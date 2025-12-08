నెల్లూరు నగరంలో 100 పడకల ఈసీఐ ఆస్పత్రి- మంత్రి శోభా కరంద్లాజే
నెల్లూరు నగరంలో 100 పడకల ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ (ఈఎస్ఐ) ఆసుపత్రిని నిర్మించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ ధృవీకరించింది. సోమవారం లోక్సభలో ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు కార్మిక శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే లిఖితపూర్వక సమాధానంలో ఈ సమాచారాన్ని అందించారు.
ఈఎస్ఐ లబ్ధిదారులకు వైద్య సేవలను అందించడానికి 2019 మార్చిలో నెల్లూరు జిల్లాలో 100 పడకల ఈసీఐ ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపిందా లేదా అనే దానిపై ప్రభాకర్ రెడ్డి వివరణ కోరారు. ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ, ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఈఎస్ఐ) అవిభక్త నెల్లూరు జిల్లాలో రెండు 100 పడకల ఈసీఐ ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేయడానికి సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపిందని కరండ్లాజే అన్నారు.
శ్రీ సిటీలో ప్రతిపాదిత 100 పడకల ఈసీఐ ఆసుపత్రి కోసం ఐదు ఎకరాల భూమిని - సిబ్బంది క్వార్టర్లకు స్థలంతో సహా - ఇప్పటికే సేకరించామని, జూన్ 27, 2025న జరిగిన 196వ సమావేశంలో ఈసీఐ దీనిని ఆమోదించిందని ఆమె వివరించారు.
నెల్లూరు నగరంలో ప్లాన్ చేయబడిన రెండవ ఆసుపత్రి గురించి, కరండ్లాజే దీనిని ఈఎస్ఐ యాజమాన్యంలోని రెండు ఎకరాల భూమిలో నిర్మిస్తామని చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిబ్బంది క్వార్టర్ల కోసం అదనంగా ఒక ఎకరం స్థలాన్ని గుర్తించింది.