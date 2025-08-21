భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది నీటి మట్టం పెంపు.. మూడవ హెచ్చరిక జారీ
భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది నీటి మట్టం గురువారం 51.9 అడుగులకు పెరిగింది, ఇది మూడవ హెచ్చరిక స్థాయికి కేవలం 1.1 అడుగులు తక్కువ. బుధవారం సాయంత్రం నుండి రెండవ హెచ్చరిక అమలులో ఉంది. నీటి మట్టం 53 అడుగులకు చేరుకున్న తర్వాత మూడవ హెచ్చరిక జారీ చేయబడుతుంది.
భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో ప్రస్తుత నీటి విడుదల 13,66,298 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది. కొత్త కరకట్ట తూము మూసివేయడంతో, సమీపంలోని వ్యవసాయ పొలాల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. కొత్త కాలనీ మరియు విస్టా కాలనీలోని పాత కరకట్టలో లీకేజీలను నివారించడానికి నీటిపారుదల శాఖ చర్యలు చేపట్టింది.
ఇంకా ఇసుక బస్తాలను సిద్ధంగా ఉంచారు. నది వెంబడి పడవలు, గజ ఈతగాళ్లను మోహరించారు. నీటి మట్టం మరింత పెరిగితే లోతట్టు ప్రాంతాల నివాసితులను ఖాళీ చేసి పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి. పాటిల్ అధికారులను ఆదేశించారు.