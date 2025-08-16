జీడి పప్పులో వున్న పోషకాలు ఏమిటి?
జీడిపప్పు రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, అనేక పోషకాలను కలిగి ఉండే ఒక ఆరోగ్యకరమైన డ్రై ఫ్రూట్. ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీడిపప్పులో ఉండే ప్రధాన పోషకాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
ఎముకలు బలంగా ఉండటానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, నాడీ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయడానికి మెగ్నీషియం చాలా అవసరం.
రాగి శరీరంలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, ఇనుమును గ్రహించడానికి, ఎర్ర రక్త కణాల నిర్మాణానికి సహాయపడుతుంది.
జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, గాయాలు త్వరగా నయం అవ్వడంలో, కణాల పెరుగుదలకు ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఇనుము రక్తహీనతను నివారించడానికి, శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు ఆక్సిజన్ను చేరవేయడానికి ఇది చాలా ముఖ్యం.
ఎముకలు, దంతాల ఆరోగ్యానికి, కణాల పెరుగుదలకు ఫాస్పరస్ తోడ్పడుతుంది.
జీడిపప్పులో ఆరోగ్యకరమైన మోనోఅన్ శాచురేటెడ్ కొవ్వులు చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.
పీచు పదార్థాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి.
జీడిపప్పులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు కణాలను ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షిస్తాయి.
గమనిక: జీడిపప్పు ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, ఇందులో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి, మితంగా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. రోజుకు 5 నుండి 10 జీడిపప్పులు తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు.