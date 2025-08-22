అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?
తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు.
అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది
అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి.
ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది.
వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది.
ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది.
యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి.
జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది.
ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది.
అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.