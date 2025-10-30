గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025 (18:17 IST)

జియో వినియోగదారులకు గూగుల్ జెమిని ప్రో ప్లాన్ 18 నెలల పాటు ఉచితం

jio
రిలయన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ లిమిటెడ్, గూగుల్ ద్వారా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఈరోజు తన యువ సబ్‌స్క్రైబర్‌లకు గూగుల్ AI ప్రోను పూర్తిగా ఉచితంగా అందించడానికి ఒక మైలురాయి భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ దీపావళికి జియో యువతతో ప్రారంభించి, 500 మిలియన్ల మంది భారతీయులకు అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను అందించేందుకు జియో తన నిబద్ధతను మరింత పెంచుకుంటోంది. ఈ ప్రత్యేకమైన, పరిమిత-కాల ఆఫర్ జియో యొక్క అత్యంత డైనమిక్ యూజర్ సెగ్మెంట్‌కు అపూర్వమైన విలువ అన్‌లాక్, వారికి గూగుల్ ప్రీమియం AI సేవలకు 18 నెలల సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను అందిస్తుంది.
 
ఉచిత జెమిని ఐ ప్రో యొక్క ముఖ్యాంశాలు:
భవిష్యత్తును లక్ష్యంగా చేసుకోవడం: ఈ ఆఫర్ (ముందస్తు యాక్సెస్) ప్రత్యేకంగా జియో నెట్‌వర్క్‌లోని యూత్ సెగ్మెంట్ (25 సంవత్సరాల వరకు KyC వయస్సు) కోసం రూపొందించబడింది, ఇది దేశ భవిష్యత్ తరానికి అధునాతన డిజిటల్ సాధనాలను యాక్సెస్ చేయగలదని నిర్ధారిస్తుంది.
 
5G-ఆధారిత AI: అర్హత ₹349 నుండి ప్రారంభమయ్యే 5G అన్‌లిమిటెడ్ ప్లాన్‌లకు (ప్రీపెయిడ్ మరియు పోస్ట్‌పెయిడ్) ముడిపడి ఉంది, ఇది హై-స్పీడ్ 5G కనెక్టివిటీ శక్తిని జెమిని ప్రో యొక్క అపారమైన సామర్థ్యాలతో అనుసంధానిస్తుంది.
 
అపూర్వమైన విలువ: యాక్టివేషన్ నుండి పూర్తి 18 నెలల వరకు అందుబాటులో ఉన్న ఈ ఆఫర్, యువ భారతీయులలో సృజనాత్మకత, విద్య మరియు ఆవిష్కరణలకు ఆజ్యం పోసేందుకు రూపొందించబడింది.
 
సరళమైన, సురక్షితమైన యాక్టివేషన్: వినియోగదారులు క్లెయిమ్ నౌ బ్యానర్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా MyJio యాప్ ద్వారా నేరుగా సేవను యాక్టివేట్ చేయవచ్చు.
 
జెమిని ఐ ప్రో గురించి
1. జెమిని యాప్: మా అత్యంత సమర్థవంతమైన మోడల్ 2.5 ప్రోకి అధిక యాక్సెస్ పొందండి, అలాగే 2.5 ప్రోలో డీప్ రీసెర్చ్ పొందండి మరియు వీఓ 3 ఫాస్ట్‌కి పరిమిత యాక్సెస్‌తో వీడియో జనరేషన్‌ను అన్‌లాక్ చేయండి.
2. ఇమేజ్ జనరేషన్: నానో బనానాపై అధిక పరిమితులు.
3. స్టోరేజ్: ఫోటోలు, డ్రైవ్, జిమెయిల్ కోసం 2 TB మొత్తం నిల్వ
4. ఫ్లో: సినిమాటిక్ దృశ్యాలు మరియు కథనాలను సృష్టించడానికి మా AI ఫిల్మ్ మేకింగ్ సాధనంలో అధిక యాక్సెస్, వీఓ 3కి పరిమిత యాక్సెస్‌తో సహా
5. విస్క్: వీఓ 3తో ఇమేజ్-టు-వీడియో సృష్టికి అధిక యాక్సెస్
6. జెమిని కోడ్ అసిస్ట్ మరియు జెమిని CLI: జెమిని CLI మరియు జెమిని కోడ్ అసిస్ట్ IDE ఎక్స్‌టెన్షన్‌లలో అధిక రోజువారీ అభ్యర్థన పరిమితులు
7. నోట్‌బుక్‌ఎల్‌ఎం: 5x మరిన్ని ఆడియో అవలోకనాలు, నోట్‌బుక్‌లు & మరిన్నింటితో పరిశోధన మరియు రచన సహాయకుడు
8. జిమెయిల్, డాక్స్, విడ్‌లు మరియు మరిన్నింటిలో జెమిని: గూగుల్ యాప్‌లలో జెమినిని నేరుగా యాక్సెస్ చేయండి
 
