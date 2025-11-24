జె-1 వీసా నిరాకరించిన అమెరికా.. మనస్తాపంతో మహిళా వైద్యురాలు ఆత్మహత్య
అమెరికా అధికారులు జె-1 వీసా నిరాకరించడంతో మనస్తాపం చెందిన ఒక యువ మహిళా వైద్యురాలు హైదరాబాద్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ రోహిణి హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో అధిక మోతాదులో నిద్రమాత్రలు తీసుకోవడం ద్వారా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
పోస్ట్మార్టం తర్వాత, రోహిణి మృతదేహాన్ని గుంటూరుకు తరలించారు. రోహిణి గత ఒక సంవత్సరంగా మెడిసిన్లో స్పెషలైజేషన్ చేయడానికి అమెరికాకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఇటీవల అమెరికా ప్రభుత్వం వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేయడం వల్ల జె-1 వీసా కోసం ఆమె దరఖాస్తు తిరస్కరించబడటంతో ఆమె నిరాశకు గురయ్యారని ఆమె తల్లి లక్ష్మీ రాజ్యం తెలిపారు.
రోహిణి తెలివైన విద్యార్థిని అని, కానీ ఆమె ఇప్పటికే అమెరికాలో రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్కు ఎంపికైనందున J1 వీసా కోసం ఆమె దరఖాస్తు ఆమోదించబడకపోవడంతో ఆమె నిరాశకు గురయ్యారని ఆమె తెలిపారు. రోహిణి సోదరుడు సుజన్ మాట్లాడుతూ, ఆమె యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామినేషన్ (USMLE)కి సిద్ధమవుతోందని, మూడు దశలను పూర్తి చేసిందని చెప్పారు. ఆమె అమెరికాలో అబ్జర్వేషన్ కూడా పూర్తి చేసి, ఒక కళాశాలలో రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్కు ఎంపికైంది. ఆమె తరువాత వీసా అప్గ్రేడేషన్ కోసం భారతదేశానికి వచ్చింది.
అయితే, J-1 వీసా కోసం ఆమె దరఖాస్తు ఆమోదించబడకపోవడంతో ఆమె నిరాశకు గురైంది. రోహిణి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రష్యాలో MBBS పూర్తి చేసి, రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్ కోసం అబ్జర్వర్షిప్ కోసం US వెళ్ళింది. USలోని ఒక కళాశాలలో రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్కు ఎంపికైన తర్వాత, USలో తన రెసిడెన్సీని కొనసాగించడానికి J-1 వీసా పొందడానికి ఆమె భారతదేశానికి వచ్చింది.
అయితే, కార్పొరేట్ ఉద్యోగ హోల్డర్లు, పరిశోధకుల కోసం వీసా నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల ప్రకటించి సంగతి తెలిసిందే. రోహిణి తన J-1 వీసాను హైదరాబాద్లోని US కాన్సులేట్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఆమె అడ్మిషన్ రద్దు కాకుండా ఉండటానికి అమెరికాలోని కళాశాల నుండి వీలైనంత త్వరగా రెసిడెన్సీ ప్రోగ్రామ్లో చేరాలని కూడా ఆమెపై ఒత్తిడి వస్తోందని సమాచారం.