అవన్నీ తడిసిన టపాసుల్లాంటివి.. ఎప్పుడూ వెలగవు.. కేరళ బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు
కేరళ బిజెపి ఉపాధ్యక్షుడు సి. కృష్ణకుమార్ బుధవారం తనపై ఒక బంధువు చేసిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ ఫిర్యాదును చాలా కాలంగా కొనసాగుతున్న ఆస్తి వివాదంతో ముడిపడి ఉన్న రాజకీయ ప్రేరేపిత ప్రయత్నంగా అభివర్ణించారు.
పాలక్కాడ్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కృష్ణకుమార్ ఈ కేసు కొత్తది కాదని, రాజకీయ లాభం కోసం పదే పదే పునరుద్ధరించబడిన పాత సమస్య అని అన్నారు. ఇది 2015-2020 నుండి తడిసిన టపాసుల్లాంటివి, అది ఎప్పుడూ వెలగవు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాటిని మళ్ళీ వెలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ విషయం చట్టబద్ధంగా నిర్వహించబడుతుంది.. అని కృష్ణకుమార్ అన్నారు.
ఈ ఫిర్యాదును ఇప్పటికే జూలై 2024లో కోర్టులు కొట్టివేసాయని, సంబంధిత పౌర, గృహ హింస కేసులు తనకు అనుకూలంగా ముగిశాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.