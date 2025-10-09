లింక్డ్ఇన్ పై ఓపెన్ టు వర్క్ ఉపయోగించే నిపుణులు ఇవి కూడా చేయవచ్చు

లింక్డ్ఇన్ యొక్క ఓపెన్ టు వర్క్ ఫీచర్ చాలా కాలంగా నిపుణులు తమ తదుపరి అవకాశానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారో సూచించడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ప్లాట్ఫామ్ పై తాము ఓపెన్ టు వర్క్ అని పంచుకునే 85% మంది నిపుణులు తమ కనెక్షన్ల నుండి సహాయం లేదా ప్రోత్సాహాన్ని పొందామని చెబుతున్నారు. దీని ఆధారంగా, లింక్డ్ఇన్ తమ సభ్యులకు వారి ఉద్యోగ శోధనలో ఎక్కువ నియంత్రణ మరియు పారదర్శకతను ఇచ్చే నవీకరణలను పరిచయం చేస్తోంది.
ఓపెన్ టు వర్క్ ఫీచర్ను ఆన్ చేసినప్పుడు, సభ్యులు ఇప్పుడు ఎంత త్వరగా చేరడానికి అందుబాటులో ఉన్నారో చూపించడానికి వారి నోటీసు పీరియడ్, తమ జీతానికి సంబంధించిన అంచనాలను ముందస్తుగా పంచుకోవడానికి తమ అంచనా వార్షిక జీతాన్ని సైతం జోడించవచ్చు. ఈ ఐచ్ఛిక అంశాలు ప్రారంభం నుండి స్పష్టతను అందించడంలో నిపుణులకు సహాయపడతాయి, సరిపోలని సంభాషణలను నివారించడంలో సహాయపడతాయి. సభ్యుని ఓపెన్ టు వర్క్ బ్యాడ్జ్ బహిరంగంగా కనిపించినప్పటికీ, ఈ సమాచారం రిక్రూటర్లకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది.
లింక్డ్ఇన్ ఇండియాలోని టాలెంట్ అండ్ లెర్నింగ్ సొల్యూషన్స్ హెడ్ రుచీ ఆనంద్ దీని గురించి మరింతగా వివరిస్తూ, ట్రాఫిక్ లైట్ల మాదిరిగానే, నిపుణులు పంపే సిగ్నల్స్- ఎరుపు, పసుపు లేదా ఆకుపచ్చ- రంగులలో ఉండి వారి కెరీర్లను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో అన్ని తేడాలను కలిగిస్తాయి. అవి ఎలాగో ఇక్కడ ఉంది
రెడ్ సిగ్నల్స్: ఆగండి మరియు ఆలోచించండి:
ఏదైనా జోడించబడనప్పుడు రిక్రూటర్లు గమనిస్తారు. సందర్భం లేకుండా ఖాళీలు లేదా నిష్క్రమణలు, ప్రారంభ అవుట్రీచ్ తర్వాత ఘోస్టింగ్ చేయడం లేదా బహుళ ఆఫర్లను ఊహించడం అంటే మీరు పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదు - ఇవి తప్పుడు సందేశాన్ని పంపుతాయి. తొలగింపులు, కెరీర్ పరివర్తనలు లేదా విరామాలు గురించి మీ ప్రొఫైల్కు చిన్న వివరణను జోడించడం మీ కథను ప్రామాణికంగా చెప్పడంలో సహాయపడుతుంది.
పసుపు సంకేతాలు: స్పష్టతతో ముందుకు సాగండి:
స్పష్టత ఎల్లప్పుడూ టైమ్లైన్లు మరియు చెల్లింపు గురించి మాత్రమే కాదు, ఇది నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడం గురించి కూడా. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, 42% రిక్రూటర్లు ప్రతి వారం లింక్డ్ఇన్లో నైపుణ్యాల ఫిల్టర్ని ఉపయోగించి అభ్యర్థుల కోసం శోధిస్తారు. అయినప్పటికీ, నైపుణ్యాల విభాగం ఖాళీగా ఉంచబడినందున కొన్ని అర్హత గల ప్రొఫైల్లు సైతం పొరపాటున వారి దృష్టి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. మీరు ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నైపుణ్యాలను జాబితా చేస్తే లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లను రిక్రూటర్లు చూసే అవకాశం 5.6 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
గ్రీన్ సిగ్నల్స్: నమ్మకంగా ముందుకు సాగండి:
రిక్రూటర్లు సరైన దిశను చూసినప్పుడు ఆనందం పొందుతారు. తమకు ఏ ఉద్యోగాలు కావాలో నిర్వచించుకున్న, కీలక వివరాలతో తమ ప్రొఫైల్లను అప్డేట్ చేసిన మరియు ఓపెన్ టు వర్క్ ఆన్ చేసిన అభ్యర్థులు కాల్బ్యాక్లను పొందే అవకాశం చాలా ఎక్కువ. వాస్తవానికి, “ఓపెన్ టు వర్క్” ఫీచర్ను ఆన్ చేయడం వలన రిక్రూటర్ సందేశం వచ్చే నిపుణులు అవకాశాలను రెట్టింపు చేయవచ్చు.
ఓపెన్ టు వర్క్ బ్యాడ్జ్ను ఎలా ఆన్ చేయాలి మరియు రిక్రూటర్లకు సరైన సంకేతాలను పంపాలి:
1. మొదటి దశ : మీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ను సందర్శించి, ఓపెన్ టు పై క్లిక్ చేసి, ఫైండింగ్ ఏ న్యూ జాబ్ ను ఎంచుకోండి.
రెండవ దశ : మీరు ఏ రకమైన పనికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వివరాలను పంచుకోవడానికి మీకు ఇష్టమైన ఉద్యోగ శీర్షిక(లు) నమోదు చేయండి.
మూడవ దశ : మీరు ఎంత త్వరగా చేరడానికి అందుబాటులో ఉన్నారో చూపించడానికి మీ నోటీసు వ్యవధిని నమోదు చేయండి (రిక్రూటర్లకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది).
నాలగవ దశ : మీరు ఇష్టపడే పరిహారాన్ని ముందస్తుగా సూచించడానికి (రిక్రూటర్లకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది), మీరు ఆశించిన వార్షిక జీతం యొక్క సరైన పరిధిని పేర్కొనండి.
ఐదవ దశ : చివరగా, రిక్రూటర్స్ ఓన్లీ లేదా లింక్డ్ఇన్ సభ్యులతో షేర్ చేయడాన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా మీ ఓపెన్ టు వర్క్ బ్యాడ్జ్ను ఎవరు చూడవచ్చో నియంత్రించండి. రిక్రూటర్స్ ఓన్లీ ఎంచుకోవడం వల్ల ప్లాట్ఫారమ్లోని మీ మొత్తం నెట్వర్క్ను అప్రమత్తం చేయకుండా రిక్రూటర్ల రాడార్లో ఉండటానికి మీకు సహాయపడుతుంది.