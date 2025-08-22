శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025 (19:13 IST)

ChatGPT: న్యూఢిల్లీలో ఓపెన్ ఏఐ యూనిట్- రూ.399 నెలవారీ ప్లాన్‌తో చాట్‌జీపీటి జీవో

ChatGPT
ChatGPT
చాట్ జీపీటీ మాతృ సంస్థ ఓపెన్ ఏఐ, దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో ఒక యూనిట్‌ను ప్రారంభించనుంది. భారతదేశం అంతటా చాట్‌జీపీటీ విస్తృత వినియోగం దృష్ట్యా, ఏఐ దిగ్గజం దేశంలో కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది. ఏఐ వృద్ధికి భారతదేశం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. 
 
ప్రపంచ ఏఐ మ్యాప్‌లో దీనిని ఉంచగల అన్ని అంశాలు దేశంలో ఉన్నాయి. ప్రతిభ, ప్రపంచ స్థాయి డెవలపర్ వ్యవస్థ ఇండియా ఏఐ మిషన్ అన్నీ అనుకూలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను అందిస్తాయి. ఏఐ మిషన్‌లో భాగంగా ఒక బృందాన్ని నియమించడం, భారతదేశంలో ఏఐ పరిధిని విస్తరించడం మొదటి అడుగు అని ఓపెన్ ఏఐ అధిపతి సామ్ ఆల్ట్‌మాన్ అన్నారు. 
 
భారత ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ప్రకటన కోసం ఏఐ వేచి ఉంది. అయితే, ఓపెన్ ఏఐ ఇండియా ఏఐ మిషన్‌లో భాగం కావడానికి అంగీకరించింది. కంపెనీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల కోసం ఏఐని అభివృద్ధి చేస్తుంది. భారతదేశంలో తన కార్యకలాపాలను విస్తరించడం ద్వారా, దేశంలో ఏఐ పరిధిని విస్తరించాలని ఓపెన్ ఏఐ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇప్పటికే, విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలు, నిపుణులు, డెవలపర్లు దీనిని విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. భారతదేశంలో వినియోగదారుల సంఖ్య అమెరికా తర్వాత మాత్రమే ఉందని ఓపెన్ ఏఐ తెలిపింది. 
 
గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే చాట్‌జీపీటీ వారపు వినియోగం నాలుగు రెట్లు పెరిగిందని కూడా ఇది కనుగొంది. టాప్ ఓపెన్ ఏఐ డెవలపర్ల జాబితాలో భారతదేశం ఐదవ స్థానంలో ఉంది. 
 
భారతదేశంలో చాలా మంది విద్యార్థులు చాట్‌జీపీటికి బానిసలయ్యారు. ఇటీవల, భారతదేశంలో రూ.399 నెలవారీ ప్లాన్‌తో చాట్‌జీపీటి జీవోని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది సందేశాలు, ఇమేజ్ అప్‌లోడ్‌లు, ఇమేజ్ జనరేషన్‌ను అనుమతిస్తుంది. ఇంకా యూపీఐ చెల్లింపులు, భారతీయ భాషా వినియోగానికి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

Samantha: వెండితెరపై కనిపించి రెండేళ్లైంది.. మా ఇంటి బంగారంగా వస్తానుగా అంటోన్న సమంత

Samantha: వెండితెరపై కనిపించి రెండేళ్లైంది.. మా ఇంటి బంగారంగా వస్తానుగా అంటోన్న సమంతప్రేక్షకులు సమంతను పెద్ద తెరపై ప్రధాన పాత్రలో చూసి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు అయింది. ఆమె కుషిలో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి కనిపించింది. ఆపై శుభంలో అతిధి పాత్రలో నటించింది, కానీ అది ప్రభావం చూపలేకపోయింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, సమంత నటన నుండి తన విరామం గురించి మాట్లాడింది. ఆమె ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత శ్రేయస్సుపై దృష్టి పెట్టిందని చెప్పింది. తరచుగా కనిపించడం కంటే అర్థవంతమైన ప్రాజెక్టులను తాను ఇష్టపడతానని కూడా ఆమె పంచుకుంది. సినిమాలతో పాటు, ఆమె సామాజిక కార్యక్రమాలలో నిమగ్నమై ఉంది, అది ఆమెకు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది.

AR Murugadoss- శివకార్తికేయన్, ఏఆర్ మురుగదాస్ చిత్రం మదరాసి తాజా అప్ డేట్

AR Murugadoss- శివకార్తికేయన్, ఏఆర్ మురుగదాస్ చిత్రం మదరాసి తాజా అప్ డేట్శివకార్తికేయన్‌, ఏఆర్ మురుగదాస్ కాంబినేషన్ లో మదరాసి సినిమా రూపొందుతోంది. రుక్మిణి వసంత్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆమె ప్రెజెన్స్ కమర్షియల్ స్పేస్‌కి కొత్తదనం తీసుకురానుంది. దీనికి సంబంధించిన అప్ డేట్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్, ఆడియో లాంచ్ ఆగస్టు 24న జరగనుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

చిరంజీవిని మీరు నా డెమి-గాడ్.. అంటున్న దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల

చిరంజీవిని మీరు నా డెమి-గాడ్.. అంటున్న దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలనేచురల్ స్టార్ నానితో దసరా సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన శ్రీకాంత్ ఓదెల నేడు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసిన సెల్ఫీని పోస్ట్ చేశారు. మెగాస్టార్ ఇంటిలో ఆయన్ను కలవడం అద్రుష్టంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆయన సినిమా చూడ్డం కోసం థియేటర్లలో బుకింగ్ లో తోసుకుంటూ చూసిన రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అటువంటి వ్యక్తి నా డెమీ గాడ్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కనుక జీవితంలో గుర్తిండిపోయే సినిమా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

Chiranjeevi 158 - అక్టోబర్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రానికి దర్శకుడు బాబీ శ్రీకారం

Chiranjeevi 158 - అక్టోబర్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రానికి దర్శకుడు బాబీ శ్రీకారంసిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మరోసారి హిట్ కాంబో రిపీట్ కానుంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ కాంబోలో వస్తోన్న రెండో మూవీ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. బ్లడీ బెంచ్ మార్క్ అంటూ కొడ్డలి, పక్కన రక్తపు మరక కనిపిస్తున్న పోస్టర్ విడుదలయింది. కె.వి.ఎన్. ప్రొడక్షన్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ, లోహిత్ కె.ఎన్. నిర్మిస్తున్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇటీవలే కలిసిన ఫొటోను బాబీ విడుదల చేశారు.

Anjali : RB చౌదరి నిర్మాతగా విశాల్ 35 చిత్రంలో నటించనున్న అంజలి

Anjali : RB చౌదరి నిర్మాతగా విశాల్ 35 చిత్రంలో నటించనున్న అంజలిఅంజలి ప్రస్తుతం చాలా సెలెక్టివ్‌గా పాత్రలను ఎంచుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్‌లోకి అంజలి ప్రవేశించారు. విశాల్ ఇప్పుడు తన కెరీర్‌లో 35వ ప్రాజెక్ట్‌ని పట్టాలెక్కించారు. చివరగా ‘మద గద రాజా’ అంటూ అంజలి, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్‌లతో విశాల్ చేసిన సందడికి కాసుల వర్షం కురిసింది. మళ్లీ ఇప్పుడు విశాల్, అంజలి కాంబోలో సినిమా రాబోతోంది. విశాల్ 35 ప్రాజెక్ట్‌ని ప్రముఖ నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది.

Watch More Videos

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com