Telangana: తెలంగాణలో సెప్టెంబర్ నుండి రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులకు సన్నబియ్యం
తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ నుండి రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులకు సన్నబియ్యం పంపిణీని తిరిగి ప్రారంభించనుంది. జూన్ ప్రారంభంలో, రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం జూన్, జూలై- ఆగస్టు నెలలకు మూడు నెలలకు ఒకేసారి సరఫరా చేసింది. రాబోయే డిమాండ్ను తీర్చడానికి, పౌర సరఫరాల శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మండల స్టాక్ పాయింట్లకు 1,97,621.368 టన్నుల బియ్యాన్ని పంపింది.
జనవరి 26 నుండి 4,92,395 కొత్త రేషన్ కార్డులను జారీ చేసిన తర్వాత లబ్ధిదారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని, దాదాపు 15 లక్షల మంది జాబితాలో చేరారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు సాధారణ బియ్యానికి బదులుగా సన్నబియ్యం సరఫరా చేయడంతో, ఆర్థిక భారం గణనీయంగా పెరిగింది.
అక్రమాలను అరికట్టడానికి, డైనమిక్ కీ రిజిస్టర్ ప్రవేశపెట్టబడింది. ఇంకా తమ కోటా అందుకోని అనేక మంది కొత్త కార్డుదారులు సెప్టెంబర్ 1 నుండి రేషన్ దుకాణాల నుండి సన్నబియ్యం సేకరించగలుగుతారు.
అదే సమయంలో, సెప్టెంబర్లో సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందనే నివేదికలతో రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి. ఆగస్టు 29న సమావేశమయ్యే రాష్ట్ర మంత్రివర్గం తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వెనుకబడిన తరగతులకు (బీసీలు) 42 శాతం రిజర్వేషన్లను కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.