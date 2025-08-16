Rajinikanth: 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న రజనీకాంత్.. ప్రధాని శుభాకాంక్షలు
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినీ పరిశ్రమలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం తన తాజా యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కూలీతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ స్పెషల్ రిలీజ్లో రజనీకాంత్ శక్తివంతమైన పాత్రలో, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, శ్రుతి హాసన్లతో కలిసి నటించారు.
అమీర్ ఖాన్ అతిధి పాత్రలో కనిపించగా, పూజా హేగ్డే ఒక ప్రత్యేక పాటలో నటించారు. ఈ మైలురాయిని గుర్తు చేస్తూ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
"సినిమా ప్రపంచంలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న తిరు రజనీకాంత్ జీకి అభినందనలు. ఆయన ప్రయాణం ఒక ఐకానిక్ పాత్ర, ఆయన వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలు తరతరాలుగా ప్రజల మనస్సులపై శాశ్వత ముద్ర వేశాయి. రాబోయే కాలంలో ఆయన విజయం, మంచి ఆరోగ్యం కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాను.." అని ఆయన అన్నారు.
అంతకుముందు, కమల్ హాసన్, మమ్ముట్టి, ఇతరులు సహా పలువురు ప్రముఖులు రజనీకాంత్ సినిమాల్లో స్వర్ణోత్సవ సంవత్సరం సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.