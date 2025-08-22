శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025 (13:15 IST)

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

Dates milk
ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము.
 
ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు.
ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది.
రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది.
రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది.
ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.
కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
గమనిక: వైద్యుడిని సంప్రదించిన తర్వాత చిట్కాలను ప్రయత్నించండి.

30 శాతం వేతనం డిమాండ్ చేస్తే 22.5 శాతం పెంచారు : కార్మిక శాఖ కమిషన్

30 శాతం వేతనం డిమాండ్ చేస్తే 22.5 శాతం పెంచారు : కార్మిక శాఖ కమిషన్గత 18 రోజులుగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమను స్తంభింపజేసిన కార్మికుల సమ్మెకు తెరపడింది. కార్మికుల వేతనాలను 22.5 శాతం పెంచేందుకు నిర్మాతలు అంగీకరించడంతో ఈ ప్రతిష్టంభన వీడింది. తెలంగాణ కార్మిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన చర్చలు సఫలం కావడంతో, శుక్రవారం నుంచి సినిమా షూటింగులు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.

5.5 కోట్ల మంది వీసాలను సమీక్షిస్తాం : అమెరికా ప్రకటన

5.5 కోట్ల మంది వీసాలను సమీక్షిస్తాం : అమెరికా ప్రకటనఅమెరికా మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తాము అమలు చేస్తున్న కఠిన వలస విధానంలో భాగంగా ప్రస్తుతం చెల్లుబాటులో ఉన్న 5.5 కోట్ల మంది విదేశీయుల సమీక్షించనున్నట్టు ఆదేశ విదేశాంగ ప్రకటించింది. ఈ సమీక్షలో ఎవరైనా వీసా నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే, తక్షణమే వారి వీసాను రద్దు చేయడమే కాకుండా, వారు అమెరికాలో ఉంటే దేశం నుంచి బహిష్కరించే ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తామని స్పష్టం చేసింది.

అటెండెన్స్ మినహాయింపు.. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

అటెండెన్స్ మినహాయింపు.. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం2026 మార్చిలో జరిగే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల (ఐపీఈ) కోసం హాజరు మినహాయింపు, గ్రూప్ మార్పులను కోరుకునే ప్రైవేట్ అభ్యర్థులు ఆగస్టు 22- సెప్టెంబర్ 26 మధ్య దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (బీఐఈ) ప్రకటించింది. హాజరు మినహాయింపు కోసం దరఖాస్తు రుసుము రూ.1,500 అని బీఐఈ కార్యదర్శి కృతికా శుక్లా ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రూ.500 ఆలస్య రుసుముతో దరఖాస్తులు సెప్టెంబర్ 27 నుండి అక్టోబర్ 18 వరకు స్వీకరించబడతాయి.

అందరికీ రెండు లడ్డూలు ఇచ్చారు.. నాకు ఒక్కటే ఇచ్చారు.. సీఎం హెల్ప్ లైన్‌కు ఫిర్యాదు.. ఎక్కడ?

అందరికీ రెండు లడ్డూలు ఇచ్చారు.. నాకు ఒక్కటే ఇచ్చారు.. సీఎం హెల్ప్ లైన్‌కు ఫిర్యాదు.. ఎక్కడ?సాధారణంగా ఏదైనా సమస్య లేదా ఆపదలో ఉంటే తమను ఆదుకునేలా ముఖ్యమంత్రి సహాయ ఫోన్ నంబరు (సీఎం హెల్ప్ లైన్)కు ఫోన్ చేసి సమాచారం చేరవేస్తుంటారు. అయితే, ఓ వ్యక్తి చేసిన ఫిర్యాదు ఇపుడు నవ్వు తెప్పించేలా వుంది. పైగా అతను చేసిన ఫిర్యాదు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇంతకీ అతను చేసిన ఫిర్యాదు ఏంటంటే.. ఈ నెల 15వ తేదీన జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల తర్వాత ఓ గ్రామంలో అందరికీ స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు. ఆ సమయంలో కొందరికి రెండు లడ్డూలు ఇవ్వగా, ఆ వ్యక్తికి మాత్రం ఒకే లడ్డూ ఇచ్చారు. ఇది ఆ వ్యక్తికి ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీంతో అతను వెంటనే సీఎం హెల్ప్ లైన్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ చిత్ర సంఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని భింద్ జిల్లాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. అధికారుల కథనం ప్రకారం, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ఈ ఘటన జరిగింది.

ప్రియురాలితో జరిగిన గొడవ: ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడు

ప్రియురాలితో జరిగిన గొడవ: ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించాడుబీఏ చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని ప్రియుడి చేతిలో బలైపోయింది. బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (బీఏ) రెండవ సంవత్సరం (19) చదువుతున్న ఒక విద్యార్థినిని మంగళవారం సాయంత్రం చిత్రదుర్గ పట్టణ శివార్లలోని నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో ఆమె ప్రియుడు హత్య చేసి, ఆమె శరీరంపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించి హత్య చేశాడు. అయితే హత్య, సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయడం వంటి అభియోగాలపై చేతన్ కుమార్ అనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

Watch More Videos

Chiru: ఇంటిలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గా చిరంజీవి చిత్రం మన శివశంకరప్రసాద్ పండగకు వస్తున్నారు

Chiru: ఇంటిలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గా చిరంజీవి చిత్రం మన శివశంకరప్రసాద్ పండగకు వస్తున్నారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లో 157 గ్లింప్స్ విడుదలచేశారు. ఈ చిత్రానికి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. దానికి ట్యాగ్ లైన్ గా పండగకు వస్తున్నారు అని పెట్టారు. ఇక గ్లింప్స్ ఎలా వుందంటే.. ఇందులో చిరంజీవి పూర్తి సూట్ లో స్టయిలిష్ గా నడుస్తూ, సిగరెట్ తాగుతూ లుక్ ఇస్తూ అభిమానులను అలరించారు. ఈ గ్లింప్స్ భీమ్స్ సిరోలియో ఇచ్చిన బీజియమ్స్ బాగా సూటయ్యాయి. దీనికి విక్టరీ వెంకటేష్ వాయిస్ ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది.

Parada Review: అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ పరదా మెప్పించిందా లేదా - పరదా రివ్యూ

Parada Review: అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ పరదా మెప్పించిందా లేదా - పరదా రివ్యూపరదా పేరుతో ముసుగులతో ఉన్న ఆడవాళ్ళ పోస్టర్స్‌ పై చిత్రం ఎలా వుండబోతోంది అనేది చూచాయిగా చెప్పారు దర్శక నిర్మాతలు. అనుపమా పరమేశ్వరన్‌ డీ గ్లామర్ రోల్ ప్లే చేయడంతో సహజానికి దగ్గరగా వున్నట్లు తెలియజేశారు. దర్శన రాజేంద్రన్‌, సంగీత కీలక పాత్రధారులు మరో ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. ‘సినిమా బండి’, ‘శుభం’ వంటి భిన్నమైన చిత్రాలతో ఆకట్టుకున్న ప్రవీణ్‌ కాండ్రేగుల దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా నేడే థియేటర్లలో విడుదలైంది. విజయ్‌ డొంకాడ, శ్రీనివాసులు పి.వి. నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించిందా.. లేదా.. పరిశీలిద్దాం.

సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంపు.. సీఎం రేవంత్‌కు చిరు థ్యాంక్స్

సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంపు.. సీఎం రేవంత్‌కు చిరు థ్యాంక్స్తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో గత 18 రోజులుగా సాగుతున్న సినీ నిర్మాణ కార్మికుల సమ్మెకు ఎట్టకేలకు శుభం కార్డు పడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని ఈ సమ్మెకు ముగింపు పలికింది. అదేసమయంలో సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచేందుకు టాలీవుడ్ నిర్మాతలు సైతం సమ్మతించారు. దీంతో 18 రోజులుగా కొనసాగిన సమ్మె గురువారంతో ముగిసింది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి మెగాసార్ చిరంజీవి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

జ‌న సైన్యాధ్య‌క్షుడికి విజ‌యోస్తు - జనసైన్యాన్ని ఓ రాజువై నడిపించు : చిరంజీవి

జ‌న సైన్యాధ్య‌క్షుడికి విజ‌యోస్తు - జనసైన్యాన్ని ఓ రాజువై నడిపించు : చిరంజీవితనకు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సినీ నటుడు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, తన తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్‌కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆగస్టు 22వ తేదీన చిరంజీవి పుట్టిన రోజు వేడుకలను జరుపుకుంటున్నారు. దీంతో తన అన్నయ్యకు తమ్ముడు పవన్ గురువారం బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతూ ఓ ప్రకటన విడులద చేశారు. తన తమ్ముడికి చిరంజీవి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ శుక్రవారం తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్ చేశారు.

#chiranjeevi birthday : 'విశ్వంభరు'నికి జనసేనాని పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

#chiranjeevi birthday : 'విశ్వంభరు'నికి జనసేనాని పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలుతన అన్నయ్య, మెగాస్టార్ చిరంజీవికి జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇదే విషయంపై ఆయన ఓ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు. "చిరంజీవిగా ప్రేక్షక లోకాన్ని రంజింపచేసి ధ్రువతారగా వెలుగొందుతున్న మా అన్నయ్య చిరంజీవికి ప్రేమపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఆయన తమ్ముడిగా పుట్టడం ఒక అదృష్టమైతే ఆయన కష్టాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ పెరగడం ఒక గొప్ప అనుభవంగా పేర్కొన్నట్ట తెలిపారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com