గురువారం, 21 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 20 ఆగస్టు 2025 (23:34 IST)

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

Beauty
మారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద  రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. హాట్ డ్రింక్స్ , వేయించిన ఆహారాల పట్ల కోరికలు సహజమే అయినప్పటికీ, సరైన చర్మ సంరక్షణతో పాటు, ఆహారం ద్వారా ఈ సీజన్‌లో చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. 
 
ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యురాలు డాక్టర్ మధుమిత కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ మీ శరీరాన్ని పునరుత్తేజ పరచటానికి, చర్మ సమస్యలను నిర్వహించడానికి మీ వర్షాకాలపు ఆహారం కొద్దిగా తీపిగా ఉండటంతో పాటుగా  కొద్దిగా నూనె గల ఆహారాలు తీసుకోవటంతో వాత, పిత్త దోషాలను సమతుల్యం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మొటిమలను దూరంగా ఉంచడానికి, స్పష్టమైన చర్మాన్ని కలిగి ఉండటానికి పోషకాలతో పాటుగా బాదం నుండి త్రిదోష సమతుల్య ఆమ్లా వరకు ఐదు ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లను ఆమె సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
 
బాదం
వర్షాకాలపు ఆహారంలో బాదం చక్కటి ఎంపికగా  నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే అవి రుచి పరంగా తీపిగా ఉంటాయి. ఇవి వాత, పిత్త దోషాలను సమతుల్యం చేస్తాయి. అవి కొద్దిగా నూనె కలిగి ఉండటం వల్ల చర్మాన్ని లోపలి నుండి పోషించడానికి పరిపూర్ణంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, వర్షాకాలం అంతటా సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ఇవి సరైనవి. ప్రచురించబడిన ఆయుర్వేదం, సిద్ధ, యునాని గ్రంథాల ప్రకారం, బాదం చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది , చర్మ మెరుపును పెంచుతుంది. వాటిని రాత్రంతా నానబెట్టడం వల్ల మెరుగైన జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, చర్మానికి లోతైన పోషణ లభిస్తుంది.
 
పసుపు
తరతరాలుగా, ప్రజలు ఈ బంగారు సుగంధ ద్రవ్యాన్ని దాని యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల కోసం ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. జీర్ణక్రియను ఉత్తమంగా ఉంచడానికి, వాత దోషాన్ని చర్మానికి సరైన రీతిలో సమతుల్యం చేయడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్గం. మీ సాధారణ భోజనంలో పసుపును చేర్చుకోవడం ద్వారా, తరచుగా మొటిమలు, మొటిమలకు కారణమయ్యే మంటను తగ్గించవచ్చు. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడుతుంది, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది.
 
ఆమ్లా (భారతీయ గూస్బెర్రీ)
త్రిదోషాలను సమతుల్యం చేసే ఆమ్లా, రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతుంది. శరీరం నుండి మలినాలను తొలగించడంతో పాటుగా, దాని నిర్విషీకరణ లక్షణాలు వర్షాకాలంలో మొటిమలు వచ్చే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి.
 
వేప
వేపలోని యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, రక్త శుద్ధి లక్షణాలు మొటిమలు లేని చర్మానికి ఆయుర్వేదంలో అత్యంత నమ్మదగిన చికిత్సలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. వేప రసం తాగడం వల్ల చర్మంపై తరచుగా వచ్చే ముడతలకు కారణమయ్యే వ్యర్థాల రక్తప్రవాహాన్ని శుభ్రపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
 
వెల్లుల్లి
ఘాటైన రుచి ఉన్నప్పటికీ వెల్లుల్లిలోని వాత సమతుల్య లక్షణాలు, లోపలి నుండి పనిచేస్తాయి, ఇది సహజమైన, చర్మాన్ని శుభ్రపరిచే నివారణల కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు ప్రసిద్ధ సూపర్‌ఫుడ్‌గా మారుతుంది. వెల్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు ఖాళీ కడుపుతో ఒక పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బ తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు, ఇది ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.
 
చివరగా , చర్మ ఆరోగ్యం ఎప్పుడూ కేవలం లోతుగా ఉండదు. ఆయుర్వేదం మనకు బోధించినట్లుగా, నిజమైన అందం లోపలి నుండే ప్రారంభమవుతుంది. కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి గింజలు, పసుపు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను కలుపుకోవడం వల్ల ఈ తడి వాతావరణంలో కూడా మెరుస్తున్న చర్మం లభిస్తుంది.

పార్లమెంటులో కీలక బిల్లు.. పీఎం, సీఎం ఎవరైనా.. 30 రోజులు జైలులో గడిపితే.. గోవిందా?

పార్లమెంటులో కీలక బిల్లు.. పీఎం, సీఎం ఎవరైనా.. 30 రోజులు జైలులో గడిపితే.. గోవిందా?కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బుధవారం పార్లమెంటులో ఒక కీలకమైన బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఇది 1951 ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాన్ని సవరించడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ చట్టం ఆమోదం పొందితే, భారతదేశ రాజకీయ చట్రంలో ఒక పెద్ద మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి లేదా ఏదైనా క్యాబినెట్ మంత్రిని నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో పదవి నుండి తొలగించే నిబంధనలను నిర్దేశిస్తుంది.

HUDCO: అమరావతిలో ప్రపంచ స్థాయి కన్వెన్షన్ సెంటర్‌.. హడ్కో ఏర్పాటు

HUDCO: అమరావతిలో ప్రపంచ స్థాయి కన్వెన్షన్ సెంటర్‌.. హడ్కో ఏర్పాటుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అమరావతి రాజధాని ప్రాంతం ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటోంది. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తాజా ప్రకటనను పరిశీలిస్తే కూడా ఇదే అర్థం అవుతుంది. కేంద్ర గృహనిర్మాణ- పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ (HUDCO) అమరావతిలో 10 ఎకరాలను సేకరించిందని, సామాజిక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి ధృవీకరించారు.

Pawan Kalyan: పదివేల మంది మహిళలకు వరలక్ష్మీ వ్రతం గిఫ్టులు ఇవ్వనున్న పవన్

Pawan Kalyan: పదివేల మంది మహిళలకు వరలక్ష్మీ వ్రతం గిఫ్టులు ఇవ్వనున్న పవన్ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సూచనలను అనుసరించి పిఠాపురంలో ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పవిత్ర శ్రావణ మాసం చివరి శుక్రవారం నాడు, వేలాది మంది మహిళలు పాదగయ క్షేత్రంలోని పురుహూతిక అమ్మవారి ఆలయంలో సమయోహిక వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆచరించడానికి సమావేశమవుతారు.

UP: ఎందుకొచ్చిన గొడవ.. ప్రియుడితో భార్యకు పెళ్లి చేయించిన భర్త.. ఎక్కడో తెలుసా? (video)

UP: ఎందుకొచ్చిన గొడవ.. ప్రియుడితో భార్యకు పెళ్లి చేయించిన భర్త.. ఎక్కడో తెలుసా? (video)ఎందుకొచ్చిన గొడవ అనుకున్నాడో ఏమో కానీ.. ప్రియుడితో సన్నిహితంగా వున్న భార్యకు భర్తే పెళ్లి చేశాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసిలో భార్య తన ప్రియుడితో కలిసి భర్త కంటికి చిక్కింది. దీంతో ఆ భర్త ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా దగ్గరుండి ప్రియుడితో భార్యకు పెళ్లి జరిపించాడు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మీర్జాపూర్‌ జిల్లాని అర్వింద్ పటేల్ అనే వ్యక్తి.. చందౌలి జిల్లా హమీద్‌పూర్‌కు చెందిన రీనా అనే మహిళను 25 ఏళ్ల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

Rajesh Sakariya: ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిపై దాడి.. నిందితుడిపై దశాబ్ధాల పాటు కేసులున్నాయిగా!

Rajesh Sakariya: ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిపై దాడి.. నిందితుడిపై దశాబ్ధాల పాటు కేసులున్నాయిగా!ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా తన నివాసంలో ఆమెపై జరిగిన దాడి ఘటన అందరికీ షాకిచ్చింది. నిందితుడిని గుజరాత్‌లోని రాజ్‌కోట్‌కు చెందిన 41 ఏళ్ల రాజేష్ ఖిమ్జీ సకారియాగా గుర్తించారు. అతన్ని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గత దశాబ్దంలో సకారియాపై దాడి ఆరోపణల నుండి గుజరాత్ నిషేధ చట్టం ఉల్లంఘనల వరకు అనేక క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని కోర్టు రికార్డులు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే, చాలా వరకు సాక్ష్యాలు లేవని కోర్టులు పదే పదే పేర్కొంటూ అతనిని విడుదల చేశాయి.

Watch More Videos

వార్ 2 లో ఎన్.టి.ఆర్. మాటలే అనంతపురంలో వివాదానికి కారణమయిందా?

