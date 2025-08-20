పార్లమెంటులో కీలక బిల్లు.. పీఎం, సీఎం ఎవరైనా.. 30 రోజులు జైలులో గడిపితే.. గోవిందా?
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బుధవారం పార్లమెంటులో ఒక కీలకమైన బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. ఇది 1951 ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాన్ని సవరించడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఈ చట్టం ఆమోదం పొందితే, భారతదేశ రాజకీయ చట్రంలో ఒక పెద్ద మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి లేదా ఏదైనా క్యాబినెట్ మంత్రిని నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో పదవి నుండి తొలగించే నిబంధనలను నిర్దేశిస్తుంది.
ఈ ప్రతిపాదిత బిల్లు ప్రకారం, ప్రధానమంత్రి లేదా ముఖ్యమంత్రితో సహా ఏ ప్రజా ప్రతినిధి అయినా అవినీతి ఆరోపణలు లేదా మోసం ఆరోపణలపై వరుసగా 30 రోజులు జైలులో గడిపినట్లయితే స్వయంచాలకంగా వారి పదవిని కోల్పోతారు. వారికి ఐదు సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జైలు శిక్ష విధించబడితే అదే నియమం వర్తిస్తుంది.
ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే, నాయకులు నిర్భంధంలో ఉన్నప్పుడు, సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటాలు అవసరం లేకుండా వారి అధికారాన్ని తొలగించడానికి స్పష్టమైన చట్టపరమైన యంత్రాంగాన్ని అందిస్తుంది. అయితే, ఒక ముఖ్యమైన నిబంధన అటువంటి వ్యక్తులు జైలు నుండి విడుదలైన తర్వాత అదే పదవిలో తిరిగి నియమించబడటానికి అనుమతిస్తుంది.
వర్షాకాల సమావేశాలు ముగియడానికి కేవలం రెండు రోజుల ముందు ప్రవేశపెట్టబడుతున్నందున బిల్లుపై విపక్షాలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ బిల్లుపై సోషల్ మీడియా వేదికగా వివరణ ఇచ్చారు. రాజకీయాల్లో నైతిక విలువలను పునరుద్ధరించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక బిల్లు తెచ్చిందని స్పష్టం చేశారు.
ఏదైనా కేసులో అరెస్ట్ అయి జైలులో ఉన్న వ్యక్తి.. ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రిగా గానీ, కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర మంత్రిగా గానీ తన విధులను నిర్వర్తించలేరు. వారు తమ పదవిలో కొనసాగడాన్ని ఈ బిల్లులు పూర్తిగా నిరోధిస్తాయి. గతంలో అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు పదవిలో ఉండగానే అరెస్టు లేదా రిమాండ్ను ఎదుర్కొన్నందున, ఈ చట్టం భారతదేశ రాజకీయ వ్యవస్థపై చాలా విస్తృతమైన పరిణామాలను కలిగిస్తుంది.