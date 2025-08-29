శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 29 ఆగస్టు 2025 (18:10 IST)

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

Mobile CT Technologies Portfolio
శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.
 
కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఉత్పత్తి శ్రేణిలో CereTom Elite, OmniTom Elite, OmniTom Elite PCD, BodyTom 32/64 ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఆసుపత్రులు, ప్రత్యేక కేంద్రాల వివిధ క్లినికల్ అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడ్డాయి. అన్ని ఆసుపత్రుల్లో, ప్రత్యేకంగా సేవలు తక్కువగా లభించే ప్రాంతాల్లోనూ, ఈ వ్యవస్థల ఉపయోగాన్ని సాధ్యం చేయడంతో, శామ్‌సంగ్ భారత్‌లో ఆధునిక ఇమేజింగ్ సేవలకు సమాన అవకాశం కల్పించడానికి ముందడుగు వేస్తోంది.
 
భారతదేశంలో మొబైల్ సిటీ సొల్యూషన్లను పరిచయం చేస్తూ, అధునాతన మెడికల్ ఇమేజింగ్‌ను మరింత అందుబాటులో, సమర్థవంతంగా, రోగి-కేంద్రీకృతంగా చేయడానికి శామ్‌సంగ్ కీలక చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ ఆవిష్కరణలు సాంకేతికతపై ఆధారపడి, మెట్రోలు, టైర్-2/3 నగరాల మధ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ అంతరాన్ని తగ్గిస్తూ, ప్రొవైడర్‌లకు సాధికారత కల్పిస్తాయి. ఈ పోర్ట్‌ఫోలియో భారతదేశంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేస్తుందని, ప్రత్యేకతలలో క్లినికల్ ఎక్సలెన్స్‌కు మద్దతు ఇస్తుందని, రోగి ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాము అని మిస్టర్ అటంత్ర దాస్ గుప్తా, హెచ్ఎంఈ బిజినెస్ హెడ్, శామ్‌సంగ్ ఇండియా తెలిపారు.
 
శామ్‌సంగ్ యొక్క మొబైల్ CT సొల్యూషన్స్ ఇమేజింగ్ విభాగంలో ఒక ముందడుగును సూచిస్తున్నాయి. స్కానర్లను నేరుగా రోగికి తీసుకురావడం ద్వారా న్యూరో ICU, ఆపరేటింగ్ రూమ్, ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్, ఆంకాలజీ యూనిట్ లేదా పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్‌, ఆసుపత్రులు ప్రమాదాలను తగ్గించగలవు, క్లినికల్ భద్రతను మెరుగుపరచగలవు మరియు వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వీలు కల్పించగలవు. అదనంగా, ఈ వ్యవస్థలు ఖరీదైన మౌలిక సదుపాయాల సవరణలు లేకుండా సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడానికి సౌకర్యాలను అందిస్తాయి. ఫలితంగా, భారతదేశంలోని ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణంలో అధునాతన ఇమేజింగ్ సాంకేతికత మరింత అందుబాటులోకి వస్తుంది.

తెలుగు భాష, సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. కందుల దుర్గేష్

తెలుగు భాష, సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి వుంది.. కందుల దుర్గేష్విశాఖపట్నంలో శుక్రవారం జరిగిన తెలుగు భాషా దినోత్సవ వేడుకల్లో గిడుగు వెంకట రామమూర్తికి పర్యాటక, సంస్కృతి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ నివాళులర్పించారు, ఆయనను "వ్యావహారిక భాషకు గొడుగు పట్టిన గొప్ప వ్యక్తి" అని ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన దుర్గేష్ గిడుగు వెంకట రామమూర్తి అవార్డులు పొందిన 14 మంది గ్రహీతలను సత్కరించారు. ప్రతి అవార్డు గ్రహీతకు రూ. 25,000 నగదు బహుమతి, జ్ఞాపిక, శాలువాను అందజేశారు.

