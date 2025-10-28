మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025 (17:37 IST)

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

Almonds
రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది.
 
న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం. బాదం, ఆకుకూరలు, కొవ్వు ఉండే చేపలు వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని చేర్చుకోవాలి. అలాగే, శరీర సహజ రక్షణ వ్యవస్థను బలంగా ఉంచడానికి తేలికపాటి వ్యాయామం చేయాలి. ఇందుకు మీ దినచర్యలో సులభంగా, ప్రభావవంతంగా చేర్చుకోగలిగేది కాలిఫోర్నియా బాదం. ఇది చిన్న గింజ అయినా, రోగనిరోధక శక్తికి పెద్ద ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. రుతువులు మారుతున్నప్పుడు రోగనిరోధక శక్తిని బలంగా ఉంచుకోవడానికి రితక ఈ ఆచరణాత్మక చిట్కాలను పంచుకున్నారు.
 
మీ రోజువారీ రక్షణ డోస్
కాలిఫోర్నియా బాదంలో విటమిన్ ఇ, జింక్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థకు ఒక కవచంలా పనిచేస్తాయి. మారుతున్న వాతావరణంలో మిమ్మల్ని బలంగా ఉంచడానికి రక్షణ కవచంలా ఉంటాయి. ఇవి కాపర్ (రాగి)కి కూడా మంచి మూలం. ఈ ఖనిజం రోగనిరోధక వ్యవస్థ సాధారణ పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుంది.
 
హాయిగా నిద్రపోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి
పోషణ మాత్రమే సరిపోదు: మీ శరీరం రీఛార్జ్ కావడానికి, మరమ్మత్తు చేసుకోవడానికి తగినంత విశ్రాంతి కూడా అవసరం. మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలంగా ఉండటానికి, రుతువుల మార్పులను తట్టుకోవడానికి ప్రతి రాత్రి 7-8 గంటల నాణ్యమైన నిద్రను లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి.
 
హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండండి (శరీరంలో నీటిశాతం తగ్గకుండా చూడండి)
ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గినప్పుడు, చాలామంది నీళ్లు తక్కువగా తాగుతారు. హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటం శరీర విధులను నియంత్రించడంలో, జీర్ణక్రియకు మద్దతు ఇవ్వడంలో, టాక్సిన్‌లను (విష పదార్థాలను) బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది రోజంతా మిమ్మల్ని రిఫ్రెష్‌గా, శక్తివంతంగా ఉంచుతుంది.
 
మీ ప్లేట్‌ను బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి
బాగా ఇష్టపడి తినే ఆహార పదార్థాలతో పాటు, సలాడ్లు లేదా తాజా పండ్లు వంటి తేలికైన, పీచుపదార్థాలు (ఫైబర్) అధికంగా ఉండే వాటిని జతచేయండి. సాల్మన్, అవిసె గింజలు (flax seeds) వంటి ఆహారాన్ని చేర్చుకోండి. వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ను (శరీరంలో మంట/వాపు) తగ్గించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయి.
 
కదులుతూ ఉండండి
చిన్నపాటి కదలిక కూడా పెద్ద మార్పును తెస్తుంది. అది చురుకైన నడక అయినా, తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ అయినా, లేదా కుటుంబంతో కలిసి డ్యాన్స్ చేయడమైనా... చురుకుగా ఉండటం రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది, ఈ సీజన్‌లో వచ్చే అలసటతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. రోజుకు 10-15 నిమిషాల పాటు యాక్టివ్‌గా ఉండటం కూడా మీ శక్తి స్థాయిలను పెంచడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
 
మనం కొత్త రుతువులోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు, ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉండటానికి మన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడం చాలా అవసరం. కాలిఫోర్నియా బాదం, సాల్మన్ వంటి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం, హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండటం, బాగా నిద్రపోవడం, చురుకుగా ఉండటం వంటి సులభమైన, ప్రభావవంతమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం ద్వారా, మీరు మీ శరీర సహజ రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజూ మీ ఆరోగ్యంపై కొద్దిపాటి శ్రద్ధతో, మీరు మీ శ్రేయస్సును కాపాడుకుంటూనే, ఈ సీజన్‌ను పూర్తిస్థాయిలో ఆస్వాదించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు.

ఏపీపై మొంథా తుఫాను తీవ్ర ప్రభావం : బాబు - పవన్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష

ఏపీపై మొంథా తుఫాను తీవ్ర ప్రభావం : బాబు - పవన్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్షఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొంథా తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ఈ తుఫాను కోస్తాంధ్ర వైపు దూసుకొస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తు చర్యలపై సర్కారు దృష్టిసారించింది. ఇందులోభాగంగా, తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులను, అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా వాగులు ఆకస్మికంగా పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

నా చావుకి నా భార్య ఆమె ప్రియుడే కారణం: భర్త సూసైడ్

నా చావుకి నా భార్య ఆమె ప్రియుడే కారణం: భర్త సూసైడ్తన భార్య తనకు ద్రోహం చేసిందనీ, ఇక ఇలా బ్రతకడం కంటే చనిపోవడమే మంచిదని ఓ భర్త సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎనిమిది సంవత్సరాలు కలిసి జీవించిన తర్వాత, అతని భార్య తన ప్రియుడితో పారిపోయింది. దీనితో ఆమె భర్త విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు చూస్తే... ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీ కాంట్ ప్రాంతంలోని చనేహ్తి గ్రామంలో భార్య కోమల్‌తో కలిసి వుంటున్నాడు కమల్ సాగర్. ఇత వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది. ఐతే తన భార్యకు పెళ్లికి ముందే ప్రియుడు వున్నాడనీ, తనను పెళ్లాక కూడా అతడితో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు అతడు ఆరోపించాడు.

