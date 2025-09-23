తిరుమల పరకామణి వివాదం.. సుప్రీం నేతృత్వంలో జ్యూడీషియల్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలి..?
తిరుమల పరకామణి వివాదంపై దర్యాప్తు చేయడానికి సిట్టింగ్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో జ్యుడీషియల్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ వైఎస్ఆర్సికి చెందిన తిరుపతి ఎంపి డాక్టర్ మద్దిల గురుమూర్తి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి భూషణ్ రామకృష్ణ గవై, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాశారు.
విశ్వసనీయమైన ఆధారాలు లేదా నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దొంగతనం, ఆలయ ప్రసాదాల దుర్వినియోగం గురించి ఆధారాలు లేని వాదనలు చేస్తోందని డాక్టర్ గురుమూర్తి ఆరోపించారు.
తిరుమల ఆలయ పవిత్రతను దెబ్బతీసే రాజకీయ ప్రయత్నంగా ఆయన దీనిని అభివర్ణించారు. తిరుమల పరకామణి కేవలం నిధులు మాత్రమే కాదు. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 1.2 బిలియన్ల హిందువుల విశ్వాసం, భక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.. అని ఎంపీ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ఈ గొడవ ఏప్రిల్ 29, 2023 నాటిది, తిరుమల పెద్ద జీయర్ మఠానికి చెందిన గుమస్తా సి.వి. రవి కుమార్ రూ.72,000 విలువైన విదేశీ కరెన్సీతో పట్టుబడ్డారు. చార్జిషీట్ దాఖలు చేసినప్పటికీ, ఆయన కోట్ల విలువైన ఆస్తులను టిటిడికి విరాళంగా ఇచ్చారు. కేసును లోక్ అదాలత్ ద్వారా ముగించారు.
ప్రభుత్వం మారిన తరువాత, పోలీసులు విజిలెన్స్ సిబ్బందిపై కేసును లోక్ అదాలత్లోకి నెట్టాలని ఒత్తిడి చేశారని టిటిడి దర్యాప్తులో తేలింది. ఇటీవల, టిటిడి బోర్డు సభ్యులు జి. భాను ప్రకాష్ రెడ్డి, సి. దివాకర్ రెడ్డి నిందితులు నగదు దాచిపెట్టినట్లు చూపించే సిసిటివి ఫుటేజ్లను విడుదల చేశారు. మునుపటి వైకాపా పాలనలో పరకామణి నుండి రూ.100 కోట్లకు పైగా దోచుకున్నారని ఎన్డీఏ నాయకులు ఆరోపించారు.