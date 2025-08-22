Parliament: చెట్టెక్కి గోడదూకి పార్లమెంట్ ఆవరణలోకి వచ్చిన వ్యక్తి అరెస్ట్
భారతదేశంలో అత్యంత భద్రత కలిగిన భవనాల్లో ఒకటైన పార్లమెంటులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున భద్రతా ఉల్లంఘన జరిగింది. ఒక వ్యక్తి చెట్టు ఎక్కి, గోడ దూకి, ఆవరణలోకి ప్రవేశించి, అరెస్టు అయ్యాడు. అతను రైల్ భవన్ వైపు నుండి ప్రవేశించి కొత్త పార్లమెంటు భవనంలోని గరుడ గేటు వద్దకు చేరుకున్నాడు.
వర్షాకాల సమావేశాలు ముగిసిన కొద్దిసేపటికే ఈ సంఘటన జరిగింది. జూలై 21న సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. పోలీసులు అతనిని అరెస్ట్ చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి ఉల్లంఘనలు జరిగాయి. 2023 శీతాకాల సమావేశాల సమయంలో, ఇద్దరు యువకులు పబ్లిక్ గ్యాలరీ నుండి సభలోకి దూకి రంగురంగుల పొగ బాంబులను పేల్చి, ఉద్రిక్తతను సృష్టించారు.
ఆగస్టు 2024లో, మరొక యువకుడు భద్రతను ఉల్లంఘించాడు. తరువాత అతడు మానసికంగా అస్థిరంగా ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ తాజా చొరబాటు మరోసారి పార్లమెంటు, దేశవ్యాప్తంగా బహిరంగ ప్రదేశాలలో భద్రతా చర్యలను తిరిగి అంచనా వేయవలసిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలను నివారించడానికి అధికారులకు కఠినమైన నిఘా, మెరుగైన ప్రోటోకాల్లు అవసరం కావచ్చు.