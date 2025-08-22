ChatGPT: న్యూఢిల్లీలో ఓపెన్ ఏఐ యూనిట్- రూ.399 నెలవారీ ప్లాన్తో చాట్జీపీటి జీవో
చాట్ జీపీటీ మాతృ సంస్థ ఓపెన్ ఏఐ, దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో ఒక యూనిట్ను ప్రారంభించనుంది. భారతదేశం అంతటా చాట్జీపీటీ విస్తృత వినియోగం దృష్ట్యా, ఏఐ దిగ్గజం దేశంలో కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది. ఏఐ వృద్ధికి భారతదేశం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.
ప్రపంచ ఏఐ మ్యాప్లో దీనిని ఉంచగల అన్ని అంశాలు దేశంలో ఉన్నాయి. ప్రతిభ, ప్రపంచ స్థాయి డెవలపర్ వ్యవస్థ ఇండియా ఏఐ మిషన్ అన్నీ అనుకూలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను అందిస్తాయి. ఏఐ మిషన్లో భాగంగా ఒక బృందాన్ని నియమించడం, భారతదేశంలో ఏఐ పరిధిని విస్తరించడం మొదటి అడుగు అని ఓపెన్ ఏఐ అధిపతి సామ్ ఆల్ట్మాన్ అన్నారు.
భారత ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ప్రకటన కోసం ఏఐ వేచి ఉంది. అయితే, ఓపెన్ ఏఐ ఇండియా ఏఐ మిషన్లో భాగం కావడానికి అంగీకరించింది. కంపెనీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల కోసం ఏఐని అభివృద్ధి చేస్తుంది. భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను విస్తరించడం ద్వారా, దేశంలో ఏఐ పరిధిని విస్తరించాలని ఓపెన్ ఏఐ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే, విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలు, నిపుణులు, డెవలపర్లు దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. భారతదేశంలో వినియోగదారుల సంఖ్య అమెరికా తర్వాత మాత్రమే ఉందని ఓపెన్ ఏఐ తెలిపింది.
గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే చాట్జీపీటీ వారపు వినియోగం నాలుగు రెట్లు పెరిగిందని కూడా ఇది కనుగొంది. టాప్ ఓపెన్ ఏఐ డెవలపర్ల జాబితాలో భారతదేశం ఐదవ స్థానంలో ఉంది.
భారతదేశంలో చాలా మంది విద్యార్థులు చాట్జీపీటికి బానిసలయ్యారు. ఇటీవల, భారతదేశంలో రూ.399 నెలవారీ ప్లాన్తో చాట్జీపీటి జీవోని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది సందేశాలు, ఇమేజ్ అప్లోడ్లు, ఇమేజ్ జనరేషన్ను అనుమతిస్తుంది. ఇంకా యూపీఐ చెల్లింపులు, భారతీయ భాషా వినియోగానికి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.