ED Raids in AP Liquor Scam: లిక్కర్ స్కామ్.. 20 ప్రాంతాల్లో దాడులు
ఏపీ మద్యం కుంభకోణానికి సంబంధించి మనీలాండరింగ్ జరిగిందా లేదా అనే దానిపై దర్యాప్తు చేయడానికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దాడులు ప్రారంభించింది. భారతదేశం అంతటా 20 వేర్వేరు ప్రదేశాలలో దాడులు జరిగాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై, తంజావూరు, సూరత్, బెంగళూరు, ఢిల్లీ, రాయ్పూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక ప్రాంతాలలో ఈ దాడులు జరిగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సుమారు రూ.4,000 కోట్లు నష్టపోయిందని పేర్కొన్న సీఐడీ ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ వ్యవహరించింది.
ఈ దాడుల సమయంలో, అధికారులు అనేక కీలకమైన పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. వివిధ ప్రాంతాల నుండి రూ.38 లక్షల విలువైన లెక్కల్లో లేని నగదును కూడా ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. హైదరాబాద్ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లలో గురువారం దాడులు నిర్వహించబడ్డాయి.
దర్యాప్తు ప్రకారం, బ్రాండెడ్ మద్యం స్థానంలో తక్కువ నాణ్యత గల మద్యం విక్రయించబడింది. దీనిని నిందితులు ఆమోదించిన తయారీదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో, అంచనా వేసిన ఆర్థిక నష్టం రూ.3,200 కోట్లుగా ఉంది. అయితే, 2019- 2024 మధ్య రాష్ట్రానికి రూ.4,000 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. ప్రస్తుతం, 29 మంది వ్యక్తులు, 19 కంపెనీలు సిట్ దర్యాప్తులో ఉన్నాయి. నలుగురు నిందితులు బెయిల్పై ఉన్నారు. మరో ఎనిమిది మంది జైలులో ఉన్నారు.