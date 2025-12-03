Richard Rishi: ద్రౌపది 2 నుంచి నెలరాజె... మెలోడీ సాంగ్
రిచర్డ్ రిషి హీరోగా సోల చక్రవర్తి నిర్మింస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ద్రౌపది 2’. ఈ మూవీని మోహన్. జి తెరకెక్కిస్తున్నారు.ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. త్వరలోనే అన్ని కార్యక్రమాల్ని పూర్తి చేసుకుని సినిమా రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించనున్నారు. ద్రౌపది పాత్రలోని రక్షణ చంద్రచూడన్ ఫస్ట్ లుక్ను మేకర్స్ రీసెంట్గానే విడుదల చేయగా సూపర్బ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ‘నెలరాజె..’ అనే పాటను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
అమ్మాయి కాబోయే వరుడి మనసులో ఊహించుకుంటూ పాడే పాట అది. జిబ్రాన్ సంగీత సారథ్యం వహిస్తోన్న ఈ సినిమాలోని ఈ సాంగ్ను సామ్రాట్ రాయగా పద్మలత పాడారు. ఈ మెలోడీ ట్యూన్, లిరిక్స్ అన్నీ హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉన్నాయి. యాక్షన్ సంతోష్ స్టంట్స్ కంపోజ్ చేస్తోన్న ఈ సినిమాకు పిలిప్ ఆర్.సుందర్ కెమెరామెన్గా, దేవరాజ్ ఎస్ ఎడిటర్గా, ఎస్ కే ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు.
నటీనటులు : రిచర్డ్ రిషి, రక్షణ ఇందుచూడన్, నట్టి నటరాజ్, వేల రామమూర్తి, చిరాగ్ జాని, దినేష్ లాంబా, గణేష్ గౌరంగ్, వై గీ మహేంద్రన్ తదితరులు