Peddireddy: తెలుగుదేశం పార్టీకి కలిసిరాని చిత్తూరు.. 2024లో ట్రెండ్ తారుమారు

చిత్తూరు జిల్లా చంద్రబాబు నాయుడు స్వస్థలం, అయినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) నిరంతరం పరాజయాలను ఎదుర్కొంటోంది. 2019లో, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఈ ప్రాంతంలో 14 అసెంబ్లీ స్థానాలకు 13 స్థానాలు, తిరుపతి, చిత్తూరు పార్లమెంటు స్థానాలను గెలుచుకుంది.
జిల్లాలో గెలిచిన ఏకైక టీడీపీ అభ్యర్థి చంద్రబాబు నాయుడు. 2014లో టీడీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా, ఆ పార్టీ చిత్తూరులో కేవలం ఆరు స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకోగలిగింది.
కానీ 2024లో, ట్రెండ్ మరోసారి తారుమారైంది. టీడీపీ కేవలం రెండు స్థానాలను మాత్రమే గెలుచుకుంది. పెద్దిరెడ్డి రామ చంద్రారెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, భూమన కరుణాకర రెడ్డి, మిథున్ రెడ్డి, రోజా, నారాయణ స్వామి వంటి అనేక మంది సీనియర్ నాయకులు ఈ జిల్లాలో ఉన్నారు.
అయినప్పటికీ, వారి అంతర్గత విభేదాలు పార్టీని బలహీనపరిచాయి. 2019- 2024 మధ్య, ఈ నాయకులందరూ వివాదాలలో చిక్కుకున్నారు. ప్రధానంగా టికెట్ పంపిణీతో సహా ప్రధాన నిర్ణయాలను నియంత్రించిన పెద్దిరెడ్డి రామ చంద్రారెడ్డికి వ్యతిరేకంగా వారు ఆందోళనకు దిగారు.
ప్రస్తుతం చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, మిథున్ రెడ్డి లిక్కర్ స్కాంలో పాత్రధారులని ఆరోపిస్తూ జైలులో ఉన్నారు. ఇంతలో, పెద్దిరెడ్డి తరచుగా చిత్తూరు, రాజమండ్రి మధ్య జైలులో ఉన్న తన కొడుకును చూడటానికి ప్రయాణిస్తున్నారు. జిల్లాలోని ఇతర నాయకులు పార్టీ ఐక్యత కోసం పనిచేయడం కంటే తమ ప్రత్యర్థుల ఇబ్బందుల పట్ల ఎక్కువగా సంతోషంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఇప్పటివరకు ఏ సీనియర్ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు కూడా మిథున్ రెడ్డిని జైలులో సందర్శించలేదు. ఒకప్పుడు మిథున్ రెడ్డికి రాఖీ కట్టిన రోజా, రామ చంద్రారెడ్డితో విభేదాల తర్వాత దూరమయ్యారు. మాజీ ఎక్సైజ్ మంత్రి నారాయణ స్వామి కూడా విమర్శల పాలవుతున్నారని, ఆయన అప్రూవర్గా మారే అవకాశం ఉందని పుకార్లు ఉన్నాయి. భూమన కరుణాకర రెడ్డి తిరుపతి, టీటీడీ విషయాలపై మాత్రమే దృష్టి సారించారు.
మిథున్ రెడ్డి అరెస్టు తర్వాత, జిల్లాలో కొన్ని సింబాలిక్ నిరసనలు మాత్రమే జరిగాయి. పెద్దిరెడ్డి శిబిరం ఇప్పుడు ఆదుధం ఆంధ్ర స్కాంలో రోజా అరెస్టు కోసం, తిరుపతిలో టీడీఆర్ స్కాంలో భూమన అరెస్టు కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఇదంతా గతంలో చిత్తూరు జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో నాయకత్వ సంక్షోభాన్ని సూచిస్తుంది. జగన్ మోహన్ రెడ్డి జోక్యం చేసుకుని ఈ ప్రాంతంలో పార్టీ నిర్మాణాన్ని సరిచేయాలని కార్యకర్తలు పిలుపునిస్తున్నారు.