Telangana: కామారెడ్డిలో భారీ వరదలు- నీటిలో చిక్కుకున్న ఆరుగురు.. కారు కొట్టుకుపోయింది.. (videos)
మంగళవారం రాత్రి నుంచి తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా బుధవారం ఆరుగురు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నారు. ఆరుగురు కార్మికులు నీటి ట్యాంకర్ ఎక్కి వాగులో నీటి మట్టం పెరుగుతున్న సమయంలో వారిని రక్షించడానికి వేచి ఉన్నారు.
తిమ్మారెడ్డిలోని కల్యాణి వాగులో వంతెన నిర్మాణ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మెదక్ జిల్లాలో, హవేలి ఘన్పూర్ మండలంలోని నక్కవాగు వాగులో వరద నీటిలో ఒక కారు కొట్టుకుపోయింది. రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (SDRF) గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించింది.
కారులో ఎంత మంది ప్రయాణిస్తున్నారో స్పష్టంగా తెలియలేదు. మెదక్ జిల్లాలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న 350 మంది బాలికలను SDRF సిబ్బంది రక్షించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల హాస్టల్ మునిగిపోయింది. విద్యార్థులు లోపల చిక్కుకున్నారు. హాస్టల్ భవనంలో ఆహారం లేకపోవడంతో, వారందరూ తమను రక్షించాలని అధికారులను వేడుకున్నారు.
రెస్క్యూ బృందాలు విద్యార్థులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చాయి. మెదక్ జిల్లాలోని రామాయంపేట పట్టణంలో వరద ప్రాంతం నుండి 10 మందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది రక్షించారు. అధికారులు ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, కామారెడ్డి జిల్లా యెల్లారెడ్డిపేట మండలం అన్నాసాగర్ గ్రామంలో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందం సహాయక చర్యలు చేపడుతోంది.
ఉమ్మడి మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు విధ్వంసం సృష్టించాయి. వాగులు, సరస్సులు చెరువులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి, లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగిపోయాయి. కొన్ని చోట్ల రోడ్డు, రైలు మార్గాల అనుసంధానం తెగిపోయింది.
కామారెడ్డి జిల్లాలోని రాజంపేటలో బుధవారం ఉదయం 8.30 నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల మధ్య అత్యధికంగా 36.38 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం ప్రకారం, కామారెడ్డి జిల్లాలోని భిక్నూర్లో 23.80 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. మెదక్ జిల్లాలోని కామారెడ్డి, హవేలిఘన్పూర్లో వరుసగా 21.53, 20.88 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
మెదక్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట జిల్లాల్లోని మరో పది చోట్ల 12.15, 19.83 సెం.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల కలెక్టర్లను అప్రమత్తం చేశారు.
అవసరమైన చోట వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాలని ఆయన కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ఏదైనా పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన అన్ని శాఖల అధికారులను కోరారు. సహాయక చర్యల కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్లను ఉపయోగించుకోవాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు.