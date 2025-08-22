ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్: నారాయణ స్వామికి నోటీసులు.. అరెస్ట్ అవుతారా?
ఏపీ లిక్కర్ స్కామ్పై దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ మరోసారి మాజీ ఎక్సైజ్ మంత్రి నారాయణ స్వామికి నోటీసులు అందజేసింది. గత నెలలో ఆయన ఆరోగ్య కారణాలను చూపుతూ విచారణకు హాజరు కాలేదు. కానీ శుక్రవారం అధికారులు పుత్తూరులోని ఆయన ఇంటికి చేరుకుని కొత్త నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రశ్నించిన తర్వాత ఆయనను అరెస్టు చేయవచ్చనే ఊహాగానాలతో రాజకీయ వర్గాలు హోరెత్తుతున్నాయి.
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రవేశపెట్టిన మద్యం విధానం పరిశీలనలో ఉంది. ప్రభుత్వం సొంత మద్యం బ్రాండ్ల కోసం ఒత్తిడి తెచ్చింది. ఆర్డరింగ్ వ్యవస్థను ఆన్లైన్ నుండి మాన్యువల్కు ఎందుకు మార్చారు. డిజిటల్ చెల్లింపులను ఎందుకు పక్కన పెట్టారో సిట్ దర్యాప్తు చేస్తోంది.
పెద్దిరెడ్డి రామ చంద్రారెడ్డితో ఉన్న సాన్నిహిత్యం కారణంగా నారాయణ స్వామికి ఎక్సైజ్ మంత్రిత్వ శాఖ లభించింది. ఆయన సమీక్ష సమావేశాలు చాలా అరుదుగా నిర్వహించేవారు. తాడేపల్లి ప్యాలెస్ మరియు పెద్దిరెడ్డి నుండి ఫైళ్లపై సంతకం చేసేవారు. ఆయన పదవీకాలంలో, ఆయన ఎక్కువగా కుల ఆధారిత విమర్శలతో పత్రికా సమావేశాలలో టిడిపిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.
కీలకమైన ఫైళ్లపై అధికారం కలిగిన సంతకందారుగా ఆయన పాత్ర ఇప్పుడు ఆయనకు జవాబుదారీతనం నుండి తప్పించుకునే అవకాశం లేకుండా చేసింది. అరెస్టు అయితే, నారాయణ స్వామి ప్రకటనలు కీలకమైనవిగా నిరూపించబడతాయి.