కోస్తా జిల్లాల జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలు బంద్

కోస్తా జిల్లాల జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలు బంద్మొంథా తుఫాను ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికంగా ఉంది. దీంతో ఏపీ సర్కారు ముందు జాగ్రత్తలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, మంగళవారం రాత్రి 7 గంటల నుంచి కోస్తా జిల్లాల్లోని జాతీయ రహదారులపై అన్ని రకాల వాహన రాకపోకలను నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రకటించారు. తుఫాను దృష్ట్యా ప్రజలు అత్యవసరమైతే మినహా ప్రయాణాలు చేయవద్దని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025: విశాఖపట్నంలో మైదాన్ సాఫ్ కార్యక్రమం

ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025: విశాఖపట్నంలో మైదాన్ సాఫ్ కార్యక్రమంవిశాఖపట్నం: కోకా-కోలా ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) భాగస్వామ్యంతో, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2025 సందర్భంగా డాక్టర్ వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో తమ ప్రతిష్టాత్మక మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారంలో భాగంగా అనేక సుస్థిర కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారం ముఖ్యంగా బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ, రీసైక్లింగ్ పైన అవగాహన, అభిమానుల భాగస్వామ్యంపై దృష్టి పెడుతుంది. తద్వారా క్రికెట్ మ్యాచ్ రోజులను సుస్థిరతకు వేడుకగా మారుస్తుంది.

మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్ రూమ్ ఏర్పాటుకు ఆదేశం

మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్ రూమ్ ఏర్పాటుకు ఆదేశంమొంథా తుఫాను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల్లో దీని ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉంది. దీంతో కేంద్ర రైల్వే శాఖ కూడా అలెర్ట్ అయింది. ఈ తుఫాను కారణంగా ఏదేని తీరని నష్టం జరిగితే తక్షణం చర్యలతో పాటు సత్వర నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు వీలుగా వార్ రూమ్‍‌లను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర రైల్వే శాఖ ఆదేశించింది.

ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రం

ఇన్వెస్టిగేటివ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా కర్మణ్యే వాధికారస్తే చిత్రంబ్రహ్మాజీ, శత్రు, మాస్టర్ మహేంద్రన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం కర్మణ్యే వాధికారస్తే. బెనర్జీ, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, అజయ్ రత్నం, మరియు శ్రీ సుధా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. అమర్ దీప్ చల్లపల్లి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని డి ఎస్ ఎస్ దుర్గా ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 31న విడుదల అవుతుంది. అయితే ఈ రోజు ఈ చిత్రం యొక్క రిలీజ్ ప్రోమో ను విడుదల చేశారు చిత్ర యూనిట్.

Rajinikanth: రజనీకాంత్ కు అదే ఆఖరి సినిమానా, రిటైర్ మెంట్ కారణమా?

Rajinikanth: రజనీకాంత్ కు అదే ఆఖరి సినిమానా, రిటైర్ మెంట్ కారణమా?కోలీవుడ్‌లోని ప్రముఖ దిగ్గజాలు రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కొత్త చిత్రంలో నటించనున్నారు. దశాబ్దాల తర్వాత వారి పునఃకలయిక పట్ల అభిమానులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించడం దాదాపుగా ఖాయం అని తెలుస్తోంది.

Adivi Sesh: అడివి శేష్ పాన్-ఇండియన్ థ్రిల్లర్ డకాయిట్ ఉగాదికి ఫిక్స్

Adivi Sesh: అడివి శేష్ పాన్-ఇండియన్ థ్రిల్లర్ డకాయిట్ ఉగాదికి ఫిక్స్అడివి శేష్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ డకాయిట్ లీడ్ క్యారెక్టర్స్ ని పరిచయం చేసిన ఫైర్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రేమ-ప్రతీకార కథనం నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి షానియల్ డియో దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మేకర్స్ తాజాగా డకాయిట్ రిలీజ్ డేట్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. 2026 ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. అడివి శేష్, మృణాల్‌ ఠాకూర్‌ ఇంటెన్స్ లుక్స్ లో కనిపించిన రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ అదిరిపోయింది.

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్

తల్లి చనిపోయినా తిరువీర్ చెప్పకుండా షూటింగ్‌లో చేశాడు : కరుణ కుమార్యాక్టర్ తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నటించిన చిత్రం ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో. బై 7PM , పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా సందీప్ అగరం, అశ్మితా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నవంబర్ 7న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. మంగళవారం చిత్రానికి సంబంధించిన ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తి

ఓ.. చెలియా లోని నాకోసం ఆ వెన్నెల.. బాణీ ఎంతో హాయిగా ఉంది : జేడీ చక్రవర్తినాగ ప్రణవ్, కావేరి కర్ణిక, ఆద్య రెడ్డి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ఓ.. చెలియా. ఈ మూవీకి కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని ఎం. నాగ రాజశేఖర్ రెడ్డి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ఓ.. చెలియా’ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, సాంగ్స్, టీజర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక తాజాగా మరో అందమైన ప్రేమ గీతాన్ని చిత్రయూనిట్ రిలీజ్ చేసింది.
