బుధవారం, 3 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్

శ్రీలంకకు మానవతా సాయం... కాలం చెల్లిన ఆహారాన్ని పంపిన పాకిస్థాన్

pakistan food
ఇటీవలికాలంలో పాకిస్థాన్ అతర్జాతీయ వేదికలపై పదేపదే అభాసుపాలవుతోంది. తాజాగా దిత్వా తుఫాను కారణంగా జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్న శ్రీలంకను ఆదుకునేందుకు అనేక దేశాలు ముందుకు వచ్చాయి. ఇందులోభాగంగా, భారత్ సాగర్ బంధు పేరుతో సహాయక చర్యలు అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో లంకకు సాయం చేసేందుకు పాకిస్థాన్ కూడా ముందుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ సహాయం పేరుతో లంకకు పాకిస్థాన్ పంపిన వస్తువుల కాలపరిమితి ముగిసిపోయిది. ఈ విషయాన్ని శ్రీలంక అధికారులు చేసిన ఓ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. 
 
పాకిస్థాన్ పంపిన వైద్య సామాగ్రి, ఆహార పొట్లాలు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులతో కూడిన మానవతా సహాయంలో గడవు తేదీ ముగిసిన వస్తువులు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఇది పాకిస్థాన్‌కు ఇబ్బందికరంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, సామాజికమాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ విషయంపై శ్రీలంక అధికారులు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసినట్టు సమాచారం. 
 
పాకిస్థాన్‌కు పంపిన సామాగ్రి కొలంబో చేరుకున్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ శ్రీలంకకు పాకిస్థఆన్ ఎల్లపుడూ అండగా ఉంటుదని ముద్రించిన ప్యాకెట్లను శ్రీలంకలోని పాకిస్థాన్ హైకమిషన్ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. అయితే, ఈ ప్యాకెట్లపై గడువు తేదీ 2024 అక్టోబరుతో ముగిసిపోయింది. ఇది గమనించిన శ్రీలంక అధికారులు ఈ విషయాన్ని పాకిస్థాన్ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. దీంతో పాకిస్థాన్ చేసిన సాయం బూడిదలోపోసిన పన్నీరులా తయారైంది. 

పెట్టుబడుల కోసం అమెరికాలో పర్యటించనున్న నారా లోకేష్

పెట్టుబడుల కోసం అమెరికాలో పర్యటించనున్న నారా లోకేష్ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లి పెట్టుబడులను ఆకట్టుకునే పనిలో వున్నారు. దావోస్ నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ పర్యటన మిషన్ పాజిబుల్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అంతర్జాతీయ కార్పొరేషన్లు, భారతీయ కంపెనీలను రాష్ట్రంలోకి ఆకర్షించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది. డిసెంబర్ 6 నుండి 9 వరకు లోకేష్ డల్లాస్, ఇతర యుఎస్ రాష్ట్రాలకు పర్యటిస్తారు. తెలుగు ఎన్నారైలు, అగ్రశ్రేణి అమెరికన్ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అమెరికా పర్యటన తర్వాత, డిసెంబర్ 11-12 తేదీల్లో లోకేష్ కెనడా చేరుకుంటారు.

అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన అర గంటకే విడాకులు - కట్నకానుకలు తిరిగి అప్పగింత

అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన అర గంటకే విడాకులు - కట్నకానుకలు తిరిగి అప్పగింతఓ నవ వధువు అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన అర గంటకే తన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చింది. తన భర్త కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన సరిగా లేదంటూ విడాకుల కోసం పట్టుబట్టింది. దీంతో గ్రామ పెద్దలు రంగంలోకి దిగి నాలుగు గంటల పాటు పంచాయతీ చేశారు. అయినప్పటికీ ఆ నవ వధువు పట్టువీడకుండా విడాకులు ఇచ్చింది. దీంతో పెళ్ళికోసం ఇచ్చిపుచ్చుకున్న కట్నకానుకలన్నీ తిరిగి ఇచ్చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెలుగుచూసింది.

Karnataka: 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం.. నిందితుడి అరెస్ట్

Karnataka: 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం.. నిందితుడి అరెస్ట్కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లాలో మంగళవారం దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు ఓ కామాంధులు. ఈ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. అరెస్టయిన వ్యక్తులు మణికంఠ దిన్నిమణి, ఇరన్న సంకమ్మనావర్‌గా గుర్తించారు. నిందితుల్లో ఒకరు బాలికపై దాడి చేయగా, మరొకరు కాపలాగా నిలబడి అతనికి మద్దతు ఇచ్చారని పోలీసులు తెలిపారు.

జనాభా పెంచేందుకు చైనా వింత చర్య : కండోమ్స్‌లపై 13 శాతం వ్యాట్

జనాభా పెంచేందుకు చైనా వింత చర్య : కండోమ్స్‌లపై 13 శాతం వ్యాట్చైనా దేశ జనాభా క్రమంగా తగ్గిపోతోంది. మరోవైపు, భారత్ జనాభా పెరుగుతోంది. దీంతో చైనా ఓ వింత నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ దేశ ప్రజలు కండోమ్స్ వినియోగించి శృంగారంలో పాల్గొనకుండా ఉండేలా ఈ చర్య ఉంది. గత మూడు దశాబ్దాలుగా కండోమ్స్‌పై పన్ను మినహాయింపు ఇస్తూ వచ్చిన చైనా పాలకులు.. తొలిసారి కండోమ్‌లపై 13 శాతం శాతం వ్యాట్ విధిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది.

అపుడు నన్ను ఓడించారు... ఇపుడు నా భార్యను గెలిపించండి...

అపుడు నన్ను ఓడించారు... ఇపుడు నా భార్యను గెలిపించండి...తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ జోరుగా సాగుతోంది. అనేక ప్రాంతాల్లో సర్పంచ్ పదవులు ఏకగ్రీవాలు అవుతున్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వేలం పాటల్లో సర్పంచ్ పదవులను ధనవంతులు దక్కించుకుంటున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.
