Telangana: ఈ సన్నాసులా తెలంగాణ ప్రయోజనాలను కాపాడేది?
రాబోయే ఎన్నికల్లో బీహార్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అక్టోబర్ లేదా నవంబర్లో జరిగే అవకాశం ఉంది. ఎన్నికల కమిషన్ వచ్చే నెలలో షెడ్యూల్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ఎన్నికలు బీజేపీ కాంగ్రెస్ రెండింటికీ అధిక వాటాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఫలితం రాబోయే సంవత్సరాలకు రాజకీయ వాతావరణాన్ని రూపొందిస్తుంది.
ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా ఫలితాలను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తాయని భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, కాంగ్రెస్ అనుకూలమైన తీర్పుపై ఆశలు పెట్టుకుని బీజేపీని ఇరుకున పెట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల నుండి వనరులను సమీకరిస్తోందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఉదాహరణకు, రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన విజయాలను ప్రదర్శిస్తూ బీహార్లో పేపర్ ప్రకటనలను ప్రదర్శిస్తోంది. బీహార్ ఓటర్లను కాంగ్రెస్ వైపు ఆకర్షించడానికి ఈ ప్రకటనలను పరోక్ష మార్కెటింగ్ వ్యూహంగా చూస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్కు ఓటు వేయడం వల్ల తెలంగాణలో కనిపించే ఇలాంటి పథకాలు, పాలనా నమూనాలను తీసుకురావచ్చనే సందేశం అందుతోంది. ఆసక్తికరంగా, ఈ ప్రకటనలను బీహార్లో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ఖర్చులలో భాగంగా లెక్కించకపోవచ్చు. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీనిని తీవ్రంగా విమర్శించింది.
కాంగ్రెస్ ప్రజా ధనాన్ని వృధా చేస్తోందని ఆరోపించింది. తెలంగాణ వనరులను, ధనాన్ని దోచుకుని ఢిల్లీ బాసులకు ఊడిగం చేసే ఈ సన్నాసులా తెలంగాణ ప్రయోజనాలను కాపాడేది? అని పార్టీ తన అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇలాంటి చర్యలు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తాయని విమర్శకులు అంటున్నారు.
కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని రాష్ట్రాలు ఢిల్లీలో తమ కేంద్ర నాయకత్వానికి చాలా విధేయత చూపుతాయని చాలా మంది నమ్ముతున్నారు. 2020 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ 125 సీట్లను గెలుచుకోగా, మహాఘట్బంధన్ మొత్తం 243 సీట్లలో 110 సీట్లను గెలుచుకుంది.
ఇంతలో, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం రూ. 13,000 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు ఆరోగ్యం, విద్యుత్ రంగం, పట్టణాభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు, రోడ్డు నిర్మాణాన్ని కవర్ చేస్తాయి.