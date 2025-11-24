కుప్పంలో నారా భువనేశ్వరి పర్యటన.. రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తారా?
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చాలా కాలంగా నియోజకవర్గంగా ఉన్న కుప్పంలో నారా భువనేశ్వరి మూడు రోజుల పర్యటన పూర్తి చేసుకున్నారు. 2023లో నాయుడు అరెస్టు అయినప్పటి నుండి ఆమె ప్రజా జీవితంలో చురుగ్గా ఉన్నారు. ఆమె తరచూ సందర్శించడం వల్ల ఆమె రాజకీయాల్లోకి రావాలని యోచిస్తోందా అనే చర్చ మరోసారి మొదలైంది.
2023లో చంద్రబాబు నాయుడు కుప్పంలో అస్థిరంగా ఉన్నారని, మరొక నియోజకవర్గానికి మారవచ్చని, కుప్పం భువనేశ్వరికి దక్కుతుందని చాలా మంది పేర్కొన్నారు. అది ఎప్పుడూ జరగలేదు. చంద్రబాబు నాయుడు వరుసగా ఎనిమిదోసారి కుప్పంలో గెలిచారు. ఆయన 48,006 ఓట్ల మెజారిటీని సాధించారు.
ఇది 2019లో ఆయన సాధించిన ఓట్ల కంటే 18,000 ఎక్కువ. ఆ బలమైన విజయం ఉన్నప్పటికీ, భువనేశ్వరి కుప్పం నుండి పోటీ చేస్తారనే కొత్త ఊహాగానాలు మళ్ళీ పుట్టుకొచ్చాయి. దీనికి ప్రధానంగా బ్లూ మీడియా మద్దతు ఇచ్చింది. 2019-2024 మధ్య, కుప్పంలో నాయుడును ఓడించడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది.
పెద్దిరెడ్డికి జిల్లాపై పూర్తి నియంత్రణ ఇవ్వబడింది. కండబలం మరియు డబ్బును ఉపయోగించి స్థానిక ఎన్నికలలో కూడా విజయం సాధించగలిగింది. చంద్రబాబు నాయుడు తన స్థానాన్ని కోల్పోతున్నారని టాక్ వచ్చింది. అయినా కొన్నిసార్లు చంద్రబాబు స్వయంగా సందర్శించారు.
మరికొన్ని సార్లు చంద్రబాబు భువనేశ్వరిని పంపారు. ఈ తరచుగా వచ్చే సందర్శనలు, అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవడంతో పాటు, మునుపటి ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. 2024 విజయం తర్వాత కూడా, చంద్రబాబు నాయుడు, భువనేశ్వరి ఇద్దరూ కుప్పంలో చురుకుగా ఉన్నారు.
ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. టిడిపి తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె రాజకీయాలకు దూరమవుతుందని చాలామంది భావించారు. కానీ ప్రస్తుతం ప్రజల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం, కుప్పం నుంచి ఆమె రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తారని టాక్ వస్తోంది.