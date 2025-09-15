ఏపీ మద్యం కుంభకోణం.. రెండో ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేసిన సిట్ అధికారులు
విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో జరిగిన రూ.3200 కోట్ల ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో సిట్ అధికారులు రెండవ చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. ఈ నివేదికలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, ముగ్గురు సన్నిహితుల పాత్రలపై వివరణాత్మక సమాచారం ఉంది. వీరిలో సిహెచ్ వెంకటేశనాయుడు, సన్నిహితుడు ఎం బాలాజీ కుమార్ యాదవ్, చెవిరెడ్డి వ్యక్తిగత సహాయకుడు ఇ నవీన్ కృష్ణ ఉన్నారు.
ఈ కుంభకోణంలో వారి ప్రమేయం ఉందని సమాచారం. ఎన్నికల ఉపయోగం కోసం కిక్బ్యాక్ నిధులను మళ్లించడంలో చెవిరెడ్డి కర్త, కర్మ, క్రియ అని సిట్ నిర్ధారించింది. నిధుల సేకరణ, రూటింగ్ను ప్రధానంగా వెంకటేశనాయుడు నిర్వహించాడు. నవీన్ కృష్ణ, బాలాజీ కుమార్ యాదవ్ మద్దతుతో అతను లావాదేవీలు నిర్వహించాడని ఆరోపించారు.
ఈ అక్రమ నిధుల తరలింపులలో తుడా వాహనాలను ఉపయోగించినట్లు కూడా సిట్ కనుగొంది. కొత్త చార్జిషీట్లో కాల్ వివరాలు రికార్డులు, సెల్ టవర్ డేటా, టవర్ డంప్లు, ఫోరెన్సిక్ డిజిటల్ రికార్డులు వంటి ఆధారాలు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. టోల్ ప్లాజా లాగ్లు, పరికర కార్యకలాపాలను కూడా గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. దారి మళ్లించిన డబ్బును అందుకున్న వారి పేర్లు జాబితా చేయబడ్డాయి.
ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 29 మంది వ్యక్తులు, 19 కంపెనీల పేర్లు నమోదు చేయబడ్డాయి. వీరిలో 12 మందిని అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం 4 మంది బెయిల్పై ఉండగా, మిగిలిన వారు జైలులోనే ఉన్నారు.