శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025 (13:26 IST)

Border Villages: ఆ గ్రామాల ప్రజలకు ద్వంద్వ ఓటు హక్కులు

vote
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న గ్రామాలలో, ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఒకే సర్పంచ్‌ను ఎన్నుకుంటుంది. కానీ కొన్ని అరుదైన సరిహద్దు గ్రామాలలో, నివాసితులు ఇద్దరు సర్పంచ్‌లు, ద్వంద్వ ఓటు హక్కులు కలిగిన ప్రత్యేకమైన ద్వంద్వ-పరిపాలన నమూనా కింద నివసిస్తున్నారు. 
 
కుమురం భీమ్ జిల్లాలోని కెరమేరి మండలంలోని పరందోలి, ముకడంగూడ, అంతఃపూర్, బోలాపటార్ గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలోకి వచ్చే 12 వివాదాస్పద గ్రామాలలో ఈ అసాధారణ పరిస్థితి ఉంది. ఈ గ్రామాలు తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో అధికార పరిధి వివాదాలు పరిష్కరించబడలేదు. 
 
దశాబ్దాల క్రితం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అనుసరించి, ఇక్కడి నివాసితులు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నుండి పార్లమెంటు ఎన్నికల వరకు సరిహద్దు వివాదం పూర్తిగా పరిష్కారమయ్యే వరకు రెండు రాష్ట్రాలలో ఓటు వేయడానికి అనుమతించబడ్డారు. ఫలితంగా, ఈ గ్రామాల్లోని ప్రతి అర్హత కలిగిన ఓటరు తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర జారీ చేసిన రెండు ఓటరు గుర్తింపు కార్డులను కలిగి ఉంటారు. 
 
ఈ నెల 11న తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నందున, ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. మొత్తం 3,456 మంది ఓటర్లు ప్రభావితమైన నాలుగు పంచాయతీల పరిధిలోకి వస్తారు. ఆసక్తికరంగా, తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలవని అభ్యర్థులు నాలుగు నెలల్లో జరిగే మహారాష్ట్ర గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మళ్లీ పోటీ చేయవచ్చు. సరిహద్దుకు ఇరువైపులా రాజకీయ కార్యకలాపాలు సజీవంగా ఉంటాయి.

Dhanush: కృతి స‌న‌న్ తో ప్రేమలో మోసపోయాక యుద్ధమే అంటున్న ధనుష్ - అమ‌ర‌కావ్యం (తేరే ఇష్క్ మై)

Dhanush: కృతి స‌న‌న్ తో ప్రేమలో మోసపోయాక యుద్ధమే అంటున్న ధనుష్ - అమ‌ర‌కావ్యం (తేరే ఇష్క్ మై)ధనుష్, కృతి స‌న‌న్ హీరో హీరోయిన్లుగా ఆనంద్ ఎల్‌.రాయ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో భూష‌ణ్ కుమార్ నిర్మించిన చిత్రం ‘తేరే ఇష్క్ మై’కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి అద్భుత‌మైన ఆద‌ర‌ణ ద‌క్కుతోంది. ఇప్ప‌టికే సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర దూసుకెళ్తోంది. ధ‌నుష్‌, కృతి న‌ట‌న‌కు ప్రేక్ష‌కులు ఫిదా అయ్యి వారిని ప్ర‌శంసిస్తున్నారు. సినిమాలోని పాత్ర‌లు, వాటి మ‌ధ్య ఉన్న ఎమోష‌న్స్, ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్ సంగీతం ఇలా అన్నీ క‌లిసి ప్రేక్ష‌కుల‌ను మెప్పిస్తున్నాయి.

అఖండ 2 డిసెంబర్ 12న వస్తోందా నిర్మాతలు ఏమన్నారంటే?

అఖండ 2 డిసెంబర్ 12న వస్తోందా నిర్మాతలు ఏమన్నారంటే?అఖండ 2 సినీ విడుదల గురించి 14 రీల్స్ నిర్మాణ సంస్థ నేడు ప్రకటన చేసింది. అనివార్య పరిస్థితుల కారణంగా అఖండ 2 షెడ్యూల్ ప్రకారం విడుదల కావడం లేదని మీకు తెలియజేయడానికి బరువెక్కిన హృదయంతో చింతిస్తున్నాము. ఇది మాకు బాధాకరమైన క్షణం, మరియు సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రతి అభిమాని, సినీ ప్రేమికుడికి ఇది కలిగించే నిరాశను మేము నిజంగా అర్థం చేసుకున్నాము. ఈ విషయాన్ని వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించడానికి మేము అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నాము. కలిగిన అసౌకర్యానికి మా హృదయపూర్వక క్షమాపణలు.

'అఖండ్-2' ప్రీమియర్ షోలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా?

'అఖండ్-2' ప్రీమియర్ షోలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా?బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న చిత్రం 'అఖండ-2'. శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది. పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 14 రీల్స్ నిర్మించింది. సంయుక్తా మీనన్ హీరోయిన్. రవి పినిశెట్టి కీలక పాత్రను పోషించారు. అయితే, గురువారం రాత్రి నుంచి ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ షోలను దేశ వ్యాప్తంగా ప్రదర్శించాల్సివుంది. అయితే, సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఈ షోలను రద్దు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించింది.

సినిమా పెట్టుబడి రూ.50 లక్షలు.. 54రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లు

సినిమా పెట్టుబడి రూ.50 లక్షలు.. 54రోజుల్లో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లుఓ గుజరాతీ చిత్రం సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. కేవలం 50 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ చిత్రం 54 రోజుల్లో ఏకంగా వంద కోట్ల రూపాయల కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఎలాంటి అంచనాలు లేదా భారీ ప్రమోషన్లు లేకుండా ఈ చిత్రం విడుదలై, కేవలం మౌత్ టాక్‌తోనే సంచలనాల నమోదు చేసింది. ఆ చిత్రం పేరు "లాలో : కృష్ణ సదా సహాయతే". అంకిత సఖియా దర్శకత్వం వహించారు. సృహద్ గోస్వామి ప్రధానమైన పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమానే ఇపుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో సమావేశమైన కొరియన్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ యూ ఇన్-సిక్

టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో సమావేశమైన కొరియన్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ యూ ఇన్-సిక్ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ, అటార్నీ వూ తో పాటు అనేక విజయవంతమైన కొరియన్ డ్రామాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ కొరియన్ దర్శకుడు, నిర్మాత యూ ఇన్-సిక్, 2025 హైదరాబాద్ కొరియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌ లో తన పర్యటనను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తుకున్నారు.

Watch More Videos

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులు

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులునిజామాబాద్: విద్యారంగంలో ఆధునికతను తీసుకువచ్చి, పేద విద్యార్థులకు సైతం నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నిజామాబాద్‌లోని నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కు విప్లవాత్మకమైన ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ బోర్డులను దానం చేసింది. కొత్త ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు తరగతి బోధనను మరింత ఆకర్షణీయంగా, దృశ్యపరంగా, విద్యార్థి పాఠాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఈ బోర్డులు ఉపయోగపడనున్నాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com