వన్-టైమ్ యాక్టివేషన్, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం: ఉచిత సేవను ఒకసారి మాత్రమే యాక్టివేట్ చేయాలి 18 నెలల ఉచిత విండో, వినియోగదారుడు జియో యొక్క అపరిమిత 5G ప్లాన్‌లో యాక్టివ్‌గా ఉండాలనే షరతుతో.
ప్రస్తుత కస్టమర్లకు ప్రయోజనాలు: చెల్లుబాటు అయ్యే Gmail IDని ఉపయోగించే ప్రస్తుత జెమిని ప్రో పెయిడ్ సబ్‌స్క్రైబర్‌లకు వారి ప్రస్తుత పెయిడ్ ప్లాన్ చివరిలో ఉచిత Google AI Pro - పవర్డ్ బై జియో ఆఫర్‌కు సజావుగా మారే అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది, తద్వారా వారు భాగస్వామ్యం యొక్క పూర్తి ప్రయోజనాన్ని పొందగలరని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ఆఫర్‌ను అక్టోబర్ 30, 2025 నుండి పొందవచ్చు. ఆఫర్‌ల గురించి మరింత సమాచారం కోసం, జియో వెబ్ సైట్‌ను సందర్శించండి

Malavika Nair: శర్వా.. బైకర్ ఫస్ట్ ల్యాప్ గ్లింప్స్ థియేటర్లలో స్క్రీనింగ్

Malavika Nair: శర్వా.. బైకర్ ఫస్ట్ ల్యాప్ గ్లింప్స్ థియేటర్లలో స్క్రీనింగ్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వా తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'బైకర్‌' లో మోటార్‌సైకిల్ రేసర్‌గా ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో యువి క్రియేషన్స్ ఈ సినిమాని నిర్మించింది. ఈ చిత్రం పూర్తయ్యే దశకు చేరుకుంది. ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ తో ఇప్పటికే మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేసింది.

Thaman: బాలకృష్ణ.. అఖండ 2: తాండవం బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం సర్వేపల్లి సిస్టర్స్

Thaman: బాలకృష్ణ.. అఖండ 2: తాండవం బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ కోసం సర్వేపల్లి సిస్టర్స్గాడ్ ఆఫ్ ది మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, బ్లాక్ బస్టర్ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్ లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ డివైన్ యాక్షన్ ఎక్స్‌ట్రావగాంజా 'అఖండ 2: తాండవం'. ఇది వారి సెన్సేషనల్ బ్లాక్‌బస్టర్ అఖండకు సీక్వెల్. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు.

Dulquer : దుల్కర్ సల్మాన్.. కాంత నుంచి రాప్ ఆంథమ్ రేజ్ ఆఫ్ కాంత రిలీజ్

Dulquer : దుల్కర్ సల్మాన్.. కాంత నుంచి రాప్ ఆంథమ్ రేజ్ ఆఫ్ కాంత రిలీజ్వెర్సటైల్ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ బైలింగ్వల్ పీరియాడికల్ డ్రామా 'కాంత' నవంబర్ 14న రిలీజ్ కానుంది. 1950మద్రాస్, సినిమా గోల్డెన్ ఏజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాంత అద్భుతమైన ప్రేమకథతో పాటు మూవీ వరల్డ్ కి ట్రిబ్యూట్. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తుండగా.. సముద్రఖని కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. చిత్రాన్ని దుల్కర్ సల్మాన్ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తో కలిసి సంయుక్తగా నిర్మిస్తున్నారు.

Rashmika: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో రశ్మికను రియలిస్టిక్ గా చూపించా : రాహుల్ రవీంద్రన్

Rashmika: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో రశ్మికను రియలిస్టిక్ గా చూపించా : రాహుల్ రవీంద్రన్రశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "ది గర్ల్ ఫ్రెండ్". ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఇంటెన్స్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు. సరికొత్త ప్రేమ కథగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో "ది గర్ల్ ఫ్రెండ్" సినిమా హైలైట్స్ తెలిపారు దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్.

Bhumi Shetty: ప్రశాంత్ వర్మ కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్న మహాకాళి చిత్రంలో భూమి శెట్టి లుక్

Bhumi Shetty: ప్రశాంత్ వర్మ కాన్సెప్ట్ తో రాబోతున్న మహాకాళి చిత్రంలో భూమి శెట్టి లుక్హనుమాన్ సినిమాతో సూపర్ హీరో జానర్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్ళిన విజనరీ ఫిల్మ్ మేకర్ ప్రసాంత్ వర్మ, RKD స్టూడియోస్ తో కలసి మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. వారి కొత్త చిత్రం మహాకాళి నుంచి లీడ్ ఫేస్‌ను పరిచయం చేశారు. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో భూమి శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో కనిపించగా, ఆమె లుక్ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచింది.

Watch More Videos

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com