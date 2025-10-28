Montha Effect: ఈ టైంలో బీచుల దగ్గర వీడియోస్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొనసాగుతున్న మొంథా తుఫాను ప్రభావాన్ని వివరించడానికి మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రస్తుతం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిస్థితిని నిజ సమయంలో నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని, సహాయక చర్యలు అత్యవసరంగా.. సమన్వయంతో జరుగుతున్నాయని లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు.
దుర్బల జిల్లాలలో అధికారులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలను హై అలర్ట్లో ఉంచామని, త్వరిత తరలింపు, అవసరమైన సేవల పునరుద్ధరణ, బాధిత కుటుంబాలకు తక్షణ సహాయం అందించడానికి బృందాలను మోహరించామని నారా లోకేష్ తెలిపారు.
తుఫాను ప్రభావం కారణంగా రాత్రి 11:30 గంటల తర్వాత సమయం చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుందని లోకేష్ హెచ్చరించారు. కంట్రోల్ రూమ్లు 24 గంటలూ పనిచేస్తున్నాయని, తుఫాను లోతట్టు ప్రాంతాలకు కదులుతున్నందున ప్రాణాలను రక్షించడానికి, నష్టాన్ని తగ్గించడానికి ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయబోమని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు.
మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో 1238 గ్రామాల్లో వృద్ధులు, గర్భిణీల కోసం 1906 తాత్కాలిక పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి సదుపాయాలు కల్పించామని తెలిపారు. ప్రజలు ఆందోళన చెందేలా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.