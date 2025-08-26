కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్
Kalyani Priyadarshan, Kotha Lokah 1
లోకహ్ చాప్టర్ 1 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ట్రైలర్: చంద్ర సోషల్ మీడియాను ఉత్సాహంతో నింపుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించి, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు. భారతదేశంలోని ట్రైల్ బ్లేజింగ్ సూపర్ హీరోయిన్ చంద్రగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, జానపద కథలు మరియు పురాణాలలో పాతుకుపోయిన ఒక బోల్డ్ కొత్త సినిమాటిక్ విశ్వం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.
ఈ ట్రైలర్ పురాణాలను ఆధునిక కాలపు యాక్షన్తో మిళితం చేసే దృశ్య దృశ్యం. ఇది కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడని భయంకరమైన అవతారంలో ప్రదర్శించే మండుతున్న యుద్ధభూమి దృశ్యాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆమెతో పాటు, నస్లెన్ కె. గఫూర్ సన్నీగా మెరుస్తున్నారు.
డొమినిక్ అరుణ్ రాసిన, శాంతి బాలచంద్రన్ అదనపు స్క్రీన్ప్లే. అంతర్జాతీయ స్టంట్ నిపుణుడు యానిక్ బెన్ కొరియోగ్రఫీ చేసిన ఈ ట్రైలర్ యొక్క హై ఆక్టేన్ యాక్షన్, జేక్స్ బెజోయ్ యొక్క అద్భుతమైన స్కోర్ మరియు నిమిష్ రవి యొక్క అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీతో జత చేయబడింది, ఇది తెలుగు సినిమాలో ఒక శైలిని నిర్వచించే అనుభవానికి వేదికగా నిలిచింది.
ఈ చిత్రం ఆగస్టు 29న పాన్-ఇండియా విడుదల కానుంది, దీనిని ప్రముఖ టాలీవుడ్ నిర్మాత సూర్యదేవర నాగ వంశీ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సమర్పిస్తారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ అంతటా పంపిణీ చేస్తారు.