిస్తున్నారు. 
 
కాగా, జీమెయిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఔట్‌లుక్‌కు పోటీగా జోహో మెయిల్‌‌ను తీసుకువచ్చారు. ఇప్పుడు ఈమెయిల్‌లోకి అమిత్‌ షా మారగా మైక్రోసాఫ్ట్‌ పవర్‌పాయింట్ బదులు జోహోతోనే కేబినెట్‌ ప్రంజెంటేషన్‌ తయారు చేసినట్లు అశ్వినీ వైష్ణవ్ వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. జోహో రూపొందిన మెసేజింగ్‌ యాప్‌ ‘అరట్టై’ని వాడాలంటూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ ఇంతకుముందు పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం అరట్టైకు విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. 
 
ఈ యాప్‌ను విపరీతంగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుంటున్నారు. యూజర్ల ప్రైవసీ కోసం త్వరలోనే ‘అరట్టై’లోనూ ఎండ్‌ టు ఎండ్‌ ఎన్‌క్రిప్షన్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని జోహో సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్‌ వెంబు తాజాగా వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో సమాచార గోప్యతపై పెద్దఎత్తున చర్చ జరుగుతోన్న సమయంలో ఆయన ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

KRamp: ఫ్లవర్ లాంటి లవర్ ఉంటే లైఫ్ సూపర్ రా అంటూ K-ర్యాంప్ గీతంకిరణ్ అబ్బవరం నటిస్తున్న కొత్త సినిమా K-ర్యాంప్. ఈ సినిమాను రాజేష్ దండ, శివ బొమ్మకు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. జైన్స్ నాని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి థర్డ్ సింగిల్ టిక్కల్ టిక్కల్. విడుదల చేశారు.

Aari: అరి సినిమా చూసి మోడరన్ భగవద్గీతలా ఉందన్నారు : డైరెక్టర్ జయశంకర్సినిమాల మీద ప్యాషన్ తో మంచి ఉద్యోగం వదులుకుని ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను. 2014లో టాలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టి నాలుగేళ్లకు 2018లో పేపర్ బాయ్ మూవీతో దర్శకుడిని అయ్యాను. తక్కువ టైమ్ లోనే దర్శకుడివి అయ్యావు అన్నారు. నా మొదటి సినిమా తర్వాత పెద్ద సంస్థల నుంచి ఆఫర్స్ వచ్చాయి. అయితే కోవిడ్, ఇతర పరిస్థితుల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్స్ మొటీరియలైజ్ కాలేదు. అప్పుడు బయటకు వచ్చి 2021లో అరి మూవీకి వర్క్ చేయడం ప్రారంభించాను అని డైరెక్టర్ జయశంకర్ అన్నారు.

మటన్ సూప్ చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా: డైరెక్టర్ వశిష్టరమణ్, వర్షా విశ్వనాథ్ హీరో హీరోయిన్లుగా రామచంద్ర వట్టికూటి తెరకెక్కించిన చిత్రం మటన్ సూప్. విట్‌నెస్ ది రియ‌ల్ క్రైమ్‌ ట్యాగ్ లైన్‌. మల్లిఖార్జున ఎలికా (గోపాల్), రామకృష్ణ సనపల, అరుణ్ చంద్ర వట్టికూటి సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 10న థియేటర్లోకి రాబోతోంది. ఈక్రమంలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ వశిష్ట ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

కరూర్ తొక్కిసలాట సమిష్ట వైఫల్యం : రిషబ్ శెట్టిహీరో, టీవీకే పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్‌ నిర్వహించిన రాజకీయ ప్రచార సభలో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 60 మందికిపైగా గాయాల పాలయ్యారు. ఈ ఘటన కన్నడ హీరో రిషబ్‌ శెట్టి స్పందించారు. ఇలా జరగడం దురదృష్టకరమన్నారు. ఒక్కరి తప్పు కారణంగా ఇలాంటివి జరగవని.. సమష్టి వైఫల్యం కారణమై ఉండొచ్చని ఆయన అభిప్రాయ పడ్డారు.

Karti: హీరో కార్తి, స్టూడియో గ్రీన్ కాంబో క్రేజీ మూవీ వా వాతియార్స్టార్ హీరో కార్తి నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ వా వాతియార్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంది. ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 5న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నట్లు తాజాగా మేకర్స్ ప్రకటించారు. "వా వాతియార్" చిత్రాన్ని ప్రెస్టీజియస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్ లో కె.ఇ. జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్షన్ కామెడీ కథతో దర్శకుడు నలన్ కుమారస్వామి రూపొందిస్తున్నారు. కృతి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?

బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఏమిటి?అలసందలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో చాలా రకాల పోషకాలు ఉన్నాయి. అలసందలు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో తక్కువ కేలరీలు, తక్కువ కొవ్వు మరియు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటాయి. ఈ ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉండి, ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి ఆహారం. అలసందల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లేవనాయిడ్స్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి, కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.
