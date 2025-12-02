రిలయన్స్ జియోతో నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అవగాహన ఒప్పందం
రిలయన్స్ జియో వినియోగదారులు జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించేటప్పుడు త్వరలో వారి ఫోన్లలో భద్రతా హెచ్చరికలను అందుకుంటారు. భారతదేశపు అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ అయిన ముఖేష్ అంబానీ యాజమాన్యంలోని రిలయన్స్ జియోతో మంగళవారం నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది.
ప్రమాదాలకు గురయ్యే ప్రాంతాలు, పశువులు విచ్చలవిడిగా తిరిగే మండలాలు, పొగమంచు ప్రభావిత ప్రాంతాలు, హైవే నెట్వర్క్లోని అత్యవసర విభాగాల గురించి వినియోగదారులకు టెలికాం ఆధారిత హెచ్చరికలను అందించడానికి ఇది ఉద్దేశించబడింది.
దశలవారీగా అమలు చేయడానికి నిర్ణయించబడిన భద్రతా హెచ్చరిక వ్యవస్థ, వాహన వేగాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి, వారి డ్రైవింగ్ శైలిని మార్చడానికి వినియోగదారులకు ముందుగానే తెలియజేయడం ద్వారా ప్రమాదాలు, ఇతర ప్రమాదాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఈ హెచ్చరికలు ఎస్ఎంఎస్, వాట్సాప్ అధిక ప్రాధాన్యత కాల్ల ద్వారా కూడా పంపబడతాయి. హెచ్చరిక వ్యవస్థ ఏకీకరణలో రాజ్మార్గయాత్ర మొబైల్ యాప్, అత్యవసర హెల్ప్లైన్ 1033 ఉంటాయి.
ప్రయాణికులకు సకాలంలో, నమ్మదగిన సమాచారాన్ని అందించడంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు, వారు ముందుగానే సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ పద్ధతులను అవలంబించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని ఎన్హెచ్ఏఐ చైర్మన్ సంతోష్ కుమార్ యాదవ్ అన్నారు.