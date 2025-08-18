నెల్లూరు జిల్లా జీవిత ఖైది రాసలీలలు, మహిళకు నూనె పూసి...
నెల్లూరు జిల్లాలో జీవిత ఖైదు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఓ ఖైదీ రాసలీలలు వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఖైదీ అని చెప్పబడుతున్న వ్యక్తి ఆసుపత్రి బెడ్ పైన ఓ మహిళతో రాసలీలలు చేస్తూ కనిపించాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ హత్య కేసులో శ్రీకాంత్ అనే రౌడీ షీటర్కు కోర్టు జీవిత ఖైదు శిక్ష విధించింది. జైలులో శిక్షను అనుభవిస్తున్న ఈ ఖైదీ తనకు అనారోగ్యంగా వున్నదని చెప్పడంతో ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ఆ సమయంలో అతడికి పరీక్షలు చేసారు వైద్యులు.
అనంతరం అతడు మరికొన్ని పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రి గదిని కేటాయించారు. ఆ గదిలో సదరు ఖైదీ ఓ మహిళతో రాసలీలల్లో పాల్గొన్నాడు. ఏకంగా ఆసుపత్రి బెడ్ పైనే ఇవన్నీ చేసాడు. మహిళకు నూనె రాస్తూ వీడియోలో కనిపించాడు.
ఐతే ఈ వీడియో ఇప్పటిది కాదనీ, గత ఏడాది డిసెంబరు నెలలోనిదిగా చెబుతున్నారు. ఖైదీకి పోలీసులు సహకరించడం వల్లనే అతడు ఈ పనికి పూనుకున్నాడంటూ ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఐతే, ఇందులో వాస్తవం ఏమిటన్నది తేలాల్సి వుంది.