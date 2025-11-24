వంద కోట్ల మార్కులో వరుసగా మూడు చిత్రాలు.. హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ అదుర్స్
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్.. వంద కోట్ల మార్కులో మూడు చిత్రాలను అందించాడు. వీటిలో లవ్ టుడే, డ్రాగన్, డ్యూడ్ ఉన్నాయి. డ్రాగన్, డ్యూడ్ 2025లో విడుదలైంది. రెండూ 100 కోట్ల మార్కును దాటాయి. ప్రధాన బ్లాక్బస్టర్లుగా నిలిచాయి. అతని తదుపరి చిత్రం లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డిసెంబర్ 18న విడుదల కానుంది.
దీపావళి సందర్భంగా డ్యూడ్ రావడం, క్రిస్మస్కు దగ్గరగా LIK విడుదల కావడంతో, ప్రదీప్కు మరోసారి అనుకూలమైన సమయం ఉంది. 2025లో లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కొంపానీ మరో వంద కోట్లు వసూలు చేస్తే, ప్రదీప్ హ్యాట్రిక్ సాధించవచ్చు. ఇది దక్షిణ భారత సినిమాలో తదుపరి పెద్ద శక్తిగా అతన్ని స్థిరపరుస్తుంది. అతను ఇప్పటికే పరిశ్రమ చర్చలలో తరచుగా కనిపించే అంశం, అతను మళ్ళీ హిట్స్ ఇస్తేనే హైప్ పెరుగుతుంది.
ప్రదీప్ ఎదుగుదల తమిళ సినిమాకే పరిమితం కాదు. అతను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బలమైన మార్కెట్ను నిర్మించుకున్నాడు. కానీ వంద కోట్ల చిత్రాలతో అతని స్థిరత్వం అతని అతిపెద్ద బలం. కాలక్రమేణా, అతని అవకాశాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.