సోమవారం, 24 నవంబరు 2025
సోమవారం, 24 నవంబరు 2025 (13:36 IST)

వంద కోట్ల మార్కులో వరుసగా మూడు చిత్రాలు.. హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ అదుర్స్

dude movie
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్.. వంద కోట్ల మార్కులో మూడు చిత్రాలను అందించాడు. వీటిలో లవ్ టుడే, డ్రాగన్, డ్యూడ్ ఉన్నాయి. డ్రాగన్, డ్యూడ్ 2025లో విడుదలైంది. రెండూ 100 కోట్ల మార్కును దాటాయి. ప్రధాన బ్లాక్‌బస్టర్‌లుగా నిలిచాయి. అతని తదుపరి చిత్రం లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డిసెంబర్ 18న విడుదల కానుంది. 
 
దీపావళి సందర్భంగా డ్యూడ్ రావడం, క్రిస్మస్‌కు దగ్గరగా LIK విడుదల కావడంతో, ప్రదీప్‌కు మరోసారి అనుకూలమైన సమయం ఉంది. 2025లో లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కొంపానీ మరో వంద కోట్లు వసూలు చేస్తే, ప్రదీప్ హ్యాట్రిక్ సాధించవచ్చు. ఇది దక్షిణ భారత సినిమాలో తదుపరి పెద్ద శక్తిగా అతన్ని స్థిరపరుస్తుంది. అతను ఇప్పటికే పరిశ్రమ చర్చలలో తరచుగా కనిపించే అంశం, అతను మళ్ళీ హిట్స్ ఇస్తేనే హైప్ పెరుగుతుంది. 
 
ప్రదీప్ ఎదుగుదల తమిళ సినిమాకే పరిమితం కాదు. అతను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బలమైన మార్కెట్‌ను నిర్మించుకున్నాడు. కానీ వంద కోట్ల చిత్రాలతో అతని స్థిరత్వం అతని అతిపెద్ద బలం. కాలక్రమేణా, అతని అవకాశాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

కుప్పంలో నారా భువనేశ్వరి పర్యటన.. రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తారా?

కుప్పంలో నారా భువనేశ్వరి పర్యటన.. రాజకీయ అరంగేట్రం చేస్తారా?ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చాలా కాలంగా నియోజకవర్గంగా ఉన్న కుప్పంలో నారా భువనేశ్వరి మూడు రోజుల పర్యటన పూర్తి చేసుకున్నారు. 2023లో నాయుడు అరెస్టు అయినప్పటి నుండి ఆమె ప్రజా జీవితంలో చురుగ్గా ఉన్నారు. ఆమె తరచూ సందర్శించడం వల్ల ఆమె రాజకీయాల్లోకి రావాలని యోచిస్తోందా అనే చర్చ మరోసారి మొదలైంది. 2023లో చంద్రబాబు నాయుడు కుప్పంలో అస్థిరంగా ఉన్నారని, మరొక నియోజకవర్గానికి మారవచ్చని, కుప్పం భువనేశ్వరికి దక్కుతుందని చాలా మంది పేర్కొన్నారు.

ఢిల్లీలో పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రే దాడి.. ఎందుకో తెలుసా? (Video)

ఢిల్లీలో పోలీసులపై పెప్పర్ స్ప్రే దాడి.. ఎందుకో తెలుసా? (Video)దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పోలీసులపై కొందరు ఆందోళనకారులు పెప్పర్ స్ప్రేతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో పలువురు పోలీసులు గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన ఢిల్లీ పోలుసులు పలువురు ఆందోళనకారులను అరెస్టు చేశారు. వారిపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ పెప్పర్ స్ప్రే దాడిని అసాధారణం చర్యగా పోలీసులు పేర్కొంటున్నారు. మరోవైపు, ఇటీవల ఏపీలో జరిగిన ఎన్‌కౌంటరులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా పోస్టర్లను కూడా ప్రదర్శించడం కలకలం రేపింది.

ఖలీదా జియాకు గుండె - ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ - తీవ్ర అస్వస్థత

ఖలీదా జియాకు గుండె - ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ - తీవ్ర అస్వస్థతబంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని, బంగ్లాదేశ్ నేషలిస్ట్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు బేగం ఖలీదా జియా (79) తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. ఆమెకు గుండె, ఊపిరితిత్తుల్లో తీవ్ర ఇన్ఫెక్షన్ సోకినట్టు వైద్యులు నిర్దారించారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం విషమంగా ఉన్నట్టు వైద్యులు వెల్లడించారు. యాంటీ బయాటిక్స్‌తో సాయంతో చికిత్స అందిస్తున్నట్టు వారు వెల్లడించారు. అలాగే ఆమెకు వర్చువల్‌గా అమెరికా వైద్య నిపుణులు సైతం సాయం అందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

జె-1 వీసా నిరాకరించిన అమెరికా.. మనస్తాపంతో మహిళా వైద్యురాలు ఆత్మహత్య

జె-1 వీసా నిరాకరించిన అమెరికా.. మనస్తాపంతో మహిళా వైద్యురాలు ఆత్మహత్యఅమెరికా అధికారులు జె-1 వీసా నిరాకరించడంతో మనస్తాపం చెందిన ఒక యువ మహిళా వైద్యురాలు హైదరాబాద్‌లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ రోహిణి హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో అధిక మోతాదులో నిద్రమాత్రలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Kerala: భార్య తలపై సిలిండర్‌తో దాడి చేసిన భర్త.. కారణం ఏంటంటే?

Kerala: భార్య తలపై సిలిండర్‌తో దాడి చేసిన భర్త.. కారణం ఏంటంటే?భార్యాభర్తల మధ్య విబేధాలు నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా భార్యాభర్తలు హత్యలకు ఒడిగడుతున్నారు. తాజాగా సోమవారం తెల్లవారుజామున కేరళ మాంగాడ్‌లో 45 ఏళ్ల మహిళపై ఆమె భర్త ఎల్‌పిజి సిలిండర్‌తో దాడి చేయడంతో ఆమె మరణించిందని పోలీసులు తెలిపారు. మృతురాలిని మాంగాడ్‌లోని కారికోడ్‌లోని అపోలో జంక్షన్ సమీపంలో నివసించే కవితగా గుర్తించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో వారి ఇంట్లో జరిగిన గొడవ తర్వాత ఆమెపై దాడి చేసిన ఆమె భర్త మధుసూధనన్ పిళ్లైని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం, ఈ సంఘటన తెల్లవారుజామున 12.30 గంటల ప్రాంతంలో జరిగింది.

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?కరివేపాకు. ఇందులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. దీనిని కూరల్లో సువాసన కోసం మాత్రమే వాడతాము అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. చాలామంది కరివేపాకును తినకుండా ప్రక్కకు నెట్టేస్తుంటారు. కాని కరివేపాకులో ఎన్నో ఔషధాలు, పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కరివేపాకులో శరీరానికి కావలసిన కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ బి, కెరోటిన్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కరివేపాకును పొడిలా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక టీస్పూను తీసుకుంటూ ఉంటే కొలస్ట్రాల్ తగ్గడంతో పాటు హానికరమైన ఎల్డిఎల్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. గర్భిణులకు ఒక స్పూను తేనె, అరస్పూను నిమ్మరసంలో కరివేపాకు పొడిని కలిపి తీసుకుంటే వికారం తగ్గుతుంది.

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపుపసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు. పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది. పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
