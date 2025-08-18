ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణలకు ప్రత్యేక గణేష్ చతుర్థి ఆఫర్లను ప్రకటించిన యమహా
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో గణేష్ చతుర్థి పండుగ స్ఫూర్తిని పురస్కరించుకొని ఇండియా యమహా మోటార్ ఈ రాష్ట్రాలలోని తన కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లతో ఈ సందర్భాన్ని వేడుక చేసుకుంటోంది. యమహా ప్రత్యేకమైన పండుగ డీల్స్లో ఆకర్షణీయమైన ధర ప్రయోజనాలు, పొడిగించిన వారంటీ, తన ప్రసిద్ధ హైబ్రిడ్ స్కూటర్ శ్రేణి, మోటార్ సైకిళ్లపై సులభమైన ఫైనాన్స్ పథకాలు ఉన్నాయి. ఇది మీ కలల యమహా ఇంటికి తిరిగి రావడానికి సరైన సమయం.
ఆంధ్రప్రదేశ్- తెలంగాణలలో యమహా గణేష్ చతుర్థి ప్రత్యేక పండుగ ఆఫర్లు:
RayZR 125 Fi Hybrid, RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally స్కూటర్లపై రూ. 10,010 ధర ప్రయోజనం.
హైబ్రిడ్ స్కూటర్ శ్రేణిపై ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ రూ. 4,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
FZ మోటార్ సైకిల్ శ్రేణిపై ఆకర్షణీయ వడ్డీ రేటుతో తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ రూ. 7,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
స్పోర్టీ R15 శ్రేణి మోటార్ సైకిళ్లపై ఇప్పుడు ఆకర్షణీయ వడ్డీ రేటుతో తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ రూ. 19,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
MT-15 ఇప్పుడు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ రూ. 14,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
అంతేగాకుండా యమహా తన మొత్తం మేడ్-ఇన్-ఇండియా శ్రేణి మోటార్సైకిళ్లు, స్కూటర్లకు 10 సంవత్సరాల మొత్తం వారంటీని అందిస్తోంది. కొత్త 10 సంవత్సరాల మొత్తం వారంటీలో 2 సంవత్సరాల ప్రామాణిక వారంటీ, అదనంగా 8 సంవత్సరాల పొడిగించిన వారంటీ ఉన్నాయి. దీనితో, యమహా ద్విచక్ర వాహనాలు ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ స్కూటర్ శ్రేణి, మ్యాక్సీ-స్పోర్ట్స్ స్కూటర్ Aerox 155 version Sలకు 1,00,000 కి.మీ వరకు పరిశ్రమలో ప్రముఖంగా వారంటీ కవరేజీని పొందుతాయి. ఈ మొత్తం వారంటీ చొరవ కింద మొత్తం మేడ్-ఇన్-ఇండియా మోటార్సైకిల్ శ్రేణి (FZ series, R15, మరియు MT-15) 1,25,000 కి.మీ వరకు కవర్ చేయబడుతుంది.
యమహా స్టైలిష్, పనితీరు ఆధారిత స్కూటర్లు, మోటార్ సైకిళ్ల శ్రేణితో గణేష్ చతుర్థిని వేడుక చేసుకోండి. ఈరోజే మీకు సమీపంలోని యమహా డీలర్షిప్ను సందర్శించి, ఈ పండుగ ఆఫర్ల ప్రయోజనాన్ని పొందండి.