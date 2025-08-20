ఉప్పొంగిన గోదావరి- కృష్ణానదులు.. భద్రాచలం వద్ద మొదటి వరద హెచ్చరిక జారీ
భద్రాచలం వద్ద అధికారులు మొదటి వరద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భారీ వరదల కారణంగా గోదావరి నదిలో నీటి మట్టం పెరుగుతూనే ఉంది. దీంతో బుధవారం తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం 43 అడుగులు దాటడంతో, అధికారులు మొదటి వరద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
ఇంకా 9.32 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గోదావరి నది వెంబడి ఉన్న గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా ప్రవహించే గోదావరి- కృష్ణ నదులు రెండూ ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలోని ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద మొదటి హెచ్చరిక స్థాయి అమలులో ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (APSDMA) ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన ఉన్న ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. బ్యారేజీ వద్ద 4.92 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోను దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఎగువ జలాశయాల నుండి భారీగా ఇన్ఫ్లోలు రావడంతో, పరీవాహక ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీనితో అధికారులు 70 క్రెస్ట్ గేట్లలో 69 గేట్లను ఎత్తి సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. కృష్ణా, గోదావరి రెండింటిపై ఉన్న అన్ని ప్రధాన ఆనకట్టలకు భారీగా ఇన్ఫ్లోలు వస్తున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణ నదికి అడ్డంగా ఉన్న శ్రీశైలం ఆనకట్ట వద్ద ఇన్ఫ్లో 4.69 లక్షల క్యూసెక్కులు చేరింది. అధికారులు 10 గేట్లను ఎత్తి 4.41 లక్షల క్యూసెక్కులను దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలోని నాగార్జున సాగర్ ఆనకట్ట వద్ద ఇన్ఫ్లో, అవుట్ఫ్లో వరుసగా 4.11 లక్షల క్యూసెక్కులు, 3.91 లక్షల క్యూసెక్కులు నమోదైనాయి. వరద నీటిని విడుదల చేయడానికి అధికారులు 26 క్రెస్ట్ గేట్లను ఎత్తారు.