మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (22:59 IST)

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?

Garlic
వంటకాల్లో వెల్లుల్లిని వాడటం తప్పనిసరి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇంకా అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది. అయితే వంటల్లో వాడేందుకు మునుపు వెల్లుల్లి పొట్టును తీసేయడం అంత సులభం కాదు. ఇందుకు కాస్త చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు. 
 
వెల్లుల్లి రెబ్బలపైనున్న పొట్టును తొలగించడానికి వేడినీటిని ఉపయోగించవచ్చు. ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేడి నీటిలో పది నిమిషాలు అలానే వుంచాలి. ఆపై వేడి తగ్గాక వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు. 
 
అలాగే ఓ ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి మూతపెట్టి బాగా షేక్ చేయడం ద్వారా వెల్లుల్లి పొట్టును సులభం తొలగించుకోవచ్చు. ఇంకా మీ ఇంట్లో మైక్రో ఓవెన్ కనుక వుంటే.. వెల్లుల్లి రెబ్బలను మైక్రో ఓవెన్‌లో పది నిమిషాలు వేడి చేసి ఆరిన తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బల పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు.

దేశంలోనే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు వున్న స్కూళ్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానం

దేశంలోనే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు వున్న స్కూళ్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానందేశంలోనే ఒకే ఉపాధ్యాయుడు వున్న స్కూళ్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రస్థానంలో వున్నది. ఏపీలో ఉన్న 12,912 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకే ఉపాధ్యాయుడు పనిచేస్తున్నట్లు గణాంకాలలో వెల్లడైంది. దేశవ్యాప్తంగా 33 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు 1 లక్షకు పైగా సింగిల్-టీచర్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నారు, అధికారిక డేటా ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యధిక సంఖ్యలో అటువంటి పాఠశాలలను నమోదు చేయగా, ఉత్తరప్రదేశ్ వాటిలో అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యార్థుల నమోదుతో ముందుంది.

డ్రైవర్ రాయుడు వీడియోను నిన్ననే చూశా... నాపై కుట్ర జరుగుతోంది... ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి

డ్రైవర్ రాయుడు వీడియోను నిన్ననే చూశా... నాపై కుట్ర జరుగుతోంది... ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డిశ్రీకాళహస్తి జనసేన మాజీ ఇన్‌చార్జ్ కోట వినుత కారు డ్రైవర్ రాయుడు హత్య కేసులో తనను ఇరికించేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని శ్రీకాళహస్తి సిట్టింగ్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. డ్రైవర్ హత్య కేసులో అరెస్టయి బెయిలుపై విడుదలైన నిందితురాలు వినుత కోట ఒక వీడియోను విడుదల చేసిన తరుణంలో బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి స్పందించారు.

Balakrishna: ఓపికపట్టండి.. అవసరమైనప్పుడు మంత్రి పదవి వస్తుంది.. బాలయ్య

Balakrishna: ఓపికపట్టండి.. అవసరమైనప్పుడు మంత్రి పదవి వస్తుంది.. బాలయ్యఇటీవల అసెంబ్లీలో చిరంజీవి అంశంపై నందమూరి బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెద్ద రాజకీయ వివాదానికి దారితీసింది. ఆ తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు. బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యల వల్ల ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతలను శాంతింపజేసే ప్రయత్నంగా ఈ సందర్శన జరిగిందని టాక్ వచ్చింది.

వామ్మో.. జోగి రమేష్ నకిలీ మద్యం తయారు చేయమన్నారట.. జనార్ధన్ రావు వీడియో వైరల్

వామ్మో.. జోగి రమేష్ నకిలీ మద్యం తయారు చేయమన్నారట.. జనార్ధన్ రావు వీడియో వైరల్నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితుడైన జనార్ధన్ రావు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం గురించి షాకింగ్ వివరాలను వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరగా చర్య తీసుకుని ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్నవారిని అరెస్టు చేసింది. కొత్త వైరల్ వీడియోలో, మాజీ మంత్రి, వైకాపా నేత జోగి రమేష్ తనను నకిలీ మద్యం తయారు చేయమని ఆదేశించారని జనార్ధన్ రావు ఆరోపించారు. జోగి రమేష్ తనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసునని, ఆయన సూచనల మేరకు తాను మద్యం ఉత్పత్తి చేశానని జనార్ధన రావు అన్నారు.

