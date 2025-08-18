Telangana Floods: సిద్దిపేట గౌరారంలో అత్యధిక వర్షపాతం- ఆ జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్
తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు సంభవించాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి, రోడ్లు, పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం ప్రభావంతో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా వాగులు, వాగులు, సరస్సులు, చెరువులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
ఎగువ నుండి భారీగా వరదలు రావడంతో, జలాశయాలు అంచుల వరకు నిండిపోయాయి. నీటిని దిగువకు విడుదల చేయడానికి అధికారులు గేట్లను ఎత్తివేశారు. ఆదివారం నుండి ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు. పొంగిపొర్లుతున్న నీటి వనరుల నుండి వరద నీరు కొన్ని చోట్ల రోడ్లను దెబ్బతీసింది. రోడ్డు రవాణాకు అంతరాయం కలిగింది.
మెదక్ జిల్లాలోని శివంపేట మండలంలోని పంబండ సమీపంలో రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. ఉసిరికపల్లి, వెల్దుర్తి మధ్య రోడ్డు అనుసంధానం తెగిపోయింది. నీలకంటిపల్లి, అల్లాదుర్గం మధ్య రోడ్డు కూడా కొట్టుకుపోయింది. గోదావరి నది ఉపనది అయిన మంజీరలో భారీ వరదల కారణంగా సింగూర్ ప్రాజెక్ట్ నుండి నీరు విడుదల చేయబడిన తరువాత మెదక్ జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ ఏడుపాయల దుర్గా భవాని ఆలయం మునిగిపోయింది.
మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో కూడా ఆకస్మిక వరదలు పంటలకు భారీ నష్టం కలిగించాయి. గత 24 గంటల్లో సిద్దిపేట జిల్లాలోని గౌరారంలో అత్యధికంగా 23.58 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. అదే జిల్లాలోని ములుగులో 18.63 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. మెదక్ జిల్లాలోని ఇస్లాంపూర్లో 17.85 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, కామారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో 32 చోట్ల 11.50 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది.
గత వారం రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు కొన్ని జిల్లాల్లో వేల ఎకరాలకు పైగా పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. యునైటెడ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు సంభవించాయి. కడం ప్రాజెక్టులో చేపల వేటకు వెళ్లిన వ్యక్తి అదృశ్యమయ్యాడు. అధికారులు డ్రోన్ల సహాయంతో అతని కోసం వెతుకుతున్నారు.
కాగా, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 34.8 అడుగులకు పెరిగింది. భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (ఎస్సిసిఎల్)లో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. గనుల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో 40,000 టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి దెబ్బతింది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సోమవారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, ములుగు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.