శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025
సిహెచ్
శుక్రవారం, 22 ఆగస్టు 2025 (23:15 IST)

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు.
 
అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది
అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి.
ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది.
వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది.
ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది.
యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.
జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది.
ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.
అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

58వ ఎజిఎం-66వ జాతీయ సింపోజియం 2025ను ప్రారంభించిన మంత్రి ప్రొఫెసర్ ఎస్.పి. సింగ్ బఘేల్

58వ ఎజిఎం-66వ జాతీయ సింపోజియం 2025ను ప్రారంభించిన మంత్రి ప్రొఫెసర్ ఎస్.పి. సింగ్ బఘేల్హైదరాబాద్: ది కాంపౌండ్ లైవ్‌స్టాక్ ఫీడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తన 58వ వార్షిక సాధారణ సమావేశం, 66వ జాతీయ సింపోజియంను ఆగస్టు 22-23, 2025 తేదీలలో హైదరాబాద్, బంజారాహిల్స్‌లోని తాజ్ డెక్కన్‌లో నిర్వహించనుంది. భారతదేశంలో పశువుల వ్యవసాయం- భవిష్యత్ మార్గం అనే ఇతివృత్తంతో, ఈ రెండు రోజుల ఈవెంట్ విధానకర్తలు, పరిశ్రమల నాయకులు, విద్యావేత్తలు, భాగస్వాములను భారతదేశంలోని పశువుల, పాడి, పౌల్ట్రీ, ఆక్వాకల్చర్ భవిష్యత్తుపై చర్చించడానికి సమావేశపరచనుంది.

టీవీ సీరియల్ చూస్తూ భర్తకు అన్నం పెట్టని భార్య, కోప్పడినందుకు పురుగుల మందు తాగింది

టీవీ సీరియల్ చూస్తూ భర్తకు అన్నం పెట్టని భార్య, కోప్పడినందుకు పురుగుల మందు తాగిందిమహబూబ్ నగర్ జిల్లా బయ్యారం మండలం కోడిపుంజుల తండాలో విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. టీవీ సీరియల్ చూస్తున్న భార్యను తనకు అన్నం పెట్టాలంటూ భర్త గట్టిగా అడిగాడు. అంతే... ఆమె ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కోడిపుంజుల తండాలో కూలీ పనులు చేసుకుంటూ వుండే వ్యక్తి శుక్రవారం ఉదయం ఇంటికి వచ్చాడు. రాగానే తనకు భోజనం పెట్టాలంటూ భార్యను అడిగాడు. ఐనా ఆమె భర్త మాటలు పట్టించుకోకుండా టీవీ సీరియల్ చూడటంలో మునిగిపోయింది. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన భర్త... నీకు టీవీ సీరియల్ ముఖ్యమా నేను ముఖ్యమా అంటూ గట్టిగా ప్రశ్నించాడు.

Women Entrepreneurship: మహిళా వ్యవస్థాపకతలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్

Women Entrepreneurship: మహిళా వ్యవస్థాపకతలో అగ్రగామిగా నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్భారతదేశం అంతటా మహిళా వ్యవస్థాపకతలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా అవతరించింది. మహిళా సాధికారతకు కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పింది. ఇటీవలి డేటా ప్రకారం, ఎంఎస్ఎంఈలలో రాష్ట్రంలో 49 శాతం మహిళా వ్యవస్థాపకులు ఉన్నారు. ఇది జాతీయ సగటు 33 శాతం కంటే చాలా ఎక్కువ. ఈ పురోగతి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దీర్ఘకాలిక దార్శనికతను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆయన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తన మునుపటి పదవీకాలం నుండి మహిళా సాధికారతను ప్రోత్సహించారు.

Sharmila: జగన్మోహన్ రెడ్డి నరేంద్ర మోదీ దత్తపుత్రుడు.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్

Sharmila: జగన్మోహన్ రెడ్డి నరేంద్ర మోదీ దత్తపుత్రుడు.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్వైకాపా చీఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చాలా సంవత్సరాలుగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌ను చంద్రబాబు నాయుడు దత్తపుత్రుడు అని పిలుస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. తాజాగా ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇచ్చినందుకు ఆయన సోదరి షర్మిల ఆయనను నరేంద్ర మోదీ దత్తపుత్రుడు అని ముద్ర వేశారు. "టీడీపీ, జనసేన ఒక బహిరంగ కూటమి. వైసీపీ రహస్యంగా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంది. రాజకీయాల్లో ఢిల్లీలో బీజేపీతో స్నేహం కొనసాగిస్తూనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వ్యతిరేకతతో పోరాడటం ఉంటుంది" అని షర్మిల విమర్శించారు. ఇ

నిర్మలా సీతారామన్‌తో చంద్రబాబు భేటీ- రూ.5,000 కోట్ల ఆర్థిక సాయంపై విజ్ఞప్తి

నిర్మలా సీతారామన్‌తో చంద్రబాబు భేటీ- రూ.5,000 కోట్ల ఆర్థిక సాయంపై విజ్ఞప్తిఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం న్యూఢిల్లీలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ను కలిసి రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేంద్రం నుండి ఆర్థిక సహాయం కోరారు. రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక మూలధన పెట్టుబడి (SASCI) పథకం కింద అదనంగా రూ.5,000 కోట్లు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోరినట్లు అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రానికి ఎస్ఏఎస్‌సీఐ పథకం కింద రూ.2,010 కోట్లు అందాయని ముఖ్యమంత్రి హైలైట్ చేశారు.