అమరావతిని ఆకాశంలో నిర్మించలేం.. దేనికైనా భూమి కావాలి కదా?: చంద్రబాబు

అమరావతిని ఆకాశంలో నిర్మించలేం.. దేనికైనా భూమి కావాలి కదా?: చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి నిర్మాణంపై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తద్వారా వైకాపా విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. ఆకాశంలో రాజధానిని నిర్మించలేరని, అమరావతి నగర నిర్మాణానికి భూమి అవసరమని అన్నారు. రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) భవనాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత అమరావతి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని కోసం తమ భూమిని సమీకరించిన రైతులను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, 50 లేదా 100 ఎకరాల భూమిలో రాజధానిని నిర్మించాలని చాలా మంది తనకు సలహా ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు.

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా' టీజర్, రెండు పాటలతో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ నీరజా కోనైస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. మేకర్స్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు ఆలోచన ఒక అబ్జర్వేషన్ నుంచి పుట్టింది. ఈ రోజుకీ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఇంకా గుసగుసలలోనే మాట్లాడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులు దాన్ని దాటవేస్తారు, పాఠశాలలు విస్మరిస్తాయి, పిల్లలు అపోహలతో పెరుగుతారు. ఆ మౌనాన్ని ఒక కథగా మార్చాలని అనిపించింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే పాత్ర ద్వారా అవగాహనను ఎలా కలుస్తుందో చూపించాలనుకున్నాం. మాఖీపూర్ ప్రజల, అపోహలు, ఆప్యాయత.. ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిన గ్రామజీవనాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.

Mamita Baiju: అందుకే డ్యూడ్‌.. నాకు ఒకేసారి సవాలుగా, ఉత్సాహంగా వుంది : మమిత బైజు

Mamita Baiju: అందుకే డ్యూడ్‌.. నాకు ఒకేసారి సవాలుగా, ఉత్సాహంగా వుంది : మమిత బైజుప్రదీప్ రంగనాథన్ డ్యూడ్‌తో దీపావళికి ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంతో కీర్తిశ్వరన్ డైరెక్టర్ గా పరిచయం అవుతున్నారు. ప్రదీప్ సరసన మమిత బైజు నటించగా, శరత్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అక్టోబర్ 17న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ మమిత బైజు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

K-Ramp: దీపావళికి అన్ని హిట్ కావాలి. K-ర్యాంప్ పెద్ద హిట్ కావాలి : డైరెక్టర్ జైన్స్ నాని

K-Ramp: దీపావళికి అన్ని హిట్ కావాలి. K-ర్యాంప్ పెద్ద హిట్ కావాలి : డైరెక్టర్ జైన్స్ నానిK-ర్యాంప్ అనే టైటిల్ ఈ కథకు సరిపోతుందనే పెట్టాం. బూతు పదం అని ఆలోచించలేదు. ఈ చిత్రంలో హీరో క్యారెక్టర్ పేరు కుమార్. కథానుసారం అతని క్యారెక్టర్ ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది. హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కు సరిపోయేలా K-ర్యాంప్ అని పెట్టాం. ముందు వేరే టైటిల్స్ అనుకున్నా, ఇదే క్యాచీగా ఉంది, త్వరగా ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్తుందని అనిపించింది అని దర్శకుడు జైన్స్ నాని తెలిపారు.

Siddu jonnalgadda: యూత్ సినిమాలంటే.. ఎలా వుండాలో.. తెలుసు కదా. చెబుతోంది

Siddu jonnalgadda: యూత్ సినిమాలంటే.. ఎలా వుండాలో.. తెలుసు కదా. చెబుతోందియూత్ ఫుల్ సినిమాల పేరుతో యూత్ ను థియేటర్లకు రాబట్టడానికే సినిమాలు చేస్తున్న తరుణంలో ఈరోజు విడుదలైన తెలుసుకదా ట్రైలర్ చూస్తే ఇట్టే అర్థమవుతుంది. ఇందులో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశీ ఖన్నా పాత్రలు యువతరానికి కనెక్ట్ అయ్యేలా వారి ప్రేమకథ సాగనుంది. కథలో ఊహించని మలుపులు, భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనున్నాయి. ట్రైలర్ చూస్తే ఇద్దరమ్మాయిలతో హీరో బెడ్ షేర్ చేసుకోవడం అనేది చూపించారు.
