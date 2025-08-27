బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 27 ఆగస్టు 2025 (16:56 IST)

Telangana: కామారెడ్డిలో భారీ వరదలు- నీటిలో చిక్కుకున్న ఆరుగురు.. కారు కొట్టుకుపోయింది.. (videos)

KamaReddy Floods
KamaReddy Floods
మంగళవారం రాత్రి నుంచి తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా బుధవారం ఆరుగురు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నారు. ఆరుగురు కార్మికులు నీటి ట్యాంకర్ ఎక్కి వాగులో నీటి మట్టం పెరుగుతున్న సమయంలో వారిని రక్షించడానికి వేచి ఉన్నారు.
 
తిమ్మారెడ్డిలోని కల్యాణి వాగులో వంతెన నిర్మాణ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. మెదక్ జిల్లాలో, హవేలి ఘన్‌పూర్ మండలంలోని నక్కవాగు వాగులో వరద నీటిలో ఒక కారు కొట్టుకుపోయింది. రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (SDRF) గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించింది. 
 
కారులో ఎంత మంది ప్రయాణిస్తున్నారో స్పష్టంగా తెలియలేదు. మెదక్ జిల్లాలో వరద నీటిలో చిక్కుకున్న 350 మంది బాలికలను SDRF సిబ్బంది రక్షించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల హాస్టల్ మునిగిపోయింది. విద్యార్థులు లోపల చిక్కుకున్నారు. హాస్టల్ భవనంలో ఆహారం లేకపోవడంతో, వారందరూ తమను రక్షించాలని అధికారులను వేడుకున్నారు. 
 
రెస్క్యూ బృందాలు విద్యార్థులందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చాయి. మెదక్ జిల్లాలోని రామాయంపేట పట్టణంలో వరద ప్రాంతం నుండి 10 మందిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది రక్షించారు. అధికారులు ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, కామారెడ్డి జిల్లా యెల్లారెడ్డిపేట మండలం అన్నాసాగర్ గ్రామంలో ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందం సహాయక చర్యలు చేపడుతోంది.

ఉమ్మడి మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు విధ్వంసం సృష్టించాయి. వాగులు, సరస్సులు  చెరువులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి, లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగిపోయాయి. కొన్ని చోట్ల రోడ్డు, రైలు మార్గాల అనుసంధానం తెగిపోయింది.
 
కామారెడ్డి జిల్లాలోని రాజంపేటలో బుధవారం ఉదయం 8.30 నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల మధ్య అత్యధికంగా 36.38 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రణాళిక సంఘం ప్రకారం, కామారెడ్డి జిల్లాలోని భిక్నూర్‌లో 23.80 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. మెదక్ జిల్లాలోని కామారెడ్డి, హవేలిఘన్‌పూర్‌లో వరుసగా 21.53, 20.88 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
 
మెదక్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట జిల్లాల్లోని మరో పది చోట్ల 12.15, 19.83 సెం.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల కలెక్టర్లను అప్రమత్తం చేశారు.
 
అవసరమైన చోట వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాలని ఆయన కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ఏదైనా పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఆయన అన్ని శాఖల అధికారులను కోరారు. సహాయక చర్యల కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్‌లను ఉపయోగించుకోవాలని కూడా ఆయన ఆదేశించారు.

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్

Kamal Haasan: హే రామ్ సినిమా.. కమల్ హాసన్ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పేసిన శ్రుతి హాసన్సినీ లెజెండ్ కమల్ హాసన్ నటించిన హే రామ్ చిత్రంలో బెంగాలీ నటి అపర్ణ సేన్‌ నటించింది. ఇటీవల తన తాజా చిత్రం కూలీని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కమల్ కుమార్తె శ్రుతి హాసన్ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో, శ్రుతి తన తండ్రి నటన పట్ల ఉన్న అంకితభావం గురించి మాట్లాడింది. 2000లో వచ్చిన తన చిత్రం హే రామ్ కోసం కమల్ బెంగాలీ కూడా నేర్చుకున్నాడని ఆమె పేర్కొంది.

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)

Suchitra: షణ్ముగరాజ్‌పై ఆరోపణలు చేసిన సుచిత్ర.. అన్నీ లాగేసుకున్నాడు.. ఇన్‌స్టాలో వీడియో (video)గాయని సుచిత్ర తన కాబోయే భర్త, చెన్నై హైకోర్టు న్యాయవాది అయిన షుణ్ముగరాజ్‌పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. గృహ హింస, ఆర్థిక మోసం ఆరోపణలు చేసింది. ఇటీవలి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో, అతను తనను మోసగించాడని, తన చెన్నై ఇంటిని స్వాధీనం చేసుకున్నాడని, తన ఆర్థిక వనరులను హరించాడని ఆమె పేర్కొంది. అతనితో తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించాడని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఆమె వివరించింది.

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)

Lakshmi Menon: బార్‌లో గొడవ- ఐటీ ఉద్యోగినిపై దాడి, కిడ్నాప్.. అజ్ఞాతంలో లక్ష్మీ మీనన్ (video)లిక్కర్ బార్‌లో జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత ఐటీ ఉద్యోగిని కిడ్నాప్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న లక్ష్మీ మీనన్ పరారీలో ఉన్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. తమిళంలో కుమ్కీ, సుందర పాండియన్ వంటి చిత్రాలలో నటించిన ప్రముఖ నటి లక్ష్మీ మీనన్ ఇటీవల తన స్నేహితులతో కలిసి ఒక బార్‌లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఐటీ ఉద్యోగితో గొడవకు దిగినట్లు చెబుతున్నారు.

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)

Suvvi Suvvi: ట్రెండింగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ రొమాంటిక్ సాంగ్ సువ్వి సువ్వి (video)ఓజీ నుంచి వచ్చిన రొమాంటిక్ సువ్వి సువ్వి సాంగ్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ప్రఖ్యాత సంగీతకారుడు థమన్ స్వరపరిచిన ఈ ట్రాక్ అద్భుతమైన శ్రావ్యమైన బాణీకి ప్రశంసలు అందుకుంది. గాయని శృతి రంజని తన మనోహరమైన గాత్రంతో ఈ పాటకు ప్రాణం పోసింది. ఈ పాటకు సాహిత్యాన్ని కళ్యాణ్ చక్రవర్తి రాశారు. పవన్ కళ్యాణ్, నటి ప్రియాంక మోహన్‌లపై చిత్రీకరించబడిన ఈ పాటను దాదాపు రెండు సంవత్సరాల క్రితం చిత్రీకరించారు. ప్రియాంక ఎక్స్‌లో ఈ ట్రాక్ పట్ల తనకున్న చిరకాల ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ, "నేను గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఈ పాటకు బానిసయ్యాను, ఇప్పుడు అది చివరకు విడుదలైనందున, మీరందరూ నాలాగే దీన్ని ఇష్టపడతారని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని రాసింది.

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్

కళ్యాణి ప్రియదర్శన్‌ ను కొత్తగా ఆవిష్కరించిన కోత లోకహ్ 1: చంద్ర ట్రైలర్లోకహ్ చాప్టర్ 1 కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు ట్రైలర్: చంద్ర సోషల్ మీడియాను ఉత్సాహంతో నింపుతోంది. దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించి, డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు. భారతదేశంలోని ట్రైల్ బ్లేజింగ్ సూపర్ హీరోయిన్ చంద్రగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, జానపద కథలు మరియు పురాణాలలో పాతుకుపోయిన ఒక బోల్డ్ కొత్త సినిమాటిక్ విశ్వం యొక్క ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.

Watch More Videos

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com