Samantha: వెండితెరపై కనిపించి రెండేళ్లైంది.. మా ఇంటి బంగారంగా వస్తానుగా అంటోన్న సమంత

Samantha: వెండితెరపై కనిపించి రెండేళ్లైంది.. మా ఇంటి బంగారంగా వస్తానుగా అంటోన్న సమంతప్రేక్షకులు సమంతను పెద్ద తెరపై ప్రధాన పాత్రలో చూసి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు అయింది. ఆమె కుషిలో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి కనిపించింది. ఆపై శుభంలో అతిధి పాత్రలో నటించింది, కానీ అది ప్రభావం చూపలేకపోయింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, సమంత నటన నుండి తన విరామం గురించి మాట్లాడింది. ఆమె ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత శ్రేయస్సుపై దృష్టి పెట్టిందని చెప్పింది. తరచుగా కనిపించడం కంటే అర్థవంతమైన ప్రాజెక్టులను తాను ఇష్టపడతానని కూడా ఆమె పంచుకుంది. సినిమాలతో పాటు, ఆమె సామాజిక కార్యక్రమాలలో నిమగ్నమై ఉంది, అది ఆమెకు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది.

AR Murugadoss- శివకార్తికేయన్, ఏఆర్ మురుగదాస్ చిత్రం మదరాసి తాజా అప్ డేట్

AR Murugadoss- శివకార్తికేయన్, ఏఆర్ మురుగదాస్ చిత్రం మదరాసి తాజా అప్ డేట్శివకార్తికేయన్‌, ఏఆర్ మురుగదాస్ కాంబినేషన్ లో మదరాసి సినిమా రూపొందుతోంది. రుక్మిణి వసంత్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆమె ప్రెజెన్స్ కమర్షియల్ స్పేస్‌కి కొత్తదనం తీసుకురానుంది. దీనికి సంబంధించిన అప్ డేట్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ విడుదల చేసింది. ఈ సినిమా ట్రైలర్, ఆడియో లాంచ్ ఆగస్టు 24న జరగనుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

చిరంజీవిని మీరు నా డెమి-గాడ్.. అంటున్న దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల

చిరంజీవిని మీరు నా డెమి-గాడ్.. అంటున్న దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలనేచురల్ స్టార్ నానితో దసరా సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన శ్రీకాంత్ ఓదెల నేడు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసిన సెల్ఫీని పోస్ట్ చేశారు. మెగాస్టార్ ఇంటిలో ఆయన్ను కలవడం అద్రుష్టంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆయన సినిమా చూడ్డం కోసం థియేటర్లలో బుకింగ్ లో తోసుకుంటూ చూసిన రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అటువంటి వ్యక్తి నా డెమీ గాడ్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. కనుక జీవితంలో గుర్తిండిపోయే సినిమా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

Chiranjeevi 158 - అక్టోబర్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రానికి దర్శకుడు బాబీ శ్రీకారం

Chiranjeevi 158 - అక్టోబర్ లో చిరంజీవి 158వ చిత్రానికి దర్శకుడు బాబీ శ్రీకారంసిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మరోసారి హిట్ కాంబో రిపీట్ కానుంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైరెక్టర్ బాబీ కాంబోలో వస్తోన్న రెండో మూవీ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. బ్లడీ బెంచ్ మార్క్ అంటూ కొడ్డలి, పక్కన రక్తపు మరక కనిపిస్తున్న పోస్టర్ విడుదలయింది. కె.వి.ఎన్. ప్రొడక్షన్ పై వెంకట్ కె. నారాయణ, లోహిత్ కె.ఎన్. నిర్మిస్తున్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇటీవలే కలిసిన ఫొటోను బాబీ విడుదల చేశారు.

Anjali : RB చౌదరి నిర్మాతగా విశాల్ 35 చిత్రంలో నటించనున్న అంజలి

Anjali : RB చౌదరి నిర్మాతగా విశాల్ 35 చిత్రంలో నటించనున్న అంజలిఅంజలి ప్రస్తుతం చాలా సెలెక్టివ్‌గా పాత్రలను ఎంచుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్‌లోకి అంజలి ప్రవేశించారు. విశాల్ ఇప్పుడు తన కెరీర్‌లో 35వ ప్రాజెక్ట్‌ని పట్టాలెక్కించారు. చివరగా ‘మద గద రాజా’ అంటూ అంజలి, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్‌లతో విశాల్ చేసిన సందడికి కాసుల వర్షం కురిసింది. మళ్లీ ఇప్పుడు విశాల్, అంజలి కాంబోలో సినిమా రాబోతోంది. విశాల్ 35 ప్రాజెక్ట్‌ని ప్రముఖ నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తోంది.
