ఈసారి పౌరులకు డబుల్ దీపావళి.. జీఎస్టీపై భారీ కోత.. టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటు: మోదీ
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. పాలన, పన్నులు, ప్రజా సేవల పంపిణీలో తదుపరి తరం సంస్కరణలకు నాయకత్వం వహించడానికి ఉన్నత స్థాయి టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఎర్రకోట నుండి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, ప్రధానమంత్రి మోదీ, “తదుపరి తరం సంస్కరణల కోసం మేము ఒక టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము. ఇప్పుడు అన్ని రకాల సంస్కరణలను తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం” అని అన్నారు.
అలాగే ఈ సంవత్సరం పౌరులకు "డబుల్ దీపావళి" అని హామీ ఇచ్చారు. ఒక ప్రధాన ఆర్థిక ప్రకటన గురించి సూచన ఇచ్చారు. "ఈ దీపావళికి, నేను మీ కోసం డబుల్ దీపావళిని జరుపుకోబోతున్నాను. దేశప్రజలు ఒక పెద్ద బహుమతిని పొందబోతున్నారు. సాధారణ గృహోపకరణాలపై జీఎస్టీపై భారీ కోత ఉంటుంది" అని ఆయన అన్నారు, ఇది వస్తువులు, సేవల పన్ను (GST) పాలనలో భారీ మార్పులను సూచిస్తుంది.
GST రేట్లను సమీక్షించాల్సిన ఆవశ్యకతను ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. ఇది ఈ సమయానికి అవసరం అన్నారు. సాధారణ పౌరులపై పన్ను భారాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కొత్త తరం జీఎస్టీ సంస్కరణను సిద్ధం చేస్తోందని మోదీ ప్రకటించారు.
"జీఎస్టీ రేట్లు భారీగా తగ్గుతాయి. సామాన్య ప్రజలకు పన్ను తగ్గించబడుతుంది" అని మోదీ ప్రకటించారు. జీఎస్టీ ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, భారతదేశ స్వాతంత్ర్యానంతర అత్యంత ముఖ్యమైన పన్ను సంస్కరణలలో ఒకటిగా పరిణామం చెందింది.
2017లో ప్రారంభించినప్పటి నుండి, జీఎస్టీ దేశ పరోక్ష పన్ను నిర్మాణాన్ని ఏకీకృతం చేసింది. వ్యాపారం చేయడంలో సౌలభ్యాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరిచింది.