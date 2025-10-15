బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (13:55 IST)

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్

Gopi Galla's Goa Trip with Sai Rajesh
Gopi Galla's Goa Trip with Sai Rajesh
రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరాఉలిస్ ఆర్ట్స్, అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్, అవంతి సినిమా సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్. ఈ మూవీలో అజిత్ మోహన్, రాజు శివరాత్రి, క్యాంప్ శశి, సాయి కుమార్, పవోన్ రమేష్, మోనిక బుసం వంటి వారు నటించారు. సాయి కుమార్, సీతా రామరాజు, రమణా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాను రోహిత్ అండ్ శశి తెరకెక్కించారు.

ఈ మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సాయి రాజేష్, వెంకటేష్ మహా, రూపక్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. ట్రైలర్ లాంఛ్ చేసిన అనంతరం నిర్వహించిన ఈవెంట్‌లో..
 
సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ .. రోహిత్, శశి చాలా మంచి ఫిల్మ్ మేకర్స్. వాళ్లు సినిమాను తీసిన తీరు చూసి నాకు మైండ్ బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి సహాయమైనా సరే చేసేందుకు నేను ముందుంటాను. ఇలాంటి మూవీని మీడియా కచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలి. ఇలాంటి యూనిక్ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలను అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎప్పటికైనా సరే రోహిత్ అండ్ శశి పేరు చాలా గట్టిగా వినిపిస్తుంది’ అని అన్నారు.
 
వెంకటేష్ మహా మాట్లాడుతూ .. ‘రోహిత్ అండ్ శశి నాకు చాలా ఏళ్ల నుంచి తెలుసు. నేను వాళ్లని మొదటి సారి గోవాలోనే కలిశాను. ఈ టైటిల్ విన్న తరువాత నాకు ఆ రోజులే గుర్తుకు వచ్చాయి. కంచెరపాలెం మూవీని గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ప్రదర్శించేందుకు అక్కడికి వెళ్లాను. అప్పుడే వీళ్లని కలిశాను. అలా సరదాగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తుండేవారు. ‘శేష్ మహల్’, ‘నిరుద్యోగ నటులు’, ‘డబుల్ ఇంజన్’ నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ ట్రైలర్ చూస్తే నాకు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫిల్మ్ మేకర్స్ తీసినట్టుగా అనిపించింది. రోహిత్, శశి, సాయి ఇలా అందరికీ పెద్ద సక్సెస్ రావాలి, డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
జగదీష్ భండారి మాట్లాడుతూ .. ‘‘శశి వల్లే నేను ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను. ఈ చిత్రంలో నా మేనల్లుడు నటించాడు. ఈ ఈవెంట్‌కు వచ్చిన సాయి రాజేష్ గారికి, వెంకటేష్ మహా గారికి, రూపక్‌లకు థాంక్స్. ఈ మూవీ పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు రోహిత్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘మా కోసం వచ్చిన దర్శకులు సాయి రాజేష్ గారికి, వెంకటేష్ మహా గారికి, రూపక్ గారికి థాంక్స్. ఇదొక క్రేజీ చిత్రం. ఇది మ్యాజికల్ హ్యాంగవుట్ సినిమాలా ఉంటుంది. అందరికీ ఈ చిత్రం నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
 
నిర్మాత సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘మా కోసం వచ్చిన దర్శకులు సాయి రాజేష్, వెంకటేష్ మహా, రూపక్‌లకు థాంక్స్. రోహిత్, శశి మేకింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ నచ్చి ఈ మూవీని నిర్మించేందుకు ముందుకు వచ్చాను. ఇదొక మంచి అనుభూతినిచ్చే చిత్రం అవుతుంది. ఈ మూవీని చూస్తే గోవాకి వెళ్లి వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది. తెలుగు వాళ్లకి ఇదొక కొత్త ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇచ్చే చిత్రం అవుతుంది. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. మా చిత్రానికి అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ శశి మాట్లాడుతూ .. ‘ఇది మాకు మూడో సినిమా. మూడు సిరీస్‌లని కూడా తీశాం. రోహిత్‌కి, నాకు స్టేజ్ మీద మాట్లాడటం మొహమాటం. మాకు షార్ట్ ఫిల్మ్స్‌లు తీయడం అలవాటు. కానీ మాకు మార్కెటింగ్‌లు చేయడం తెలీదు. మేం అడిగిన వెంటనే వచ్చిన రాజేష్, మహా, రూపక్‌లకు థాంక్స్. ‘హృదయకాలేయం’, ‘కేరాఫ్ కంచెరపాలెం’ వంటి సినిమాలు నన్నెంతో ఇన్ స్పైర్ చేశాయి. రూపక్ చేసిన ‘పరేషాన్’ నాకు చాలా ఇష్టం. ఇదొక రోడ్ ట్రావెల్ ఫిల్మ్. నిర్మాత సాయి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. మాలాంటి కొత్తవాళ్లని, చిన్న చిత్రాల్ని మీడియా, ఆడియెన్స్ సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు రూపక్ మాట్లాడుతూ .. ‘రోహిత్, శశి నాకు చాలా ఏళ్ల నుంచి తెలుసు. వీళ్లిద్దరూ చాలా సింపుల్‌గా సినిమాలు తీసేస్తుంటారు. వీళ్లకు తోడుగా నిలిచిన సాయికి థాంక్స్. అందరి సపోర్ట్‌తో ఈ మూవీ మరింత ముందుకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రవి మాట్లాడుతూ .. ‘ఇది చాలా క్రేజీ ఫిల్మ్. మేం ఏ విషయంలోనూ ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వకుండానే ఆన్ సెట్‌లో చేసేశాం. కథ, విజువల్స్ పట్టి నా మ్యూజిక్ వచ్చింది. సినిమా బాగా వచ్చింది. మా మూవీ అందరికీ నచ్చుతుంది’ అని అన్నారు.

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డిజూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీజేపీ తన అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్ రెడ్డిని ప్రకటించింది. చాలా రోజుల ఊహాగానాల తర్వాత, పార్టీ హైకమాండ్ బుధవారం ఈ ప్రకటన చేసింది. డాక్టర్ కీర్తి రెడ్డి, వి పద్మ కూడా పరిగణించబడుతున్నట్లు నివేదికలు సూచించాయి. కానీ ప్రస్తుతం బిజెపి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న దీపక్ రెడ్డిని కాషాయ పార్టీ ఎంపిక చేసింది. దీపక్ రెడ్డి గతంలో 2023లో జూబ్లీహిల్స్ నుండి పోటీ చేశారు కానీ బీఆర్ఎస్ నాయకుడు మాగంటి గోపీనాథ్ చేతిలో ఓడిపోయారు.

పాకిస్థాన్ - ఆప్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు

పాకిస్థాన్ - ఆప్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలుపాకిస్థాన్, ఆప్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఇరు దేశాల సైనికులు ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకుంటున్నారు. ఎలాంటి కవ్వింపు చర్యలు లేకుండానే ఆప్ఘాన్ సైన్యం తమపై దాడులకు పాల్పడిందని పాక్ ఆర్మీ అధికారులు ఆరోపిస్తూ, ప్రతిదాడులకు పూనుకున్నారు. దీంతో ఇరు దేశాల సరిహద్దుల్లో తీవ్ర ఘర్షణలు చెలరేగాయి. ఆప్ఘాన్ దాడులకు ధీటుగా స్పందించి ప్రతిదాడులు చేశామని, ఆప్ఘాన్ ఆర్మీకి చెందిన యుద్ధ ట్యాంకులు, సైనిక పోస్టర్లు దెబ్బతీశాయని పాక్ అధికారులు మీడియాకు వెల్లడించారు.

మాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి: గవర్నర్లు, సీఎంల నివాళులు

మాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి: గవర్నర్లు, సీఎంల నివాళులుమాజీ రాష్ట్రపతి ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులు ఆయనకు నివాళులు అర్పించారు. భారతరత్న అబ్దుల్ కలాంకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్. అబ్దుల్ నజీర్ నివాళులు అర్పించారు.

మహిళా కోచ్‌లో ప్రయాణం చేస్తున్న మహిళపై అత్యాచారం, దోపిడి.. కత్తితో బెదిరించి..?

మహిళా కోచ్‌లో ప్రయాణం చేస్తున్న మహిళపై అత్యాచారం, దోపిడి.. కత్తితో బెదిరించి..?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరులో ఘోరం జరిగింది. పెద్దకూరపాడు రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య నడుస్తున్న ప్యాసింజర్ రైలులో 35 ఏళ్ల మహిళపై కత్తితో గురిపెట్టి అత్యాచారం చేసి, దోచుకున్నట్లు రైల్వే పోలీసులు తెలిపారు.

ఆయన మారడు...సో... నేను లేనపుడు నాతో వచ్చిన వారు.. నాతోనే పోతారు.... మహిళ సెల్ఫీ వీడియో

ఆయన మారడు...సో... నేను లేనపుడు నాతో వచ్చిన వారు.. నాతోనే పోతారు.... మహిళ సెల్ఫీ వీడియోహైదరాబాద్ నగరంలోని బాలా నగర్ ఠాణా పరిధిలో ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి తాను కూడా ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఆయన మారడు... ఇది తప్పు అయినా పొరపాటు చేస్తున్నా.. నన్ను క్షమించండి.. నాతో వచ్చిన నా పిల్లలు నాతోనే పోవాలి అంటూ సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డు చేసి పెట్టి, తాము ఉండే అపార్టుమెంటులో నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకి ప్రాణాలు తీసుకుంది. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు చేపట్టిన ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. భర్త వేధింపుల వల్లే ఆ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ప్రాథమికంగా తేలింది.

Watch More Videos

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడి

హృద్రోగుల్లో అత్యధిక శాతం 50 ఏళ్ల లోపువారే: టాటా ఏఐజీ సర్వేలో వెల్లడిభారతదేశపు దిగ్గజ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థల్లో ఒకటైన టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, దేశవ్యాప్తంగా 300 మంది కార్డియాలజిస్టులతో నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైన విషయాలను ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం యువ భారతీయుల్లో గుండెకు సంబంధించిన తీవ్ర సమస్యలు, ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రారంభ దశలో హెచ్చరిక సంకేతాలపై చాలామందికి అవగాహన లేకపోవడం, ఆర్థిక సన్నద్ధత లేకపోవడం మరింత సమస్యాత్మకంగా ఉంటోంది. గత దశాబ్దకాలంగా గుండె సంరక్షణ విషయంలో నాటకీయ పరివర్తన చోటుచేసుకున్నట్లు సర్వే పేర్కొంది. హృద్రోగాలు యువ భారతీయుల్లో అత్యధికంగా పెరుగుతున్న తీరును ఈ అధ్యయనం తెలియజేసింది.

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

సూపర్ ఫుడ్ క్వినోవా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్ అంటారు. ఎందుకంటే ఇందులో ఎన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్వినోవాలో ప్రోటీన్, పీచు పదార్థం పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటి కారణంగా కడుపు ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, త్వరగా ఆకలి వేయదు. దీంతో తక్కువ ఆహారం తీసుకుని, కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గించుకుంటారు. ఇది బరువు తగ్గడానికి లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. క్వినోవాలో అధిక ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా, శరీరానికి అవసరమైన తొమ్మిది రకాల అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. శాకాహారులకు ఇది అద్భుతమైన ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తుంది.
