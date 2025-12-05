Border Villages: ఆ గ్రామాల ప్రజలకు ద్వంద్వ ఓటు హక్కులు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న గ్రామాలలో, ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఒకే సర్పంచ్ను ఎన్నుకుంటుంది. కానీ కొన్ని అరుదైన సరిహద్దు గ్రామాలలో, నివాసితులు ఇద్దరు సర్పంచ్లు, ద్వంద్వ ఓటు హక్కులు కలిగిన ప్రత్యేకమైన ద్వంద్వ-పరిపాలన నమూనా కింద నివసిస్తున్నారు.
కుమురం భీమ్ జిల్లాలోని కెరమేరి మండలంలోని పరందోలి, ముకడంగూడ, అంతఃపూర్, బోలాపటార్ గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలోకి వచ్చే 12 వివాదాస్పద గ్రామాలలో ఈ అసాధారణ పరిస్థితి ఉంది. ఈ గ్రామాలు తెలంగాణ-మహారాష్ట్ర సరిహద్దులో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో అధికార పరిధి వివాదాలు పరిష్కరించబడలేదు.
దశాబ్దాల క్రితం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అనుసరించి, ఇక్కడి నివాసితులు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నుండి పార్లమెంటు ఎన్నికల వరకు సరిహద్దు వివాదం పూర్తిగా పరిష్కారమయ్యే వరకు రెండు రాష్ట్రాలలో ఓటు వేయడానికి అనుమతించబడ్డారు. ఫలితంగా, ఈ గ్రామాల్లోని ప్రతి అర్హత కలిగిన ఓటరు తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర జారీ చేసిన రెండు ఓటరు గుర్తింపు కార్డులను కలిగి ఉంటారు.
ఈ నెల 11న తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నందున, ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. మొత్తం 3,456 మంది ఓటర్లు ప్రభావితమైన నాలుగు పంచాయతీల పరిధిలోకి వస్తారు. ఆసక్తికరంగా, తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలవని అభ్యర్థులు నాలుగు నెలల్లో జరిగే మహారాష్ట్ర గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మళ్లీ పోటీ చేయవచ్చు. సరిహద్దుకు ఇరువైపులా రాజకీయ కార్యకలాపాలు సజీవంగా ఉంటాయి.