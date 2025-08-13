సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో అమెరికాలో సందర్శించనున్న ప్రధాని మోదీ
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో అమెరికా సందర్శించనున్నారు. న్యూయార్క్లో జరిగే ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో పాల్గొనడం ఆయన పర్యటనకు ప్రధాన కారణం అయినప్పటికీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను కలవడం, వాణిజ్యంపై దేశాల మధ్య ఉన్న విభేదాలను పరిష్కరించడం, సుంకాలపై ఉమ్మడి నిర్ణయానికి రావడం ఒక ముఖ్య లక్ష్యం.
సెప్టెంబర్ సమావేశం ఇద్దరు నాయకులకు వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ప్రకటించడానికి అవకాశం కల్పిస్తుందని టాక్ వస్తోంది. ఢిల్లీకి అమెరికా 50 శాతం సుంకాలను విధించినందున రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధ రంగంలో, ఉక్రెయిన్లో యుద్ధానికి తీర్మానాన్ని చర్చించడానికి ఆగస్టు 15న ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య జరిగిన సమావేశాన్ని ఢిల్లీ నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.
వాణిజ్య రంగంలో, భారతదేశం, అమెరికా నుండి సంధానకర్తలు ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే దశలో ఉన్నారు. ఇది 2030 నాటికి మొత్తం ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని $500 బిలియన్లకు రెట్టింపు చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో, నరేంద్ర మోదీ వైట్ హౌస్ పర్యటన సందర్భంగా ట్రంప్ను కలిసినప్పుడు, రెండు దేశాలు మిషన్ 500 వైపు పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నాయి.