Sathya Sai Baba: సత్యసాయి బాబా సేవ, కరుణ మూర్తీభవించిన వ్యక్తి.. బాబు
శ్రీ సత్యసాయి బాబా సేవ, కరుణ మూర్తీభవించిన వ్యక్తి అని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీ సత్యసాయి బాబా సేవ, ప్రేమ, కరుణలకు ప్రతిరూపమని, సమాజానికి ఆయన చేసిన అపారమైన సేవలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
పుట్టపర్తిలో జరిగిన శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, బాబాను మానవ రూపంలో ప్రజలు చూసిన దైవిక ఉనికిగా అభివర్ణించారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ విస్తృత ప్రభావాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు హైలైట్ చేశారు.
బాబా 1,600 గ్రామాలలో 30 లక్షల మందికి తాగునీటిని అందించారని, 102 విద్యా సంస్థలను స్థాపించారని, ఉచిత వైద్య సేవలను అందించే అనేక ఆసుపత్రులను స్థాపించారని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
ఈ ట్రస్ట్ 140 దేశాలలో 200 కేంద్రాలలో పనిచేస్తుందని, ఏడు లక్షలకు పైగా స్వచ్ఛంద సేవకుల మద్దతుతో పనిచేస్తుందని ఏపీ సీఎం అన్నారు. బాబా ప్రభుత్వాల కంటే వేగంగా ప్రజల అవసరాలకు స్పందించారు. మనం ఆయన చూపిన మార్గంలో నడవడం కొనసాగించాలని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
సత్యసాయి బాబా నిస్వార్థ సేవ, మానవత్వం ఆదర్శాలను అందరూ అనుసరించాలని కోరారు. పుట్టపర్తిలో బాబా శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ సత్యసాయి బాబా జీవితం, బోధనలు, శాశ్వత వారసత్వాన్ని గౌరవించే స్మారక నాణెం, స్టాంపుల సమితిని ప్రధానమంత్రి మోదీ విడుదల చేశారు.