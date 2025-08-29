పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్సంగ్ ఇండియా
శామ్సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.
కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఉత్పత్తి శ్రేణిలో CereTom Elite, OmniTom Elite, OmniTom Elite PCD, BodyTom 32/64 ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఆసుపత్రులు, ప్రత్యేక కేంద్రాల వివిధ క్లినికల్ అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడ్డాయి. అన్ని ఆసుపత్రుల్లో, ప్రత్యేకంగా సేవలు తక్కువగా లభించే ప్రాంతాల్లోనూ, ఈ వ్యవస్థల ఉపయోగాన్ని సాధ్యం చేయడంతో, శామ్సంగ్ భారత్లో ఆధునిక ఇమేజింగ్ సేవలకు సమాన అవకాశం కల్పించడానికి ముందడుగు వేస్తోంది.
భారతదేశంలో మొబైల్ సిటీ సొల్యూషన్లను పరిచయం చేస్తూ, అధునాతన మెడికల్ ఇమేజింగ్ను మరింత అందుబాటులో, సమర్థవంతంగా, రోగి-కేంద్రీకృతంగా చేయడానికి శామ్సంగ్ కీలక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ ఆవిష్కరణలు సాంకేతికతపై ఆధారపడి, మెట్రోలు, టైర్-2/3 నగరాల మధ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ అంతరాన్ని తగ్గిస్తూ, ప్రొవైడర్లకు సాధికారత కల్పిస్తాయి. ఈ పోర్ట్ఫోలియో భారతదేశంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేస్తుందని, ప్రత్యేకతలలో క్లినికల్ ఎక్సలెన్స్కు మద్దతు ఇస్తుందని, రోగి ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాము అని మిస్టర్ అటంత్ర దాస్ గుప్తా, హెచ్ఎంఈ బిజినెస్ హెడ్, శామ్సంగ్ ఇండియా తెలిపారు.
శామ్సంగ్ యొక్క మొబైల్ CT సొల్యూషన్స్ ఇమేజింగ్ విభాగంలో ఒక ముందడుగును సూచిస్తున్నాయి. స్కానర్లను నేరుగా రోగికి తీసుకురావడం ద్వారా న్యూరో ICU, ఆపరేటింగ్ రూమ్, ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్, ఆంకాలజీ యూనిట్ లేదా పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్, ఆసుపత్రులు ప్రమాదాలను తగ్గించగలవు, క్లినికల్ భద్రతను మెరుగుపరచగలవు మరియు వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలు కల్పించగలవు. అదనంగా, ఈ వ్యవస్థలు ఖరీదైన మౌలిక సదుపాయాల సవరణలు లేకుండా సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి సౌకర్యాలను అందిస్తాయి. ఫలితంగా, భారతదేశంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణంలో అధునాతన ఇమేజింగ్ సాంకేతికత మరింత అందుబాటులోకి వస్తుంది.