సెక్యూరిటీ గార్డు వేతనం నెలకు రూ.10 వేలు.. రూ.3.14 కోట్లకు జీఎస్టీ నోటీసు

సెక్యూరిటీ గార్డు వేతనం నెలకు రూ.10 వేలు.. రూ.3.14 కోట్లకు జీఎస్టీ నోటీసునెలకు పది వేల రూపాయల వేతనం తీసుకునే ఓ సెక్యూరిటీ గార్డుకు రూ.3.14 కోట్ల జీఎస్టీ నోటీసు జారీ అయింది. ఈ నోటీసు చూడగానే ఆయన బిత్తరపోయాడు. యూపీలోని కాన్పూర్‌కు చెందిన చెందిన ఓమ్‌జీ శుక్లా అనే సెక్యూరిటీ గార్డుకు ఢిల్లీ సెంట్రల్‌ జీఎస్‌టీ శాఖ ఏకంగా రూ.3.14 కోట్ల నోటీసు పంపింది. నోటీసు ప్రకారం ఆయన పేరుపై రూ.17.47 కోట్ల టర్నోవర్‌తో వస్త్ర వ్యాపారం నడుస్తోందని రికార్డుల్లో నమోదు చేశారు.

గోదావరి నదికి చేరుతున్న వరద నీరు.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని హెచ్చరిక

గోదావరి నదికి చేరుతున్న వరద నీరు.. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని హెచ్చరికతూర్పు గోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరంలోని సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి నదిలో వరద నీరు 6.59 లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరుకుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ శుక్రవారం తెలిపింది. తెలంగాణలోని భద్రాచలం వద్ద నదిలో నీటి మట్టం 35.3 అడుగులకు చేరుకుందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు.

Jalaharathi: కుప్పం పర్యటనలో చంద్రబాబు.. హంద్రీనీవాకు జలహారతి

Jalaharathi: కుప్పం పర్యటనలో చంద్రబాబు.. హంద్రీనీవాకు జలహారతిఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు రోజుల కుప్పం పర్యటనలో భాగంగా ఆగస్టు 30న శాంతిపురం మండలం పరమసుద్రం గ్రామంలో హంద్రీనీవా కాలువ జలహారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. శుక్రవారం బెంగళూరు నుండి శాంతిపురం మండలం తున్సి వద్ద ఉన్న హెలిప్యాడ్‌కు చేరుకుని, రాత్రికి కడేపల్లి గ్రామంలోని తన నివాసంలో బస చేస్తారు. శనివారం, ఉదయం 10 గంటలకు తన నివాసం నుండి చంద్రబాబు నాయుడు బయలుదేరి 10.30 గంటలకు జలహారతి కోసం పరమసుద్రం చేరుకుంటారు.

సెప్టెంబరు 7న రక్త చంద్రగ్రహణం.. ఏయే దేశాల్లో కనిపిస్తుంది...

సెప్టెంబరు 7న రక్త చంద్రగ్రహణం.. ఏయే దేశాల్లో కనిపిస్తుంది...ఖగోళ అద్భుతాల కోసం ఎదురు చూసేవారికి ఇది ఒక శుభవార్త. వచ్చే నెలలో అకాశంలో ఒక అరుదైన, కనువిందు చేసే దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. సెప్టెంబరు 7-8 తేదీల రాత్రి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడు సాధారణం కంటే భిన్నంగా ఎర్రటి నారింజ రంగులో ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తాడు. అందుకే దీనిని బ్లడ్ మూన్‌ లేదా రక్త చంద్రగ్రహణం అని పిలుస్తారు. ఈ అద్భుత చంద్రగ్రహణం 82 నిమిషాల పాటు వీక్షించే అవకాశం ఉంది.

