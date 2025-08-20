మారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. హాట్ డ్రింక్స్ , వేయించిన ఆహారాల పట్ల కోరికలు సహజమే అయినప్పటికీ, సరైన చర్మ సంరక్షణతో పాటు, ఆహారం ద్వారా ఈ సీజన్లో చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యురాలు డాక్టర్ మధుమిత కృష్ణన్ మాట్లాడుతూ మీ శరీరాన్ని పునరుత్తేజ పరచటానికి, చర్మ సమస్యలను నిర్వహించడానికి మీ వర్షాకాలపు ఆహారం కొద్దిగా తీపిగా ఉండటంతో పాటుగా కొద్దిగా నూనె గల ఆహారాలు తీసుకోవటంతో వాత, పిత్త దోషాలను సమతుల్యం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మొటిమలను దూరంగా ఉంచడానికి, స్పష్టమైన చర్మాన్ని కలిగి ఉండటానికి పోషకాలతో పాటుగా బాదం నుండి త్రిదోష సమతుల్య ఆమ్లా వరకు ఐదు ఆయుర్వేద సూపర్ఫుడ్లను ఆమె సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
బాదం
వర్షాకాలపు ఆహారంలో బాదం చక్కటి ఎంపికగా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే అవి రుచి పరంగా తీపిగా ఉంటాయి. ఇవి వాత, పిత్త దోషాలను సమతుల్యం చేస్తాయి. అవి కొద్దిగా నూనె కలిగి ఉండటం వల్ల చర్మాన్ని లోపలి నుండి పోషించడానికి పరిపూర్ణంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, వర్షాకాలం అంతటా సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ఇవి సరైనవి. ప్రచురించబడిన ఆయుర్వేదం, సిద్ధ, యునాని గ్రంథాల ప్రకారం, బాదం చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది , చర్మ మెరుపును పెంచుతుంది. వాటిని రాత్రంతా నానబెట్టడం వల్ల మెరుగైన జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, చర్మానికి లోతైన పోషణ లభిస్తుంది.
పసుపు
తరతరాలుగా, ప్రజలు ఈ బంగారు సుగంధ ద్రవ్యాన్ని దాని యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల కోసం ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. జీర్ణక్రియను ఉత్తమంగా ఉంచడానికి, వాత దోషాన్ని చర్మానికి సరైన రీతిలో సమతుల్యం చేయడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్గం. మీ సాధారణ భోజనంలో పసుపును చేర్చుకోవడం ద్వారా, తరచుగా మొటిమలు, మొటిమలకు కారణమయ్యే మంటను తగ్గించవచ్చు. ఇది ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడుతుంది, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది.
ఆమ్లా (భారతీయ గూస్బెర్రీ)
త్రిదోషాలను సమతుల్యం చేసే ఆమ్లా, రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతుంది. శరీరం నుండి మలినాలను తొలగించడంతో పాటుగా, దాని నిర్విషీకరణ లక్షణాలు వర్షాకాలంలో మొటిమలు వచ్చే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి.
వేప
వేపలోని యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, రక్త శుద్ధి లక్షణాలు మొటిమలు లేని చర్మానికి ఆయుర్వేదంలో అత్యంత నమ్మదగిన చికిత్సలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. వేప రసం తాగడం వల్ల చర్మంపై తరచుగా వచ్చే ముడతలకు కారణమయ్యే వ్యర్థాల రక్తప్రవాహాన్ని శుభ్రపరచడంలో సహాయపడుతుంది.
వెల్లుల్లి
ఘాటైన రుచి ఉన్నప్పటికీ వెల్లుల్లిలోని వాత సమతుల్య లక్షణాలు, లోపలి నుండి పనిచేస్తాయి, ఇది సహజమైన, చర్మాన్ని శుభ్రపరిచే నివారణల కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు ప్రసిద్ధ సూపర్ఫుడ్గా మారుతుంది. వెల్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఖాళీ కడుపుతో ఒక పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బ తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు, ఇది ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
చివరగా , చర్మ ఆరోగ్యం ఎప్పుడూ కేవలం లోతుగా ఉండదు. ఆయుర్వేదం మనకు బోధించినట్లుగా, నిజమైన అందం లోపలి నుండే ప్రారంభమవుతుంది. కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి గింజలు, పసుపు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలను కలుపుకోవడం వల్ల ఈ తడి వాతావరణంలో కూడా మెరుస్తున్న చర్మం లభిస్తుంది.