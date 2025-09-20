51వ సారి బెంగళూరుకి ఫ్లైట్ ఎక్కిన జగన్మోహన్ రెడ్డి.. అసెంబ్లీకి వస్తానని మాటిచ్చి?
అసెంబ్లీకి హాజరయ్యే విషయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఒక వింత ఆచారాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదా ఇస్తేనే తాను అసెంబ్లీకి వస్తానని చెబుతారు. మరికొన్ని రోజుల్లో, తనకు తగినంత సమయం కావాలంటే మాట్లాడటానికి సమయం కావాలని, అప్పుడే అసెంబ్లీకి వెళ్తేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని అంటున్నారు.
కానీ సభలో తగినంత సమయం ఇస్తే అసెంబ్లీకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని స్టేట్మెంట్ చేసిన తర్వాత, వైకాపా అధినేత జగన్ వెంటనే బెంగళూరుకు విమానంలో ప్రయాణించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. నిన్నటికి ముందు రోజు, జగన్ అసెంబ్లీకి వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని మాట్లాడారు.
సభలో మాట్లాడటానికి తగిన సమయాలను స్నేహపూర్వకంగా కోరారు. అయితే, ఈ ప్రకటన చేసిన 24 గంటలకే ఆయన బెంగళూరుకు వెళ్లారు. దీని ప్రకారం ఆయన చెప్పిన మాటను పాటించలేదు. 2024లో జరిగిన చివరి ఎన్నికల తర్వాత జగన్ బెంగళూరుకు వెళ్లడం ఇది 51వ సారి కావడం గమనార్హం.