Watch More Videos

Nag: నాగార్జున 100వ చిత్రం, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాగ చైతన్య టీమ్

Nag: నాగార్జున 100వ చిత్రం, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నాగ చైతన్య టీమ్అక్కినేని నాగార్జున పుట్టినరోజైన నేడు ఆగస్టు 29న జూబ్లీహిల్స్ లోని స్వగ్రుహంలో పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. నాగచైతన్య నటిస్తున్న NC24 చిత్ర టీమ్ గర్వంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు నాగ్. అదేవిధంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ స్టాఫ్ మర్యాదపూర్వకంగా పుష్పగుచ్చాలతో నాగార్జునకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైన మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ మయూఖం

పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైన మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ మయూఖంకుశలవ్, తన్మయి హీరో హీరోయిన్లుగా దర్శకుడు వెంకట్ బులెమోని రూపొందిస్తున్న మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ మయూఖం. శ్రీలత వెంకట్ నిర్మిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో ఈ రోజు పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి టీ సిరీస్ మ్యూజిక్ నుంచి ప్రియాంక మన్యాల్ క్లాప్ నివ్వగా, సంగీత దర్శకుడు ఆర్పీ పట్నాయక్ కెమెరా స్విచ్ఛాన్ చేశారు. దర్శకుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ వీర శంకర్ ఫస్ట్ షాట్ డైరెక్షన్ చేశారు. నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ మూవీ టీమ్ కు బెస్ట్ విషెస్ అందించారు.

గ్రాండ్ పేరెంట్స్‌‌కి ఉచితంగా ప్రదర్శించనున్న త్రిబాణధారి బార్బరిక్ టీం

గ్రాండ్ పేరెంట్స్‌‌కి ఉచితంగా ప్రదర్శించనున్న త్రిబాణధారి బార్బరిక్ టీంకొత్త కాన్సెప్ట్, కంటెంటె బేస్డ్ చిత్రాలు వస్తే తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూనే ఉంటారు. చిన్న సినిమానా? పెద్ద సినిమా? స్టార్ హీరోలు ఉన్నారా?అన్నది కాకుండా కంటెంట్ ఉందా? అని చూస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు ఈ రోజు ‘త్రిబాణధారి బార్బరిక్’ చిత్రం వచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో జనాల్లోకి వెళ్లిన ఈ మూవీ ఈ రోజు థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఇక ఈ సినిమాకు మొదటి ఆట నుంచే మంచి పాజిటివ్ మౌత్ టాక్‌ వచ్చేసింది.

రోషన్ కనకాల.. మోగ్లీ గ్లింప్స్ లాంచ్ చేసిన రామ్ చరణ్.. నాని వాయిస్ ఓవర్

రోషన్ కనకాల.. మోగ్లీ గ్లింప్స్ లాంచ్ చేసిన రామ్ చరణ్.. నాని వాయిస్ ఓవర్బబుల్గమ్ తో సక్సెస్ ఫుల్ గా డెబ్యు చేసిన యంగ్ హీరో రోషన్ కనకాల, తన అప్ కమింగ్ మూవీ మోగ్లీ 2025 లో పూర్తిగా భిన్నమైన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. తన తొలి చిత్రం కలర్ ఫోటోతో జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న దర్శకుడు సందీప్ రాజ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీపై విజనరీ టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించిన మోగ్లీ 2025, పోస్టర్లు, పుట్టినరోజు స్పెషల్ గ్లింప్స్ తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

బాహుబలి తర్వాత కుటుంబంతో చూసేలా లిటిల్ హార్ట్స్ - ఆదిత్య హాసన్, సాయి కృష్ణ

బాహుబలి తర్వాత కుటుంబంతో చూసేలా లిటిల్ హార్ట్స్ - ఆదిత్య హాసన్, సాయి కృష్ణమౌళి తనుజ్, శివానీ నాగరం లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ "లిటిల్ హార్ట్స్". ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. "90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్ "లిటిల్ హార్ట్స్" మూవీకి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమాను నిర్మాతలు బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 5న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు ఆదిత్య హాసన్, సాయి కృష్ణ తెలిపిన విశేషాలు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com