Samantha: వెండితెరపై కనిపించి రెండేళ్లైంది.. మా ఇంటి బంగారంగా వస్తానుగా అంటోన్న సమంత
ప్రేక్షకులు సమంతను పెద్ద తెరపై ప్రధాన పాత్రలో చూసి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు అయింది. ఆమె కుషిలో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి కనిపించింది. ఆపై శుభంలో అతిధి పాత్రలో నటించింది, కానీ అది ప్రభావం చూపలేకపోయింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, సమంత నటన నుండి తన విరామం గురించి మాట్లాడింది.
ఆమె ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత శ్రేయస్సుపై దృష్టి పెట్టిందని చెప్పింది. తరచుగా కనిపించడం కంటే అర్థవంతమైన ప్రాజెక్టులను తాను ఇష్టపడతానని కూడా ఆమె పంచుకుంది. సినిమాలతో పాటు, ఆమె సామాజిక కార్యక్రమాలలో నిమగ్నమై ఉంది, అది ఆమెకు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది.
ప్రస్తుతం, సమంత రాజ్, డికె దర్శకత్వం వహించిన ప్రతిష్టాత్మక వెబ్ సిరీస్ రక్త్ బ్రహ్మండ్తో బిజీగా ఉంది. ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా ఆలస్యం అవుతుందనే పుకార్లను ఈ సందర్భంగా ఆమె తోసిపుచ్చింది. నెట్ఫ్లిక్స్ రూ. 200 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో ఈ సిరీస్ను భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు.
అలాగే నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించే సినిమాలో సమంత నటించనుంది. ఈ సినిమాకు మా ఇంటి బంగారం అనే టైటిల్ ఖరారయ్యే అవకాశం వుంది. బిజీ షెడ్యూల్తో ఉన్నప్పటికీ, సమంత కీలక ప్రాజెక్టుల గురించి ఎంపిక చేసుకుంటూనే ఉంది.