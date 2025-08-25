Telangana: తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధం.. త్వరలో నోటిఫికేషన్
తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. సెప్టెంబర్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో వెలువడే అవకాశం ఉంది, ఈ నెలాఖరు నాటికి ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆగస్టు 29న కీలకమైన మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 42 శాతం సీట్లను వెనుకబడిన తరగతులకు (బీసీలు) కేటాయించాలని పరిశీలిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 30కి ముందు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని హైకోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించిన విషయాన్ని గుర్తుచేసుకోవచ్చు.
ఇదిలా ఉండగా, బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ జారీ చేసిన ఆర్డినెన్స్ ఇంకా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వద్ద పెండింగ్లో ఉంది. గడువు సమీపిస్తుండటంతో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాజకీయ ఆశావహులు ఎన్నికల షెడ్యూల్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.