వార్ 2 లో ఎన్.టి.ఆర్. మాటలే అనంతపురంలో వివాదానికి కారణమయిందా?ఎన్.టి.ఆర్. జూనియర్ పై అనంతపురం అర్బన్ ఎం.ఎల్.. దగ్గబాటి ప్రసాద్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దానిపై ఎన్.టి.ఆర్. ఫ్యాన్స్ గట్టిగా నిలదీస్తే, అది నేను అన్న మాటలు కావు. ఎవరో కావాలని అలా చేశారు. ఇది రాజకీయ కుట్రలో భాగమని చెప్పినా ఫ్యాన్స్ వినలేదు. దానితో ఎన్.టి.ఆర్. ఫ్యాన్స్ అంతా ఒక్కటై ఎ.పి.లో ప్రెస్ క్లబ్ లో మీట్ ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు. కానీ అక్కడ పోలీసులు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. దాంతో హైదరాబాద్ వచ్చారు.

ఒంటికి ఆయిల్ పూసుకున్నా నభా నటేష్ అవకాశాలు రావడంలేదా?

ఒంటికి ఆయిల్ పూసుకున్నా నభా నటేష్ అవకాశాలు రావడంలేదా?కొందరు నటీమణులు సోషల్ మీడియాలో చాలా చురుగ్గా వుంటున్నారు. ఎక్కడా లేని ఎక్స్ పోజింగ్ తో ముందుకు వస్తున్నాయి. జిమ్, స్విమ్మింగ్ షూట్ లతో ఫోలో పెడుతూ తమను తాము ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు. అందులో నభా నటేష్ కూడా ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చారు. గతంలో కొన్ని సినిమాలు చేశాక వ్యక్తిగత కారణాలతో సినిమాలకు దూరంగా వుంది. ఇప్పుడిప్పుడే సినిమాల్లో నటిస్తుంది. ఆమద్య ప్రియదర్శి నటించిన డార్లింగ్ లో ఆమె నటించింది. ఇక అప్పటినుంచి సోషల్ మీడియాలో చురుగ్గా వుంటోంది.

బుల్లి సినిమాలు గురించి మేధావులు ఆలోచించండి : రామ సత్యనారాయణ

బుల్లి సినిమాలు గురించి మేధావులు ఆలోచించండి : రామ సత్యనారాయణసినిమా నిర్మాతల్లో మూడు రకాలున్నారనీ, అందులో మూడో నిర్మాతలైన బుల్లి నిర్మాతల గురించి సినీ పెద్దలు ఆలోచించాలని వారి తరఫున రామ సత్యనారాయణ అంటున్నారు. ఆగస్టు 15వ తేదీన ఏకంగా 15 సినిమాలకు శ్రీకారం చుట్టిన ఈయన గిన్నిస్ బుక్ కోసం ప్రయత్నాలు చేశారు. గతంలో పలు సినిమాలను నిర్మించారు. ఆయన ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారు.

పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటించిన నేనెవరు?

పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ నటించిన నేనెవరు?సెలెక్టివ్ గా సినిమాలు చేస్తున్న నటకిరీటి డా: రాజేంద్ర ప్రసాద్, నువ్వేకావాలి, ప్రేమించు" వంటి సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్స్ ఫేమ్ సాయికిరణ్, జోగిని శ్యామల ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన సినిమా నేనెవరు?. చిరంజీవి తన్నీరు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సందేశభరిత వినోదాత్మక చిత్రంగా రూపొందుతోంది. జై చిరంజీవ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై సరికొండ మల్లిఖార్జున్ సమర్పణలో అండేకర్ జగదీష్ బాబు - సకినాన భూలక్ష్మి సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రాల అప్ డేట్స్ ఒకవైపు - కార్మికుల సమస్యలకు మరోవైపు?

మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రాల అప్ డేట్స్ ఒకవైపు - కార్మికుల సమస్యలకు మరోవైపు?మెగాస్టార్ చిరంజీవి నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో దర్శకుడు వశిష్ట్ చేస్తున్న విశ్వంభర రిలీజ్ కావాల్సి వుంది. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికే అనుకుంటే సాంకేతిక కారణాలతో వాయిదా వేశారు. అప్పటినుంచి నేటి వరకూ వాయిదా పడుతూనే వుంది. మద్యలో రాముడుపై ఓ సాంగ్ ను కూడా చిత్రీకరించారు. ఇక మరోవైపు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో మరో సినిమా రూపొందుతోంది. ఇప్పటికే సగం షూటింగ్ అయింది. దాని గురించి అప్ డేట్ ఆగస్టు 22వ తేదీన చిరంజీవి పుట్టినరోజున వెల్లడిస్తున్నట్లు అనిల్ ఇప్పటికే తెలియజేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com