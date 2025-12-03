Rashmika: 2025లో అత్యంత ప్రజాదరణగల తారలు, దర్శకులుగా రష్మిక మందన్నా, రిషబ్ శెట్టి ప్రకటించిన IMDb
IMDb announces stars and directors for 2025
ముంబై : సినిమాలు, టీవీ షోలు, సెలబ్రిటీల సమాచారానికి సంబంధించి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, ప్రామాణికమైన వేదిక Imdb 2025 సంవత్సరానికి గాను అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ తారలు, దర్శకుల జాబితాను ఈరోజు ప్రకటించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 25 కోట్లకు పైగా నెలవారీ సందర్శకుల 'పేజీ వీక్షణల' ఆధారంగా ఈ జాబితాను రూపొందించారు.
ఈ ఏడాది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ దర్శకుడిగా నిలిచిన మోహిత్ సూరి దర్శకత్వం వహించిన రొమాంటిక్ డ్రామా చిత్రం 'సయ్యారా'లో తమ అద్భుతమైన నటనతో, వర్ధమాన తారలు అహాన్ పాండే మరియు అనీత్ పడ్డా మొదటి రెండు స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. కెరీర్లో గొప్ప మలుపు తిప్పుకోబోయే తారలను ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడంలో పేరుగాంచిన Imdb "బ్రేక్-అవుట్ స్టార్" స్టార్మీటర్ అవార్డును గత ఆగస్టులో అహాన్, అనీత్ అందుకోవడం విశేషం.
‘‘మా వార్షిక 'అత్యంత ప్రజాదరణగల భారతీయ తారల' ర్యాంకింగ్తో పాటుగా, ఈ ఏడాది తొలిసారిగా 'Imdb అత్యంత ప్రజాదరణగల భారతీయ దర్శకుల' జాబితాను ప్రవేశపెడుతున్నాము," అని Imdb ఇండియా హెడ్ యామిని పటోడియా తెలిపారు. "'25 ఏళ్ల భారతీయ సినిమా Imdb పరిశ్రమ నివేదిక'లో, భారతీయ చలనచిత్ర రంగానికి సంబంధించిన ఈ కొత్త శకానికి దర్శకులే కీలక రూపకర్తలుగా మారడాన్ని మేము ప్రముఖంగా ప్రస్తావించాము. నటీనటులతో సమానంగా దర్శకులు కూడా ఇప్పుడు మా వారాంతపు ర్యాంకింగ్స్లో నిలకడగా స్థానం సంపాదిస్తున్నారు. కథా ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం, కథ చెప్పే విధానం అభిమానాన్ని పెంచే కొత్త సాధనాలుగా మారడంతో, దర్శకులు కూడా స్వయంగా ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతున్నారని ఇది సూచిస్తోంది" అని అన్నారు.
అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అహాన్ పాండే మాట్లాడుతూ "ఇది నాకు ఎంతో ఉద్విగ్నకరమైన విషయం. నా మొదటి చిత్రంతోనే '2025 Imdb అత్యంత ప్రజాదరణగల భారతీయ తారల' జాబితాలో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలవడం నిజంగా ఒక కల నెరవేరడం లాంటిది, ఇది ఒక పరిపూర్ణమైన 'పాలో కొయెల్హో మూమెంట్' అనిపిస్తోంది. కానీ నిజాయితీగా చెప్పాలంటే, ఈ గుర్తింపు నా వృత్తి పట్ల నాకున్న బాధ్యతను మరింత గుర్తుచేస్తోంది, అదే సమయంలో భవిష్యత్తు పట్ల నన్ను ఉత్సాహపరుస్తోంది. తన సృజనాత్మక ప్రపంచంలో నాకూ చోటు కల్పించినందుకు నా దర్శకుడు మోహిత్ సూరికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. తెరపై నేను చేసినదంతా ఆయన మార్గనిర్దేశం, ప్రతిభకు ప్రతిబింబం మాత్రమే. నన్ను నేను నిరూపించుకోవడానికి జీవితంలోనే అరుదైన అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు, నా సామర్థ్యాన్ని నమ్మినందుకు ఆదిత్య చోప్రా గారికి ధన్యవాదాలు. నాపై నమ్మకం ఉంచిన షానూ శర్మ గారికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఆమె చూపిన ప్రేమ, తపన క్లిష్ట సమయాల్లో నేను ఎదిగేలా సహాయపడ్డాయి. కలలు కనడానికి హద్దులు లేవని నేర్పించినందుకు ఆమెకు నా ధన్యవాదాలు. అలాగే నాపై విశ్వాసం ఉంచిన నా నిర్మాత అక్షయ్ విధానికి కూడా కృతజ్ఞతలు. నా రెండవ చిత్రంతో త్వరలోనే తిరిగి రావడానికి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ప్రేక్షకుల హృదయాలకు హత్తుకునేలా నటించడానికి ఈ గౌరవం నాకు సరికొత్త ప్రేరణను ఇస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'సయ్యారా' చిత్రంలో నన్ను ఆదరించిన, నాకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు. అన్ని పరిస్థితులు అనుకూలించేలా చేసి, జీవితాంతం గుర్తుంచుకునే అపురూపమైన కానుకను నాకు ఇచ్చినందుకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా, ఒక గుండె వైద్యుడి మనవడిని ప్రేమను పంచే మాధ్యమంగా స్వీకరించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంతకు మించిన కవిత్వం మరొకటి లేదు. ఎల్లప్పుడూ ప్రేమే శాశ్వతం" అని అన్నారు.
Imdb 2025 అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ తారల జాబితా*
అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా ఆమిర్ ఖాన్ ఇషాన్ ఖట్టర్ లక్ష్య రష్మిక మందన్నా కల్యాణి ప్రియదర్శన్ త్రిప్తి డిమ్రి రుక్మిణి వసంత్ రిషబ్ శెట్టి
Imdb 2025లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ దర్శకులు
మోహిత్ సూరి ఆర్యన్ ఖాన్ లోకేశ్ కనగరాజ్ అనురాగ్ కశ్యప్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ ఆర్.ఎస్. ప్రసన్న అనురాగ్ బసు డోమినిక్ అరుణ్ లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ నీరజ్ ఘేవాన్
*'2025లో Imdb అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన భారతీయ దర్శకుల' జాబితా, 2025 ఏడాది పొడవునా Imdb వీక్లీ ర్యాంకింగ్స్లో నిలకడగా అత్యున్నత స్థానాల్లో నిలిచిన దర్శకులతో రూపొందించబడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా Imdbకు వచ్చే 250 మిలియన్లకు పైగా నెలవారీ సందర్శకుల వాస్తవ పేజీ వీక్షణల ఆధారంగా ఈ ర్యాంకింగ్లు నిర్ణయించబడ్డాయి.