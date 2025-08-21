భారీ వర్షాలు- గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక
ఎగువ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. భద్రాచలం సమీపంలో నది ఉప్పొంగుతుండడంతో అధికారులు బుధవారం రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. బుధవారం రాత్రి 10 గంటల నాటికి, భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం 48 అడుగులు ఉండగా, గురువారం నాటికి అది 50.8 అడుగులకు పెరిగిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. వరద నీరు కళ్యాణకట్టకు చేరుకుంది.
విద్యుత్ స్తంభాలు, స్నాన ఘాట్ వద్ద మెట్లు మునిగిపోయాయి. పట్టణంలోకి నీరు రాకుండా నిరోధించడానికి, అధికారులు కరకట్ట వద్ద స్లూయిస్ గేట్లను మూసివేశారు. ఇంతలో, ధవళేశ్వరం వద్ద 9.88 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో నమోదైంది. అంతే మొత్తాన్ని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక అమలులో ఉంది. ఇక్కడ నీటి మట్టం 11.9 అడుగులకు చేరుకుంది.
అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖార్ జైన్ కోరారు. నదీ పరీవాహక ప్రాంతంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.